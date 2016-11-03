Каждую неделю The Village выясняет, что нового можно найти в магазинах Москвы и Петербурга (а также онлайн), и советует, какими специальными предложениями и акциями стоит воспользоваться прямо сейчас. В новом выпуске — двухдневная распродажа в Strogo Vintage Association, минус 40 % на Shopbop и новый магазин Trends Brands.

Скидки

Strogo Vintage Association 5 и 6 ноября ул. Покровка, 17

Регулярная распродажа Strogo Vintage Association в этот раз переместится в кафе «На Чили», расположенное по соседству с шоу-румом, и пройдет 5 и 6 ноября. Кроме завсегдатаев вроде винтажных шоу-румов Iskra, Past Pefect и Mix & Match Vintage, к распродаже присоединятся два новых проекта — один из Минска, другой — из Ростова. Прошлые коллекции все участники будут распродавать с 50%-ной скидкой. Как и всегда, обещают много платьев, люрекса и пайеток, а также зимние вещи — шубки, дубленки, винтажные пуховики-одеяла, куртки-дутики и пушистые свитеры из мохера и ангоры.

1 ноября на сайте Shopbop стартовала специальная акция. Только в течение трех дней все вещи из специального раздела (около 4 тысяч моделей одежды, обуви и аксессуаров) можно купить со скидкой от 25 до 40 %. Акция завершится 4 ноября в семь утра по московскому времени, поэтому с поисками идеального кашемирового свитера, шерстяного пальто или теплой обуви на зиму медлить не стоит.

Новое Grunge John Orchestra. Exlosion — ограниченная коллекция Никитский б-р, 25 +7 (495) 221–64–73 grungejohn.com В прошлую пятницу Grunge John Orchestra. Explosion отметили пятилетие.

К юбилею флагмана на Никитском бульваре марка выпустила капсульную коллекцию, состоящую из пяти вещей — зимней куртки, крепких ботинок, брюк, рюкзака и бумажника. Купить их в магазине марки и на сайте GJO.E можно уже сейчас. Все вещи выпущены ограниченным тиражом и имеют все шансы стать стоящим подарком фанату марки. Trends Brands — новый магазин пр-т Вернадского, 86а +7 (901) 749–65–01 trendsbrands.ru У российского аналога Asos, Trends Brands, все по-прежнему складывается удачно. 11 ноября TB откроют второй собственный магазин (первый расположен в торговом центре «Рио» на Ленинском проспекте). Он будет расположен в торговом центре Avenue South West. Здесь будут представлены как собственные вещи марки, так и другие российские бренды, которые сейчас можно найти на сайте Trends Brands. В ближайших планах компании — открытие еще нескольких новых магазинов.

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