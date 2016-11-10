Каждую неделю The Village выясняет, что нового можно найти в магазинах Москвы и Петербурга (а также онлайн), и советует, какими специальными предложениями и акциями стоит воспользоваться прямо сейчас. В новом выпуске — межсезонная распродажа в Kixbox, «азиатские дни» в Leform и минус 30 % на мужские кожаные куртки в Mango.

Распродажи

В мужском разделе Mango 30%-ная скидка действует на мужские куртки из кожи и замши. Предложение, прямо скажем, не самое актуальное для снежного ноября, но для тех, кто привык планировать гардероб на полгода вперед, довольно привлекательное. Черная косуха с классическим воротником сейчас встанет в 15 999 рублей, замшевый бомбер цвета хаки — в 9 999 рублей, а коричневая куртка из замши с контрастными молниями — в 15 999 рублей.

На сайте и в магазине Kixbox стартовала межсезонная распродажа. Раздел скидок пополнился актуальными осенними новинками вроде водостойких кроссовок Nike и курток Penfield, а также классическими кроссовками adidas Originals, футболками с узнаваемым лого Stüssy и The Hundreds, платьями Cheap Monday и многим другим. На вещи из осенне-зимних коллекций действуют скидки до

30 %, на предметы из прошлых коллекций — до 50 %.

Leform Дмитровский пер., 7 +7 (495) 691–82–20 leform.ru

В магазинах Leform стартовала акция «Дни азиатских дизайнеров»: с 9 по 13 ноября одежду, обувь и аксессуары азиатских марок и дизайнеров будут продавать со скидкой от 30 % до 70 %. На распродаже оказались Alexander Wang, Junya Watanabe, Comme des Garçons Shirt, Yohji Yamamoto, Sacai Luck и многие другие. Скидки действуют во всех магазинах сети, а также на сайте Leform. Многие вещи уже сейчас остались в последнем размере, потому медлить с покупкой не стоит.

Новости магазинов Street Beat — открытие нового магазина пр-т Вернадского, 6 +7 (800) 700–82–60 street-beat.ru Новый, уже десятый в Москве магазин Street Beat заработал в районе метро «Университет» в начале ноября. Как и в остальных магазинах сети, здесь представлена мужская и женская обувь — кеды, кроссовки и зимние ботинки спортивного толка, — а также аксессуары, одежда и средства по уходу за обувью. Moloko — перезапуск moloko.co Онлайн-магазин симпатичной и яркой посуды Moloko.co перезапускается. Теперь на сайте можно будет купить посуду, разработанную в партнерстве с дизайнером Анной Кулачок и произведенную на Гжельском фарфоровом заводе. В серию вошли тарелки, выпущенные ограниченным тиражом, целиком выполненные и расписанные вручную, в классических ремесленных традициях. Стоимость посуды пока неизвестна. Старт продаж запланирован на 15 ноября.

Обложка: moloko.co