Вещи11 пар уродливых кроссовок до 15 тысяч рублей
Недорогая альтернатива Balenciaga Triple S и adidas Yeezy Boost 700
Главная обувь прошедшего сезона — уродливые, или, как их еще любят называть, папины кроссовки. Среди самых популярных: Balenciaga Triple S, Gucci Rhyton, Prada Cloudbust, adidas Yeezy Boost 700 Канье Уэста, Acne Studios Manhattan. Самые популярные кроссовки с непропорциональным силуэтом и толстой подошвой стоят от 500 до 800 долларов, но их все равно раскупают в считаные дни. Для тех, кто не готов выкладывать серьезные суммы за сиюминутный тренд, мы подобрали альтернативные варианты до 15 тысяч рублей.
Fila Disruptor, 6 690 рублей
Fila Disruptor соответствуют всем канонам некрасивых кроссовок: небрежный силуэт, массивная грубая подошва, обилие декора и большой логотип бренда. Одним словом, идеальная уродливая модель. Но в Москве в такой обуви можно запросто слиться с группой подростков, среди которых эти кроссовки пользуются особенным спросом.
Karhu Fusion 2.0, 130 евро
Про эти кроссовки не самой популярной финской марки стоит знать ровно одну вещь: они нравятся Канье Уэсту, и он сам их с удовольствием носит. Еще один аргумент в пользу Karhu — о бренде в России мало кто слышал, а следовательно, вероятность встретить человека в такой же обуви пока еще мала.
Reebok DMX Run, 10 690 рублей
В 1997 году Reebok самопровозгласил кроссовки DMX Run самой удобной беговой моделью за всю историю человечества. Нескромно, но справедливо. В прошлом году Reebok отметил 20-летний юбилей модели глобальным перезапуском. Сейчас DMX Run доступны как в двух классических, так и в новых расцветках.
Asics Gel-Mai, 8 490 рублей
ASICS тоже не растерялся и нашел в своих архивах нечто странное и актуальное. Речь о выпущенных в конце 90-х кроссовках Gel-Mai. Футуристичная обувь поразила поклонников марки своей системой шнуровки, которая располагалась асимметрично и фиксировала ногу по всей длине — от мыска до лодыжки. Сейчас в этом нет ничего особенного, но тогда это была самая что ни на есть инновация.
Hi-Tec Silver Shadow RGS, 133 евро
Английская марка Hi-Tec создает свои повседневные кроссовки на основе архивных моделей для бега и туризма. Дизайнеры дополняют классические силуэты толстой подошвой и облагораживают их премиальной кожей или замшей. Такие опять же не увидишь на каждом встречном.
Camper Lab Helix, 13 277 рублей
Познания большей части российских хайпбистов о Camper ограничиваются тем, что пару лет назад у испанского бренда выходила коллаборация с Гошей Рубчинским. Уверяем, что это не единственные достойные кроссовки в каталоге марки. В первую очередь советуем обратить внимание на модель Helix с аккуратным кожаным верхом и контрастирующей рифленой подошвой.
Skechers Stamina, 62 доллара
Своей популярностью эти кроссовки для трекинга обязаны протеже Вирджила Абло — стилисту и дизайнеру Йену Коннору, который всегда умел вызывать у людей интерес к своим эпатажным образам. Не так давно он опубликовал в своем инстаграм-аккаунте снимок, на котором позировал в странных кроссовках. После продолжительных дискуссий в комментариях поклонники выяснили, что это Skechers Stamina. Вывод: модно и недорого.
Skechers D’Lites Extreme, 85 долларов
Эта модель выглядит еще грубее и неопрятнее, чем Stamina. Возможно, именно поэтому она стоит дороже. А если серьезно, то это просто еще одни громоздкие кроссовки, изначально предназначенные для походов и горных прогулок.
Reebok Question Mid, 13 990 рублей
Первые кроссовки Reebok Question Mid, созданные в сотрудничестве с баскетболистом Алленом Айверсоном, вышли в 1996 году. То есть эта модель была некрасивой еще в прошлом веке — до того, как это стало модным.
Reebok Answer, 13 990 рублей
После Question Mid Айверсон и Reebok сосредоточились на номерных релизах кроссовок Answer, которые также считались, мягко говоря, не самыми привлекательными. Сейчас же обе модели актуальны как никогда, и их можно спокойно приобрести.
Nike Air Monarch IV, 3 790 рублей
Лет пять назад американские сникерхеды шутили в твиттере: зачем покупать одну пару Air Jordan, если на те же деньги можно купить три пары Air Monarch. Сейчас это предложение уже не кажется таким смешным. Ведь три пары кроссовок (теперь уже модных) действительно лучше, чем одна.
Модель, предназначенная для фитнеса и пеших прогулок, гораздо удобнее в носке, чем более дорогостоящие варианты. Это тот случай, когда красота не требует никаких жертв и не идет в ущерб комфорту.
Обложка: Skechers/Karhu
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