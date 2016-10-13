Каждую неделю The Village выясняет, что нового можно найти в магазинах Москвы и Петербурга (а также онлайн), и советует, какими специальными предложениями и акциями стоит воспользоваться прямо сейчас. В новом выпуске — скидки на сайте Asos и в ближайшем магазине Monki, совместная коллекция Portal и I Am Studio и еще одна работа Рианны в качестве креативного директора Puma.

Новое в магазинах

I Am Studio и Portal — совместная коллекция Цветной б-р, 15 +7 (495) 737–77–73

Команда бойкого обувного Portal совместно с российской маркой I Am Studio создала коллекцию осенней обуви. В серию вошли ботильоны на устойчивом каблуке, лоферы и туфли из бархата, а также одна матовая модель лоферов.

Купить понравившуюся пару с начала октября можно в магазинах Portal в «Цветном» и «Атриуме».

Brandshop — коллаборация adidas Consortium и Undefeated Петровский б-р, 21 +7 (495) 544–57–70 brandshop.ru

В Brandshop на этой неделе привезут очередную коллаборацию adidas Consortium. На этот раз — с выдающейся лос-анджелесской стрит-маркой Undefeated. На этот раз переработке подверглась модель EQT Support, созданная в 1993 году. Дизайнеры сочетают матовый неопрен с кожаными вставками.

На язычке и стельке — логотипы обеих марок. Стоимость одной пары — 11 690 рублей. Купить кроссовки можно будет с 15 октября.

Puma Fenty — третья коллекция ул. Земляной Вал, 33 +7 (495) 970–15–55

15 октября в магазинах Puma появится третья капсульная коллекция Fenty — совместная работа Puma и Рианны, которая является креативным директором марки. В коллекцию вошли широкие брюки-кюлоты и короткие топы, удлиненные толстовки, легинсы, спортивные брюки, корсеты и топы — все преимущественно белых и черных цветов. Стоимость вещей, как и прежде, стартует от 7 тысяч рублей.

В Москве коллекция будет представлена в магазине марки в «Атриуме», в Санкт-Петербурге — в «Галерее», также заказать понравившуюся вещь можно онлайн.