Каждую неделю The Village выясняет, что нового можно найти в магазинах Москвы и Петербурга (а также онлайн), и советует, какими специальными предложениями и акциями стоит воспользоваться прямо сейчас. В новом выпуске — скидки в Brandshop и ITK Kit, детский раздел на Aizel и самый большой в Москве магазин Nike.

Скидки

Brandshop 

Петровский б-р, 21

+7 (495) 544–57–70

 brandshop.ru

В магазине на Петровском бульваре и на сайте Brandshop продолжается всесезонная распродажа. Скидки на вещи из прошлых коллекций максимальные — 70 %. Купить с равным успехом можно вместительный зеленый рюкзак Patagonia (4 850 рублей), алый пиджак Hackett (11 тысяч рублей) или спортивные брюки Maison Kitsuné (5 650 рублей). На распродажу попала и обувь — кроссовки Puma и Nike, кеды New Balance и Superga.

ITK Kit

 itkkit.ru

На ITK Kit максимальная скидка та же, 70 %, зато ассортимент чуть разнообразнее. К примеру, есть свитеры и толстовки с принтом Life's a Beach
(1 400 рублей), классические прямые джинсы Levi's Vintage (около 5 тысяч рублей), яркие пуховики Penfield (чуть больше 7 тысяч рублей), замшевые дезерты Clarks Originals (те же 7 тысяч рублей) и многое другое. Другими словами, пополнить осенний гардероб — не проблема.

Новое

Bats — совместная коллекция с Made For Bulleit

 bats-store.com

Петербургская марка кожаных курток Bats выпустила совместную коллекцию с проектом Made For Bulleit. В серию вошли косухи с принтами-надписями (например, «Под асфальтом пляж», лозунгом парижских студентов 1968 года, или «Ошибайся смелее» и «Молодой значит бессмертный»). Все куртки с 17 октября можно заказать на сайте Bats. Цены начинаются от 55 тысяч рублей.

Для Bats это уже не первая коллаборация, марка уже выпускала капсульную серию курток и жилеток с принтами петербургской татуировщицы Саши Масюк. 

Nike — открытие самого большого магазина

ул. Кузнецкий Мост, 14

Весной следующего года в Москве откроется крупнейший в Восточной Европе магазин Nike. Розничный партнер Nike в России А3 Retail Group арендовал для этого 3 тысячи квадратных метров на улице Кузнецкий Мост. Здесь будет представлена мужская и женская обувь и одежда, детские вещи, а также экипировка для спорта и самые главные коллаборации марки. Магазин на Кузнецком Мосту станет флагманом Nike в Москве и по масштабу будет сравним с Nike Store Les Halles в Париже и Nike Soho в Нью-Йорке. 

Aizel — детские вещи

+7 (495) 287–85–55

 aizel.ru

Интернет-магазин Aizel.ru открыл раздел с детской одеждой. В разделе можно найти вещи Dolce & Gabbana, Dior, Fendi, Gucci, Ralph Lauren, Burberry и других известных дизайнеров. Из российских марок здесь представлены Alexander Terekhov и Candyshop Moscow. В ближайшее время ассортимент обещают пополнить вещами Lanvin, MSGM, Dsquared2, Armani, Ermanno Scervino, Junior Gaultier, Iceberg, Moncler и Woolrich. 

Детские одежда, обувь и аксессуары представлены в двух категориях: мальчики и девочки в возрасте от рождения и до трех лет и от четырех до 14 лет. Обновлять ассортимент будут еженедельно. В дальнейшем в разделе появятся игрушки и развивающие игры, косметика, бижутерия и даже детская мебель.

«Кузнецкий Мост 20» — новые поступления

 km20.ru

В концепт-сторе продолжают появляться новые марки. Вслед за аккуратными кожаными кедами привезли и полноценную коллекцию Courrèges: трикотажные платья и боди, виниловые юбки и куртки. В осенне-зимней линейке преобладают А-силуэты, прямые линии, технологичные материалы и чистая цветовая гамма — словом, все то, что легко вписать в повседневный гардероб. Стоимость вещей — от 32 тысяч рублей за морковное боди с высоким воротом до 130 тысяч рублей за дутую куртку того же цвета.

Обложка: aizel.ru