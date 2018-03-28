Оверсайз

Просторные тренчи, кроме общей своей колоритности, хороши тем, что с их помощью особенно просто создавать многослойные образы. Весной погода переменчива, и подстраховаться дополнительным объемным свитером в межсезонье никогда не бывает лишним. За бюджетными вариантами стоит отправляться на ASOS, особенно на его винтажный маркетплейс, а за вечными, например, японскими — в московский Belief.