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Bats — совместная коллекция с Made For Bulleit bats-store.com

Петербургская марка кожаных курток Bats выпустила совместную коллекцию с проектом Made For Bulleit. В серию вошли косухи с принтами-надписями (например, «Под асфальтом пляж», лозунгом парижских студентов 1968 года, или «Ошибайся смелее» и «Молодой значит бессмертный»). Все куртки с 17 октября можно заказать на сайте Bats. Цены начинаются от 55 тысяч рублей.

Для Bats это уже не первая коллаборация, марка уже выпускала капсульную серию курток и жилеток с принтами петербургской татуировщицы Саши Масюк.

Nike — открытие самого большого магазина ул. Кузнецкий Мост, 14

Весной следующего года в Москве откроется крупнейший в Восточной Европе магазин Nike. Розничный партнер Nike в России А3 Retail Group арендовал для этого 3 тысячи квадратных метров на улице Кузнецкий Мост. Здесь будет представлена мужская и женская обувь и одежда, детские вещи, а также экипировка для спорта и самые главные коллаборации марки. Магазин на Кузнецком Мосту станет флагманом Nike в Москве и по масштабу будет сравним с Nike Store Les Halles в Париже и Nike Soho в Нью-Йорке.

Aizel — детские вещи +7 (495) 287–85–55 aizel.ru

Интернет-магазин Aizel.ru открыл раздел с детской одеждой. В разделе можно найти вещи Dolce & Gabbana, Dior, Fendi, Gucci, Ralph Lauren, Burberry и других известных дизайнеров. Из российских марок здесь представлены Alexander Terekhov и Candyshop Moscow. В ближайшее время ассортимент обещают пополнить вещами Lanvin, MSGM, Dsquared2, Armani, Ermanno Scervino, Junior Gaultier, Iceberg, Moncler и Woolrich.

Детские одежда, обувь и аксессуары представлены в двух категориях: мальчики и девочки в возрасте от рождения и до трех лет и от четырех до 14 лет. Обновлять ассортимент будут еженедельно. В дальнейшем в разделе появятся игрушки и развивающие игры, косметика, бижутерия и даже детская мебель.

«Кузнецкий Мост 20» — новые поступления km20.ru

В концепт-сторе продолжают появляться новые марки. Вслед за аккуратными кожаными кедами привезли и полноценную коллекцию Courrèges: трикотажные платья и боди, виниловые юбки и куртки. В осенне-зимней линейке преобладают А-силуэты, прямые линии, технологичные материалы и чистая цветовая гамма — словом, все то, что легко вписать в повседневный гардероб. Стоимость вещей — от 32 тысяч рублей за морковное боди с высоким воротом до 130 тысяч рублей за дутую куртку того же цвета.