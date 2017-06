События

Открытие Geox в «Метрополисе»

Адрес: Ленинградское ш., 16а, стр. 4

В торговом центре «Метрополис» открылся первый российский X-Store итальянского бренда Geox, в обуви которого, между прочим, ходят Барак Обама и его дочь Наташа. В магазине представлены коллекции женской и мужской обуви, а также верхней одежды в диапазоне от 8 до 25 тысяч рублей. Есть и детская обувь — модели из летней коллекции обойдутся в 5–6 тысяч рублей.

Открытие Oh, my

Адрес: ул. Стремянная, 11

Oh, my 1 июля открывает свой первый офлайн-магазин — в Петербурге. Весь ассортимент марки базовой одежды теперь можно купить офлайн, а в день открытия будет представлен ограниченный тираж популярных моделей с цветным логотипом Oh, my. Бренд также готовит к запуску детскую коллекцию.