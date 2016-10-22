Одна из главных моделей Puma — криперы Fenty, к которым приложила руку креативный директор марки певица Рианна, — по популярности вполне способны составить конкуренцию даже Vans Old Skool, провозглашенным журналом Paper едва ли не главной парой этой осени.

Правда, в случае с Fenty нового релиза приходилось ждать по несколько месяцев, а ходовые размеры разлетались быстрее, чем нерасторопный покупатель успевал оформить заказ в онлайн-магазине. Марка прислушалась к аудитории и к началу осени обновила дизайн кроссовок Puma Suede, снабдив их утолщенной подошвой и максимально приблизив к лимитированным релизам Fenty.

Кроссовки сделаны из плотной замши черного, красного или синего оттенков, а также снабжены золотой вставкой на мыске (правда, только две модели — черного и белого цветов). Пара вполне подойдет для нынешней погоды — за счет толстой подошвы и плотной замши ногам в криперах будет теплее, чем во многих кроссовках. Цена тоже радует — стоят кроссовки чуть ли не в два раза дешевле, чем Fenty, — 8 990 рублей.

обложка: Puma