Тренч, без сомнений, одна из главных весенних покупок, которая должна служить не один сезон. Мы выбрали 20 моделей, отражающих главные тенденции года, которые пригодятся и не потеряют актуальности и в ближайшие месяцы, и прохладными летними ночами, и с возвращением сентября.
Оверсайз
Просторные тренчи, кроме общей своей колоритности, хороши тем, что с их помощью особенно просто создавать многослойные образы. Весной погода переменчива, и подстраховаться дополнительным объемным свитером в межсезонье никогда не бывает лишним. За бюджетными вариантами стоит отправляться на ASOS, особенно на его винтажный маркетплейс, а за вечными, например, японскими — в московский Belief.
Mango, 13 990 рублей
Клетка
Если покупка нового клетчатого тренча Burberry в ваш бюджет не вписывается, а в винтажном магазине их уже разобрали, вспомните про «принца Уэльского», которому дали дорогу все масс-маркет-бренды еще осенью. Напоминаем, что клетку можно и нужно миксовать с клеткой и другими принтами.
Stussy, 219 долларов
MO&Co, 19 300 рублей
H Beauty & Youth, 509 фунтов
Кожа и винил
Глянцевые текстуры тоже не сдают позиций и наряду со становящимся все более популярным прозрачным пластиком кожаные, лаковые и виниловые тренчи продолжают теснить хлопковую классику в витринах. Эту тенденцию, кстати, легко сочетать с уже упомянутой клеткой, а еще лак украсит самый простой повседневный ахроматический образ — как со свободным худи, так и с белой рубашкой.
Topshop, 425 ФУНТОВ
12Storeez, 16 900 рублей
Fear of God, 2 795 долларов
Сложный крой и асимметрия
Ренессанс классического тренча происходит и за счет усложнения его кроя, пусть даже самого минимального — например, добавления одной асимметричной детали. Эклектика фактур и цветов — тоже вариант, обкатанный в том числе Рубчинским в коллаборации с Burberry. Свою не менее удачную версию предложили, например, корейцы Rocket x Lunch.
Ader Error, 425 долларов
Acne Studios, 71 600 рублей
Rocket x Lunch, 235 фунтов
Liya, 420 фунтов
Maison Margiela, 1 849 евро
Обложка: Topshop
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