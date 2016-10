Каждую неделю The Village выясняет, что нового можно найти в магазинах Москвы и Петербурга (а также онлайн), и советует, какими специальными предложениями и акциями стоит воспользоваться прямо сейчас. В новом выпуске — открытие поп-ап-магазина Uniqlo, скидки в Brandshop, Code7 и распродажа на Asos.

Uniqlo — открытие поп-ап-магазина и новая коллекция Кристофа Лемера ул. Большая Дмитровка

12 октября Uniqlo запустит поп-ап-магазин в формате стрит-ретейл на Большой Дмитровке. Это первый опыт бренда по запуску временной торговой площадки. Она просуществует только пять дней, до 16 октября, и будет открыта с 10:00 до 22:00.

В этот же день состоится презентация первой коллекции бренда под руководством нового креативного директора Кристофа Лемера. В осенне-зимнюю линейку Uniqlo U вошло 52 модели для женщин и 35 — для мужчин. Ассортимент представлен трикотажными моделями, верхней одеждой, платьями и пиджаками.

С 13 октября коллекция будет доступна и в других магазинах бренда: в московских ТЦ «Атриум», «Охотный Ряд», «Европейский», «Метрополис», а также в ТРК «Галерея» в Санкт-Петербурге.

G-Shock — лимитированная коллекция ул. Большая Новодмитровская, 36с1,

на территории дизайн-завода «Флакон»

Ко Всемирному дню животных, который прошел 4 октября, Casio G-Shock совместно с Международным научно-исследовательским институтом по изучению китов ICERC представила лимитированную коллекцию — Love the Sea and the Earth 2016.

В экосерию вошли две модели: демократичная GWX-8903K и премиальная GWF-D1000K. Часы выполнены в морской тематике: бело-синие тона, гравировка в виде кита на железной застежке и фраза «Love the Sea and the Earth 2016» на задней крышке. Они обладают водонепроницаемым и ударопрочным корпусом, а также оснащены солнечным аккумулятором, графиком приливов и отливов и другими функциями.

Всего сделано 1 500 экземпляров. Лимитированную коллекцию можно будет приобрести и в Москве во флагманском магазине G-Store. Демократичный вариант обойдется в 17 990 рублей, а премиальный — в 94 990 рублей.

Vans — всепогодная коллекция Vans.ru

Vans выпустила осеннюю коллекцию All Weather Mountain Edition, в которую вошла верхняя одежда и обувь. Коллекция уже доступна в российских магазинах.

Для мужчин бренд подготовил три куртки: стеганую 66 Parallel MTE с синтетическим наполнителем PrimaLoft (материал обладает высокими теплоизоляционными свойствами, легким весом и быстро сохнет), бомбер Kilroy MTE с капюшоном и стеганой подкладкой, дождевик Junipero MTE. Все модели дополнительно обработаны водоотталкивающим составом.

Впервые в коллекцию Vans вошли женские теплые вещи: куртка зеленого оттенка Off Key Parka MTE, темно-серая Fuego Parka MTE и стеганая с высоким горлом Diggit Jacket MTE.

Также под межсезонье были доработаны классические модели обуви. Кеды выполнили из кожи и замши и обработали водоотталкивающим составом Scotchgard, а также утеплили специальным наполнителем и дополнительным слоем между стелькой и подошвой. Мужская обувь доступна в черном, сером и матово-желтом цветах, а женская — в бордовом, черном, белом и карамельном.