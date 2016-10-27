Каждую неделю The Village выясняет, что нового можно найти в магазинах Москвы и Петербурга (а также онлайн), и советует, какими специальными предложениями и акциями стоит воспользоваться прямо сейчас. В новом выпуске — распродажа в «Цветном», скидки в Monki и день кимоно в Uniqlo.

Скидки

Check Ya Head checkyahead.com

С наступлением холодов распродажу устроили и в небольшом магазинчике головных уборов Check Ya Head. Скидка на шапки из прошлых коллекций равна 20 % и распространяется в том числе и на модели из самых зимних материалов — мериноса, мохера, альпака и кашемира. Женская шапка-тюрбан встанет в 2 900 рублей, объемная модель крупной вязки — в 2 100 рублей. Мужские шапки с помпонами продают за 1 700 рублей, а плотно прилегающие к голове модели с узорами — по 1 900 рублей.

Monki ул. Земляной Вал, 33 +7 (495) 970–15–55

С 26 по 30 ноября во всех магазинах Monki 20%-я скидка действует на пальто. Распродают укороченные бушлаты и свободные модели в пол, классические варианты бордового и глубокого синего оттенков, пальто-коконы, тренчи и джинсовые халаты. Цены на верхнюю одежду на распродаже начинаются от 5 тысяч рублей. Акция проходит во всех магазинах марки.

«Цветной» Цветной б-р, 15 +7 (495) 737–77–73

С 28 октября по 6 ноября в «Цветном» пройдет Glamour Shopping Week. В эти дни вещи из актуальных коллекций можно будет купить со скидками до 30 %. А также только в первые четыре дня можно приобрести вещи лучших брендов — и по лучшим ценам до 90 % в Sale Pop-up. А с 28 по 31 октября на минус первом этаже развернется поп-ап-корнер, где скидки на вещи из прошлых коллекций составят вплоть до 90 %. Среди заявленных марок числятся N21, Acne, Ann Demeulemeester, Alexander McQueen, Alexander Wang, Cédric Charlier, Hood by Air, KTZ, Maison Margiela, Marni, Mary Katrantzou, Marc Jacobs, Phillip Lim, Stella McCartney и многие другие.