ВещиНовые уродливые кроссовки, мех и трекинг: Главные тенденции прошедших Недель моды
И как их адаптировать под свой гардероб уже сейчас
Недели моды, демонстрировавшие осенне-зимние коллекции, подошли к концу, а значит, пришло время итогов. И хотя обозначившиеся на них тенденции формально вступят в права только к концу лета, это вовсе не повод ждать полгода. Можно начать примерять их уже сейчас и сразу разобраться с обновлением демисезонного гардероба. Мы выбрали десять наиболее важных, на наш взгляд, тенденций с прошедших шоу и предлагаем варианты их адаптации.
Текст
Франк Гобеев
Клетка
Каких только экспериментов с клеткой мы не видели. И в этот раз дизайнеры не показали нам ничего нового, разве что предложили сочетать клетку с клеткой. Экспериментируйте с цветами, паттернами и фактурами так, как это делают Fendi или Hermès.
The Gigi, 22 429 рублей
Project 217, 8 050 рублей
3.1 Phillip Lim, 16 136 рублей
Hydrogen, 9 036 рублей
Yoon, 11 200 рублей
J.W. Anderson, 18 256 рублей
Вельвет
С вельветом дизайнеры тоже прощаться не спешат и широко используют его в осенних коллекциях. Наиболее прогрессивным оказался John Elliott, предложивший носить свободные вельветовые оверсайз-вещи.
Levi’s Skateboarding, 5 590 рублей
Stussy, 1 730 рублей
Bleu de Paname, 7 320 рублей
Rag & Bone, 39 950 рублей
N Duo, 11 533 рубля
Rag & Bone, 17 900 рублей
Рабочая одежда
Теперь об американском рабочем классе конца 90-х и начала 2000-х напоминают не только комбинезоны и джинсовки. В ход идут куртки из плотных тканей с высокими воротниками, жилеты с несчетным количеством карманов и пристегивающимися рукавами, свободные джинсы, брюки карго, объемные шарфы и перчатки без пальцев. За ориентир можно взять последнюю коллекцию Рафа Симонса для Calvin Klein. Хотя за подобными примерами ехать на неделю моды не обязательно. Например, российская марка Turbo Yulia, которую одно время закупал даже Opening Ceremony, шьет интерпретации спецовок уже не первый год.
Woolrich, 10 327 рублей
The Ragged Priest, 2 995 рублей
Carhartt WIP, 9 990 рублей
Levi’s Skateboarding, 5 690 рублей
U.P.W.W., 8 730 рублей
Carhartt WIP, 7 990 рублей
Одежда для трекинга
Теперь не обязательно бегать по горам и лесам, чтобы носить одежду и обувь для трекинга. Еще пару лет назад ее можно было увидеть на иконах уличной моды Иане Конноре или Bloody Osiris. Теперь же экипировка для пешего туризма добралась до подиумов. Тон в этом сезоне задает Prada. Основные акценты сделаны на материалах (нейлон, неопрен) и декорирующих элементах (липучки, молнии, карманы).
New Balance, 200 долларов
The North Face, 4 390 рублей
Carhartt WIP, 7 490 рублей
Nike, 9 790 рублей
The North Face, 4 190 рублей
Snow Peak, 20 990 рублей
Анималистичные принты
Пару лет назад, когда Тигран Аветисян смело заявлял, что леопардовый принт — это очень круто, многие смеялись и безудержно шутили над российским дизайнером. Сейчас же пальто с леопардовыми принтами мелькает на подиуме во время показов Michael Kors, Tom Ford и Victoria Beckham. Впрочем, экспериментировать можно и с окрасами других животных: зебры, тигра, жирафа — получится не менее эффектно.
Ganni, 279 евро
Versace, 14 290 рублей
MM6 Maison Margiela, 14 902 рубля
Альтернативные модели уродливых кроссовок
Нарочито некрасивые грубые модели кроссовок уже не первый год пользуются одинаковым спросом как среди селебрити, так и среди рядовых сникерхедов. Очевидно, что два самых популярных силуэта — это adidas Ozweego Рафа Симонса и Balenciaga Triple S. В этом сезоне все изменится. По крайней мере, мы на это надеемся. Свои некрасивые модели появились уже у большей части крупных модных домов. Например, Versace готовит к запуску коллаборационную с рэпером 2 Chainz пару Chain Reaction. Удачную модель Rhyton представил Gucci. А еще не стоит забывать про Канье Уэста и его новые Yeezy Boost 500. Для тех, кто не готов тратить половину зарплаты на кроссовки, предлагаем обратить внимание на более бюджетные варианты — например, Nike Air Monarch или ASICS Gel-Mai.
Reebok, 16 990 рублей
Stella McCartney, 36 900 рублей
Fila, 130 долларов
Вторая жизнь тренчей
Безграничная фантазия и любовь к тренчкотам подвигли дизайнеров на бесчисленные переосмысления классического элемента гардероба. Versace и Max Mara предлагают варианты из кожи, Roberto Cavalli настаивает на странных цветах, а Alberta Ferretti экспериментирует с принтами. Вам осталось только выбрать.
12Storeez, 11 980 рублей
Guild Prime, 22 181 рубль
H&M, 3 999 рублей
I Am Studio, 23 185 рублей
Mango, 7 999 рублей
Monki, 50 фунтов
Оверсайз-пальто
В этом году все любители мешковатой одежды перейдут на объемные пальто. Цвета и материалы не так важны — главное, чтобы оно смотрелось как с бабушкиного плеча.
Harris Wharf London, 25 366 рублей
Isabel Marant Etoile, 31 500 рублей
Our Legacy, 25 925 рублей
MM6 Maison Margiela, 18 360 РУБЛЕЙ
Norse Projects, 32 490 рублей
Calvin Klein, 32 271 рубль
Меховые пальто
Неизменной популярностью будут пользоваться и меховые пальто. В Нью-Йорке их можно было увидеть чуть ли не на каждом втором показе, начиная с Dyne и заканчивая Calvin Klein. Те, кто не готов к подобного рода нововведениям в своем гардеробе, могут начать с малого — примерить пальто с меховыми воротниками или манжетами.
P.A.R.O.S.H., 38 106 рублей
H&M, 9 999 рублей
Urban Outfitters, 199 долларов
Cумки на пояс и через плечо
Получившая широкое распространение в 2017 году тенденция не сдает позиций и в этом. Все больше модных домов выпускает собственные версии одного из главных аксессуара года. Женские модели лучше выбирать покомпактнее, такие как у Zimmermann, Alexander Wang или Marc Jacobs, при выборе мужских — ничем себя не ограничивать, как Канье Уэст.
The Rebel, 14 000 рублей
Little Remix, 6 260 рублей
M+RC Noir, 6 840 рублей
Porter Yoshida & Co, 12 683 рубля
Heron Preston, 17 113 рубля
Zara, 1 999 рублей
Обложка: Mango
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