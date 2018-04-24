Хорошие новости для сникерхедов, которым не удалось приобрести кроссовки из прошлогодней коллекции Nike и Off-White. В ЦУМе стартуют продажи обновленной модели Air VaporMax Flyknit. Кроссовки будут представлены в двух новых расцветках — Total Black и Total White. На последнюю мы советуем обратить особое внимание.

Как и в случае с предыдущими кроссовками Вирджила для Nike, силуэт Air VaporMax Flyknit был дополнен фирменными элементами декора дизайнера — оранжевой багажной биркой, шнурками с надписью «Shoelaces» и грубыми, бросающимися в глаза, швами.

Разумеется, просто прийти и купить кроссовки у вас не получится. Всем желающим нужно будет принять участие в розыгрыше права на покупку. Прием заявок на приобретение кроссовок в расцветке Total White откроется 25 апреля в 10:00 по московскому времени и продлится ровно сутки. Итоги будут подведены 27 апреля.

Напомним, первая коллаборация Nike и Вирджила Абло — The Ten: Ten Icons Reconstructed — вышла в 2017 году. Тогда дизайнер представил собственное видение десяти классических моделей кроссовок.

Изображения: Nike