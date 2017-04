ТЕКСТ: Ирина Евдокимова

Скидки и акции

Скидки на некоторые вещи Levi’s Levi’s.com

До 14 мая как онлайн, так и в розничных магазинах Levi’s пройдет межсезонная распродажа — скидки будут доходить до 40 % на определенные вещи. За меньшую цену можно будет приобрести не только любимые модели джинсов, но и куртку с мягкой подкладкой из искусственного меха (6 540 рублей), рубашку в стиле «бойфренд» с одним карманом (от 3 420 рублей), однотонные футболки (1 750 рублей), свитшот с логотипом (3 990 рублей) и много чего другого.

Скидки в Uniqlo Uniqlo.com

До 26 апреля в магазинах японской сети Uniqlo действуют скидки на часть вещей. Например, мужская рубашка из ткани оксфорд обойдется в 999 рублей, а классический черный бомбер можно будет купить за 3 тысячи. Детские вещи — футболки, комбинезоны и брюки для новорожденных — можно приобрести по специальному предложению от 399 до 799 рублей. В женском отделе стоит обратить внимание на монохромные рубашки из ткани оксфорд (999 рублей) и блузки с цветочным принтом (1 499 рублей) для тех, кто очень ждет теплую погоду.

Межсезонная распродажа в Mango Outlet MangoOutlet.ru

Помимо того что на сайте Mango Outlet идет межсезонная распродажа со скидками до 70 %, за полцены можно приобрести и все вещи для офиса. Советуем обратить внимание на объемный монохромный пиджак, хлопковое платье миди и многочисленные лаконичные блузки.

Распродажа в Brandshop Brandshop.ru

На сайте Brandshop очередное пополнение раздела «Скидки» в честь межсезонной распродажи. Туда стоит заглянуть за классическими Converse (3 120 рублей) или лаконичными кроссовками Nike Roshe Two (4 950 рублей), фланелевой рубашкой Edwin (от 3 300 рублей) и брелоками для ключей Hackett, которые станут отличным подарком без повода.

Скидки на Trends Brands TrendsBrands.ru

В онлайн-магазине Trends Brands запустили межсезонную распродажу — скидки от 20 % до 70 % распространяются на более чем 350 позиций, включая базовую коллекцию T&B Base. Приятную дополнительную скидку в 10 %, кстати, можно получить по промокоду HATE_COLD. Среди представленных моделей — платья с длинными рукавами (от 2 090 рублей), броский свитер мелкой вязки (2 890 рублей) и трикотажные базовые свитшоты за 2 690 рублей.

Аксессуары по сниженным ценам на ITK Kit ITKKit.ru

В разделе распродаж интернет-магазина ITK Kit постоянно есть что-то интересное, несмотря на ограниченное количество вещей некоторых размеров. К примеру, там можно найти классический нейлоновый рюкзак Eastpak ярко-синего цвета (1 500 рублей) и хлопковые бейсболки Ebbets Field Flannels по той же цене. Другими словами, приобретение аксессуаров к лету — не проблема.

Скидки на Pudra Pudra.ru

Бесконечный сейл в самом крупном российском онлайн-магазине косметики продолжается: на этой неделе с отличной скидкой можно купить продукты для губ — матовую помаду Lip Tar бренда Obsessive Compulsive Cosmetics (от 966 рублей) или некоторые оттенки увлажняющего тинта Cailyn (1 124 рубля), а также многочисленные тканевые маски для лица на 30 % дешевле — например, любимую многими I’m Sorry For My Skin теперь можно заказать за 296 рублей.

Новые коллекции

Лимитированная коллекция Zara TRF Oil On Denim Zara.com

Свободный и яркий деним стал темой новой лимитированной коллекции Zara TRF. Мерседес Беллидо, Рикардо Каволо и Марио де Сантьяго дали волю фантазии под общей метафорой Oil On Denim. Оверсайз-джинсовки с черепами и цветами (5 999 рублей), мини-юбки (2 999 рублей) укороченные джинсы с дикими принтами (3 999 рублей) — все на месте, с потертостями и дырками, как мы любим.

Коллаборация Reebok × Artists For Humanity Brandshop.ru

В рамках новой коллаборации Reebok и интернационального творческого проекта Artists For Humanity молодые дизайнеры создали для бренда три модели кроссовок, вдохновленные космосом, Англией и морскими глубинами. Стоят они в пределах 8 690 рублей.

Капсульная коллекция UNOde50 UNOde50.ru

Испанская марка украшений ручной работы UNOde50 представила капсульную линию Gold, в которую вошли ключевые модели коллекции в альтернативной обработке — кольца-трансформеры, массивные серьги и ожерелья на кожаных ремешках, все с деталями золотого оттенка.

Новые коллекции IKEA IKEA.com

IKEA встречает весну и готовится к лету, а весна в представлении дизайнеров шведской компании — время спокойствия и размеренности, и мы с ними солидарны. Новая коллекция практичных предметов «Стокгольм 2017» поможет настроиться на нужный лад и насладиться временем дома с синим графином ручной работы (799 рублей) и плетеным креслом (16 999 рублей). А в летней коллекции будут модели из ярких тканей, с цветочными мотивами и крайне симпатичной керамической посудой нежных оттенков (стаканы по 129 рублей, тарелки и миски — от 149).

Не можем также не поделиться отличной новостью: интернет-магазин IKEA начал свою работу в Москве и Санкт-Петербурге, а значит, теперь все полюбившиеся товары смогут оказаться у вас дома еще быстрее.

События

Поп-ап-стор Uniqlo на ВДНХ

В выходные на ВДНХ в рамках крупнейшего фестиваля японской культуры и развлечений Hinode Power Japan 2017 бренд Uniqlo откроет поп-ап-стор, в котором будут представлены ключевые модели из весенне-летней коллекции. Среди ассортимента — тематические футболки из линейки UT, джинсы, ультралегкие жилеты и очки. Мероприятие будет проходить 22–23 апреля с 10:00 до 19:00 в павильоне № 75. Вход на фестиваль платный.

Фотографии: обложка — Brandshop, 1 — Levi's, 2 — Zara