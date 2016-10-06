Скидки неделиВсепогодная коллекция Vans, открытие поп-ап-магазина Uniqlo и скидки в Brandshop
Распродажа на Asos, скидки в Code7, лимитированная коллекция G-Shock и многое другое
Каждую неделю The Village выясняет, что нового можно найти в магазинах Москвы и Петербурга (а также онлайн), и советует, какими специальными предложениями и акциями стоит воспользоваться прямо сейчас. В новом выпуске — открытие поп-ап-магазина Uniqlo, скидки в Brandshop, Code7 и распродажа на Asos.
Новое
Uniqlo — открытие поп-ап-магазина и новая коллекция Кристофа Лемера
12 октября Uniqlo запустит поп-ап-магазин в формате стрит-ретейл на Большой Дмитровке. Это первый опыт бренда по запуску временной торговой площадки. Она просуществует только пять дней, до 16 октября, и будет открыта с 10:00 до 22:00.
В этот же день состоится презентация первой коллекции бренда под руководством нового креативного директора Кристофа Лемера. В осенне-зимнюю линейку Uniqlo U вошло 52 модели для женщин и 35 — для мужчин. Ассортимент представлен трикотажными моделями, верхней одеждой, платьями и пиджаками.
С 13 октября коллекция будет доступна и в других магазинах бренда: в московских ТЦ «Атриум», «Охотный Ряд», «Европейский», «Метрополис», а также в ТРК «Галерея» в Санкт-Петербурге.
G-Shock — лимитированная коллекция
ул. Большая Новодмитровская, 36с1,
на территории дизайн-завода «Флакон»
Ко Всемирному дню животных, который прошел 4 октября, Casio G-Shock совместно с Международным научно-исследовательским институтом по изучению китов ICERC представила лимитированную коллекцию — Love the Sea and the Earth 2016.
В экосерию вошли две модели: демократичная GWX-8903K и премиальная GWF-D1000K. Часы выполнены в морской тематике: бело-синие тона, гравировка в виде кита на железной застежке и фраза «Love the Sea and the Earth 2016» на задней крышке. Они обладают водонепроницаемым и ударопрочным корпусом, а также оснащены солнечным аккумулятором, графиком приливов и отливов и другими функциями.
Всего сделано 1 500 экземпляров. Лимитированную коллекцию можно будет приобрести и в Москве во флагманском магазине G-Store. Демократичный вариант обойдется в 17 990 рублей, а премиальный — в 94 990 рублей.
Vans — всепогодная коллекция
Vans выпустила осеннюю коллекцию All Weather Mountain Edition, в которую вошла верхняя одежда и обувь. Коллекция уже доступна в российских магазинах.
Для мужчин бренд подготовил три куртки: стеганую 66 Parallel MTE с синтетическим наполнителем PrimaLoft (материал обладает высокими теплоизоляционными свойствами, легким весом и быстро сохнет), бомбер Kilroy MTE с капюшоном и стеганой подкладкой, дождевик Junipero MTE. Все модели дополнительно обработаны водоотталкивающим составом.
Впервые в коллекцию Vans вошли женские теплые вещи: куртка зеленого оттенка Off Key Parka MTE, темно-серая Fuego Parka MTE и стеганая с высоким горлом Diggit Jacket MTE.
Также под межсезонье были доработаны классические модели обуви. Кеды выполнили из кожи и замши и обработали водоотталкивающим составом Scotchgard, а также утеплили специальным наполнителем и дополнительным слоем между стелькой и подошвой. Мужская обувь доступна в черном, сером и матово-желтом цветах, а женская — в бордовом, черном, белом и карамельном.
Распродажа
Code7
В магазине Code7 (и в его онлайн-версии) сейчас можно приобрести со скидкой ботинки Red Wing: например, практичную модель 9017 Beckman Chukka (16 093 рубля) или неубиваемую 2972 Engineer (19 593 рубля). Скидки действуют также на свитер Double Works Charcoal Turtleneck (4 893 рубля), непродуваемую куртку Mister Freedom Skipper Jacket (19 943 рубля), джинсы Red Cloud R423 (7 203 рубля) и другой ассортимент.
Asos
В онлайн-магазине Asos очередная распродажа, на этот раз межсезонная. На женский и мужской ассортимент действуют скидки до 50 %. Так, можно купить пальто длины миди (3 486 рублей), куртку со стеганой отделкой (2 523 рубля), лоферы с кисточками (4 587 рублей) или, например, пальто Monki (2 706 рублей) . В мужском разделе представлены куртки и пальто, свитшоты, брюки и чиносы, а также кроссовки и ботинки.
Brandshop
На сайт Brandshop стоит заглянуть за женскими брюками Maharishi (5 тысяч рублей), стеганой курткой Barbour (15 100 рублей), рубашкой Norse Projects (5 250 рублей), анораком GJO.E (15 тысяч рублей) и большим выбором кроссовок. Самая большая скидка (70 %) действует на женские вещи бренда Maison Kitsuné: платье (9 510 рублей), юбка (8 760 рублей) и пиджак (12 390 рублей).
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