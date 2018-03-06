Альтернативные модели уродливых кроссовок

Нарочито некрасивые грубые модели кроссовок уже не первый год пользуются одинаковым спросом как среди селебрити, так и среди рядовых сникерхедов. Очевидно, что два самых популярных силуэта — это adidas Ozweego Рафа Симонса и Balenciaga Triple S. В этом сезоне все изменится. По крайней мере, мы на это надеемся. Свои некрасивые модели появились уже у большей части крупных модных домов. Например, Versace готовит к запуску коллаборационную с рэпером 2 Chainz пару Chain Reaction. Удачную модель Rhyton представил Gucci. А еще не стоит забывать про Канье Уэста и его новые Yeezy Boost 500. Для тех, кто не готов тратить половину зарплаты на кроссовки, предлагаем обратить внимание на более бюджетные варианты — например, Nike Air Monarch или ASICS Gel-Mai.