Скидки неделиСкидки на Asos, Shopbop и в Monki
Совместная коллекция Portal и I Am Studio, коллаборация adidas и Undefeated и еще одна работа Рианны для Puma
Каждую неделю The Village выясняет, что нового можно найти в магазинах Москвы и Петербурга (а также онлайн), и советует, какими специальными предложениями и акциями стоит воспользоваться прямо сейчас. В новом выпуске — скидки на сайте Asos и в ближайшем магазине Monki, совместная коллекция Portal и I Am Studio и еще одна работа Рианны в качестве креативного директора Puma.
Новое в магазинах
I Am Studio и Portal — совместная коллекция
+7 (495) 737–77–73
Команда бойкого обувного Portal совместно с российской маркой I Am Studio создала коллекцию осенней обуви. В серию вошли ботильоны на устойчивом каблуке, лоферы и туфли из бархата, а также одна матовая модель лоферов.
Купить понравившуюся пару с начала октября можно в магазинах Portal в «Цветном» и «Атриуме».
Brandshop — коллаборация adidas Consortium и Undefeated
+7 (495) 544–57–70
В Brandshop на этой неделе привезут очередную коллаборацию adidas Consortium. На этот раз — с выдающейся лос-анджелесской стрит-маркой Undefeated. На этот раз переработке подверглась модель EQT Support, созданная в 1993 году. Дизайнеры сочетают матовый неопрен с кожаными вставками.
На язычке и стельке — логотипы обеих марок. Стоимость одной пары — 11 690 рублей. Купить кроссовки можно будет с 15 октября.
Puma Fenty — третья коллекция
+7 (495) 970–15–55
15 октября в магазинах Puma появится третья капсульная коллекция Fenty — совместная работа Puma и Рианны, которая является креативным директором марки. В коллекцию вошли широкие брюки-кюлоты и короткие топы, удлиненные толстовки, легинсы, спортивные брюки, корсеты и топы — все преимущественно белых и черных цветов. Стоимость вещей, как и прежде, стартует от 7 тысяч рублей.
В Москве коллекция будет представлена в магазине марки в «Атриуме», в Санкт-Петербурге — в «Галерее», также заказать понравившуюся вещь можно онлайн.
Распродажа
Monki
+7 (495) 970–15–55
Во всех магазинах Monki началась межсезонная распродажа. Скидки составляют 50 % и распространяются на летнюю и осеннюю коллекцию масс-маркета. Искать сейчас нужно облегающие водолазки в рубчик и объемные бомберы ярких цветов, юбки-трапеции из денима, топы с контрастными вставками на талии, жакеты и плащи в пол, платья-футболки и аксессуары вроде милых мохнатых клатчей и носков с люрексом.
Shopbop
На сайте Shopbop объявлена трехдневная акция. Она закончится уже 15 октября. Сейчас практически любую вещь в онлайн-магазине можно купить со сидкой 25 % или 30 %. Размер скидки зависит от суммы заказа: если набрать вещей на сумму до 500 долларов, удастся сбавить четверть от первоначальной стоимости. Для покупок на сумму больше 500 долларов скидка равна 30 %. Промокод акции — Mainevent16.
Аналогичная акция на дружественном сайте East Dane продлится до 17 октября.
Asos
И снова на Asos межсезонная распродажа. Теперь со скидками вплоть до 70 % и вполне конкретной датой окончания (следующий понедельник, 17 октября). Покупать предлагают мюли и лодочки на шнуровке, замшевые ботфорты, популярные в новом сезоне казаки, резиновые сапоги и лоферы. Одежда едва умещается на нескольких сотнях страниц. Найти с равным успехом можно и свадебное платье без лишнего декора, и пушистый свитер с вышивкой на груди.
Парням предлагают верхнюю одежду, джинсы и брюки, грубые рабочие ботинки, кеды и рюкзаки. Все за вполне подъемные деньги.
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