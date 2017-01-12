Aizel Столешников пер., 10/3 +7 (495) 730–57–52 aizel.ru

В дорогом бутике в Столешниковом переулке и его онлайн-версии началась распродажа со скидками до 70 % на прошлогодние коллекции Gucci, Etro, Christopher Kane, Simone Rocha, No.21, Acne Studios, Anya Hindmarch и других стоящих дизайнеров. «Пудровое» платье Red Valentino с учетом всех уценок обойдется в 15 700 рублей, шерстяной жилет с высоким воротом Boss — в 17 850 рублей, а пара «морковных» туфель на платформе Delpozo — в 15 960 рублей. Мужских вещей, увы, нет и не предвидится.

На сайте ITK с середины недели объявлены те же триумфальные 70 %. Правда, кроссовки (Nike, Novesta или кеды Common Projects) и деним (преимущественно Edwin) сбавили лишь треть от первоначальной стоимости, зато кепки Thrasher, свитшоты Han Kjøbenhavn и брюки Norse Project можно купить за полцены. Ну а до победных 70 % дожили единичные экземпляры футболок Life's a Beach, очки, шорты и майки той же марки.

Podium Market ул. Охотный Ряд, 2 +7 (495) 225–02–05 podium-market.com

В московских магазинах сети Podium Market стабильные 50 % на зимние коллекции Sandro, Maje, Zadig & Voltaire, Bimba & Lola, Isabel Marant Étoile и так далее. Покупать стоит свитеры из шерсти и пушистого мохера (от 3 тысяч рублей), топы с пайетками и стеклярусом, платья с длинным рукавом и обувь. В мужском отделе размер скидки аналогичный, а набор марок чуть скромнее.

Такое бывает нечасто, но и косметические марки устраивают зимнюю распродажу. К примеру, на сайте корейско-французской марки Erborian скидки вплоть до 50 % действуют на косметику по уходу за лицом и телом. Восстанавливающий эликсир теперь стоит 3 390 рублей (было — 5 650 рублей), крем для кожи вокруг глаз — 3 тысячи рублей, любимые блогерами и визажистами BB-кремы с женьшенем — 2 415 рублей, а бальзамы для губ в увесистых банках — от тысячи рублей.

На Asos скидки, кажется, достигли своего пика: мужскую и женскую одежду, аксессуары, обувь, нижнее белье и косметику распродают с 70%-ной скидкой. Выбор пока еще внушительный, да и с размерами проблем нет, но с заказом лучше не медлить.

Кроме того, британский ретейлер добавил мужские линии Asos Plus и Asos Tall. В разделах будет представлена обновленная собственная коллекция Asos, а также около 20 мужских марок (например, Burton, Noose & Monkey и Wrangler). Серия Plus будет включать в себя размерный ряд с XXXS по XXXXL. А коллекция Tall предназначена для покупателей с ростом от 190 сантиметров.