Скидки неделиМинус 70 % в Brandshop и на ITK Kit, самый большой в Москве магазин Nike
Детские вещи в Aizel, коллаборация Bats и Made For Bulleit, коллекция Courrèges в «КМ20»
Каждую неделю The Village выясняет, что нового можно найти в магазинах Москвы и Петербурга (а также онлайн), и советует, какими специальными предложениями и акциями стоит воспользоваться прямо сейчас. В новом выпуске — скидки в Brandshop и ITK Kit, детский раздел на Aizel и самый большой в Москве магазин Nike.
Скидки
Brandshop
Петровский б-р, 21
+7 (495) 544–57–70
В магазине на Петровском бульваре и на сайте Brandshop продолжается всесезонная распродажа. Скидки на вещи из прошлых коллекций максимальные — 70 %. Купить с равным успехом можно вместительный зеленый рюкзак Patagonia (4 850 рублей), алый пиджак Hackett (11 тысяч рублей) или спортивные брюки Maison Kitsuné (5 650 рублей). На распродажу попала и обувь — кроссовки Puma и Nike, кеды New Balance и Superga.
ITK Kit
На ITK Kit максимальная скидка та же, 70 %, зато ассортимент чуть разнообразнее. К примеру, есть свитеры и толстовки с принтом Life's a Beach
(1 400 рублей), классические прямые джинсы Levi's Vintage (около 5 тысяч рублей), яркие пуховики Penfield (чуть больше 7 тысяч рублей), замшевые дезерты Clarks Originals (те же 7 тысяч рублей) и многое другое. Другими словами, пополнить осенний гардероб — не проблема.
Новое
Bats — совместная коллекция с Made For Bulleit
Петербургская марка кожаных курток Bats выпустила совместную коллекцию с проектом Made For Bulleit. В серию вошли косухи с принтами-надписями (например, «Под асфальтом пляж», лозунгом парижских студентов 1968 года, или «Ошибайся смелее» и «Молодой значит бессмертный»). Все куртки с 17 октября можно заказать на сайте Bats. Цены начинаются от 55 тысяч рублей.
Для Bats это уже не первая коллаборация, марка уже выпускала капсульную серию курток и жилеток с принтами петербургской татуировщицы Саши Масюк.
Nike — открытие самого большого магазина
ул. Кузнецкий Мост, 14
Весной следующего года в Москве откроется крупнейший в Восточной Европе магазин Nike. Розничный партнер Nike в России А3 Retail Group арендовал для этого 3 тысячи квадратных метров на улице Кузнецкий Мост. Здесь будет представлена мужская и женская обувь и одежда, детские вещи, а также экипировка для спорта и самые главные коллаборации марки. Магазин на Кузнецком Мосту станет флагманом Nike в Москве и по масштабу будет сравним с Nike Store Les Halles в Париже и Nike Soho в Нью-Йорке.
Aizel — детские вещи
+7 (495) 287–85–55
Интернет-магазин Aizel.ru открыл раздел с детской одеждой. В разделе можно найти вещи Dolce & Gabbana, Dior, Fendi, Gucci, Ralph Lauren, Burberry и других известных дизайнеров. Из российских марок здесь представлены Alexander Terekhov и Candyshop Moscow. В ближайшее время ассортимент обещают пополнить вещами Lanvin, MSGM, Dsquared2, Armani, Ermanno Scervino, Junior Gaultier, Iceberg, Moncler и Woolrich.
Детские одежда, обувь и аксессуары представлены в двух категориях: мальчики и девочки в возрасте от рождения и до трех лет и от четырех до 14 лет. Обновлять ассортимент будут еженедельно. В дальнейшем в разделе появятся игрушки и развивающие игры, косметика, бижутерия и даже детская мебель.
«Кузнецкий Мост 20» — новые поступления
В концепт-сторе продолжают появляться новые марки. Вслед за аккуратными кожаными кедами привезли и полноценную коллекцию Courrèges: трикотажные платья и боди, виниловые юбки и куртки. В осенне-зимней линейке преобладают А-силуэты, прямые линии, технологичные материалы и чистая цветовая гамма — словом, все то, что легко вписать в повседневный гардероб. Стоимость вещей — от 32 тысяч рублей за морковное боди с высоким воротом до 130 тысяч рублей за дутую куртку того же цвета.
Обложка: aizel.ru
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