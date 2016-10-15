Команда бойкого обувного Portal совместно с российской маркой I Am Studio создала коллекцию осенней обуви. В серию вошли ботильоны на устойчивом каблуке, лоферы и туфли из бархата, а также одна матовая модель лоферов.

Учитывая нынешнюю погоду, самой удачной покупкой станут именно ботильоны. Модель с узким носком и устойчивым каблуком правильной высоты выполнена из бархата винного оттенка — самого популярного материала этого сезона.

И если бархатное платье или брюки не так-то просто вписать в повседневный гардероб, то с ботильонами таких проблем возникнуть не должно. Яркую пару можно сочетать и с парой кюлотов, и с теплым трикотажным платьем в рубчик. Единственная опасность — дождливая погода и реагенты, которые скоро вновь посыплются на московские тротуары. Уберечь ботильоны от них помогут водоотталкивающие спреи и умение выбирать самые короткие маршруты.

Купить понравившуюся пару с начала октября можно в магазинах Portal в «Цветном» и «Атриуме» и на сайте I Am Studio. Стоимость ботильонов — 7 900 рублей.

обложка: I Am Studio