Скидки и акции

В онлайн-сторе SVMoscow начался сезон скидок: на 60 % дешевле можно купить вещи из коллекций Ann Demeulemeester, Y-3 и Maison Margiela, а в два раза дешевле на сайте найдутся вещи Comme des Garçons, Haider Ackermann и Damir Doma.

В разделе сезонного сейла на сайте Shopbop советуем искать плетеные слипоны Frye, сумку-ведро Phillip Lim, а также сияющий золотой ромпер Free People и радостный чехол для телефона Kate Spade, которые, возможно, помогут теплому лету наступить скорее. Максимальная скидка сейчас действует на балетки с бахромой Alexa Wagner, мужские футболки Helmut Lang, набор нижнего белья Wildfox и украшения Elizabeth and James.

Trend Island Адрес: Ходынский б-р, 4

Универмаг Trend Island в «Авиапарке» распродает вещи из летних коллекций до 70 % дешевле. Если вы искали марки Superstep, Numph, Religion, K1X, Trends Brands, Bat Norton, Maje, они точно найдутся здесь. Кроме того, с 8 июля, на первом этаже «Авиапарка» начнет работу поп-ап-стор Trend Island, так что отличных предложений станет в два раза больше.

Долгожданный сезон распродаж добрался и до ЦУМа: цены на вещи из женских, мужских и детских коллекций снизили на 30 %. В распродаже участвуют Isabel Marant, Céline, Yves Saint Laurent, Carven, Marni, Stella McCartney, Alexander McQueen и десятки других брендов.

Zara Home zarahome.com

Товары для дома Zara Home теперь можно купить на 50 % выгоднее. Среди представленного ассортимента стоит обратить внимание на универсальную сумку для покупок с цветочным принтом (1 599 рублей), металлические корзины для хранения (799 рублей) и однотонные свечи (599 рублей).

В этом сезоне бренд решил задействовать в распродаже свою инновационную модель CTAS II CORE: вариант модернизированных классических Chuck Taylor All Star в высоком силуэте обойдется в 2 950 рублей, в низком — станет вашей за 2 900 рублей.

Vnukovo Outlet Village vnukovo-outlet.com

8 и 9 июля во Vnukovo Outlet Village скидки на коллекции актуального сезона достигнут 80 %. Если вы давно присмотрели себе что-то из Calvin Klein, Etro, Hugo Boss, Jil Sander или Moschino, самое время решиться на покупку. Кроме того, на ряд марок будет действовать дополнительная скидка при предъявлении «брачного свидетельства», действительного только на территории аутлета — его можно будет получить в специальном шатре всем желающим испытать на себе атмосферу Лас-Вегаса.

Российский обувной бренд Portal наконец запустил интернет-магазин — в нем и в офлайне действуют скидки до 50 % на часть ассортимента. Призываем посмотреть на лодочки с 20%-ной скидкой, а также эспадрильи (5 900 рублей) и лаконичные сандалии (5 500 рублей).

Новое

adidas Originals adidas.ru

Пользуясь успехом кроссовок NMD, adidas Originals представил концептуальное продолжение в коллекции одежды. Мужские и женские футболки, шорты, ветровки, а также легинсы и рюкзак-парка в ахроматической гамме уже доступны на русскоязычном сайте и в офлайн-магазинах бренда.

В дополнение к релизу adidas Originals создал и две летние версии кроссовок NMD_R2, которые появятся в продаже 13 июля.

Летняя коллекция 12Storeez 12storeez.com

У российской марки 12Storeez вышла июльская коллекция (и она прекрасна!). Все вещи сшиты из натурального хлопка или льна и выполнены в привычных для бренда натуральных оттенках. В линию вошли рубашки мужского покроя, удлиненные топы с завязками, туники с разрезами по бокам, юбки с рюшами и воздушные платья.

Виртуальная примерочная Yoox

Онлайн-магазин Yoox разработал собственный набор фильтров для мобильного приложения Lumyer, создав виртуальную примерочную аксессуаров. С ее помощью (загрузив свою фотографию) можно посмотреть, как на вас будут выглядеть платок или очки и подойдет ли вам клатч, а особенно удачные образы можно сразу выложить в социальные сети. Если вещь понравилась, ее можно сразу же купить, нажав Get it on Yoox. Приложение покажет изображение товара, название бренда, характеристики и стоимость. Приложение Lumyer доступно в App Store и Google Play.

Онлайн-корнеры L'Oreal на Яндекс.Маркет

market.yandex.ru

На сервисе появились бренд-зоны косметических марок L’Oréal Paris, Maybelline New York, NYX Professional Makeup и Garnier. По аналогии с корнерами в магазинах косметики, на брендированных страницах теперь можно ознакомиться с полным ассортиментом продукции, подборкой самых популярных товаров и рекомендациями по уходу за кожей и макияжу. А еще здесь собраны все актуальные предложения со скидками от продавцов, позволяющим выбрать любимые продукты по самой низкой цене.

События Гаражная распродажа в «Метрополисе» Адрес: Ленинградское шоссе, 16а, стр. 4 С 6 по 16 июля в зоне подземной парковки «Метрополиса» пройдет гаражная распродажа. Со скидками до 70 % на ней представят такие бренды, как Versace, Zadig & Voltaire, Salvatore Ferragamo, а также Sonia Rykiel, Trussardi, Liu Jo, Gant и другие. Отдельное пространство займет зона KixBox, в которой скидки достигнут 80 % на спортивные и кэжуал-бренды — Carhartt, Stussy, Fred Perry, Obey, Billionaire Boys Club и другие.

Фотографии: Обложка, 1 — ru.shopbop, 2 — svmoscow, 3 — trends Brands, 4 — tsum, 5 — zarahome, 6 — amersport, 7 — porta-l, 8 — adidas, 9 — 12storeez