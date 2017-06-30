Скидки и акции

The Athlete’s Foot theathletesfoot.com

В магазинах The Athlete’s Foot в «Метрополисе» и «Колумбусе» начинается распродажа со скидками 50 % на весь ассортимент магазина. Так, например, популярные Nike Air Max 95 будут стоить меньше 6 тысяч рублей. Скидка действует на все модели, кроме adidas NMD и New Balance — на них распространяется скидка 30 %. Помимо кроссовок, со скидкой можно купить спортивную и повседневную одежду — от базовых футболок до ветровок Puma.

С 1 по 31 июля во всех магазинах испанской марки украшений ручной работы UNOde50 и на официальном сайте бренда будут действовать сниженные до 30 % цены. Советуем выбирать между шикарными серебряными браслетами и массивными серьгами со всевозможными вставками.

В магазинах Vans, а также на официальном сайте марки начали действовать скидки до 50 % на некоторые модели одежды, обуви и аксессуаров из летних коллекций. Например, однотонный рюкзак мятного цвета можно купить за 1 890 рублей, разноцветные слипоны мечты — за 3 590 рублей, а классическую футболку на века с говорящим названием Timeless — за 1 690 рублей.

Распродажа в Cop.Copine copcopine.ru

Во всех российских магазинах французского бренда Cop.Copine, включая интернет-магазин, стартовала сезонная распродажа со скидками до 40 %. Например, свободная блуза с открытыми плечами обойдется в 6 713 рублей вместо 9 590 рублей, а жакет из мягкого денима — в 8 754 рубля вместо 14 590 рублей.

Urban Outfitters urbanoutfitters.com

На сайте Urban Outfitters прямо сейчас действуют скидки до 75% на женские и мужские вещи, а также предметы интерьера. Найти здесь можно что-то на любой вкус — от неприлично красивых тетрадей и постельного белья до прозрачных топов, лаконичных купальников и ярких часов Casio.

Buttermilk Garments buttermilk-store.com

Сегодня в Москве ожидают ливень, который город не видывал с 50-х, так что покупка стильного дождевика — вполне разумная идея. Распродажа в Buttermilk Garments пришлась как нельзя кстати — скидки до 40 % будут действовать на все плащи и дождевики до 1 июля включительно.

Новое

H&M Home Summer 2017

У H&M Home вышла новая летняя коллекция, которая уже доступна в магазинах и онлайн. Линия воплотила в себе спокойствие и мягкость натуральных тканей — бесспорно, лен в основе коллекции как нельзя лучше подойдет для спальни летом. А на основном сайте марки сейчас действуют скидки на одежду и предметы интерьера, так что, если из новой коллекции ничего не приглянулось, можно найти подходящий вариант там — блестящий чехол для подушки (399 рублей), свечу с ароматом сандалового дерева (219 рублей) или кружку с монохромным рисунком (199 рублей).

22|11 Cosmetics

2211cosmetics.com

Косметическая марка 22|11 представила два новых средства — это сыворотка с мощным восстанавливающим действием и очищающая крем-маска для лица с одуванчиком и белой глиной. Сыворотка содержит антиоксиданты, кофеин и витамин F, которые способствуют здоровому сиянию кожи и сужению пор. Отдельного внимания стоит крем-маска: средство можно использовать и для умывания, и наносить на лицо на продолжительное время. Оно нормализует работу сальных желез и помогает уставшей коже оставаться нежной и увлажненной. Косметику уже можно приобрести на сайте марки.

Puma x Justice League

Puma объединилась с двумя гигантами индустрии комиксов — кинокомпанией Warner Bros. и DC Entertainment, чтобы собрать супергероев вселенной в детской коллекции Justice League. Главными героями линии стали Бэтмен, Чудо-женщина, Флэш и Супермен: в дизайне кроссовок, одежды и аксессуаров использованы фирменные цвета и символы героев. Вещи можно будет приобрести после 1 июля.

Bobbi Brown

bobbibrown.ru

Американский косметический бренд выпустил лимитированную коллекцию Follow the Sun, вдохновленную тремя курортными направлениями: Антигуа, Мауи и Санта-Барбара. В линейку вошли многофункциональный карандаш Glow Stick, блеск для век Eye Gloss, перламутровая пудра с эффектом загара Illuminating Bronzing Powder, блески для губ Lip Gloss и мерцающий High Shimmer Lip Gloss. Цены на новинки колеблются от полутора тысяч до трех.

«Два мяча»

dvamyacha.ru

У родившейся заново советской марки кедов «Два мяча» вышел первый лукбук с особенной эстетикой. Обувь из новой коллекции уже доступна на сайте: высокие кеды на любой случай обойдутся в 4 200 рублей, а низкие — в 3 800 рублей.

УФ-стикер от La Roche-Posay

laroche-posay.ru

Мы уже рассказывали, как сознательно подойти к защите от солнца в городе. Теперь это можно делать еще и весело: La Roche-Posay наконец выпустил УФ-стикер для тела, с помощью которого можно легко контролировать уровень ультрафиолетового излучения — для этого нужно всего лишь просканировать стикер с помощью камеры мобильного телефона и загрузить изображение в приложение La Roche-Posay. Получить стикер можно при регистрации на сайте марки.

События Открытие Geox в «Метрополисе» Адрес: Ленинградское ш., 16а, стр. 4 В торговом центре «Метрополис» открылся первый российский X-Store итальянского бренда Geox, в обуви которого, между прочим, ходят Барак Обама и его дочь Наташа. В магазине представлены коллекции женской и мужской обуви, а также верхней одежды в диапазоне от 8 до 25 тысяч рублей. Есть и детская обувь — модели из летней коллекции обойдутся в 5–6 тысяч рублей. Открытие Oh, my Адрес: ул. Стремянная, 11 Oh, my 1 июля открывает свой первый офлайн-магазин — в Петербурге. Весь ассортимент марки базовой одежды теперь можно купить офлайн, а в день открытия будет представлен ограниченный тираж популярных моделей с цветным логотипом Oh, my. Бренд также готовит к запуску детскую коллекцию.

Фотографии: обложка — Vans, 1 — The Athlete’s Foot, 2 — H&M