Nike Air Monarch IV, 3 790 рублей

Лет пять назад американские сникерхеды шутили в твиттере: зачем покупать одну пару Air Jordan, если на те же деньги можно купить три пары Air Monarch. Сейчас это предложение уже не кажется таким смешным. Ведь три пары кроссовок (теперь уже модных) действительно лучше, чем одна.

Модель, предназначенная для фитнеса и пеших прогулок, гораздо удобнее в носке, чем более дорогостоящие варианты. Это тот случай, когда красота не требует никаких жертв и не идет в ущерб комфорту.