Скидки

Leform

На сайте и в магазине в Дмитровском переулке до 1 октября проходит финальная распродажа со скидками 90 %. Помимо обуви, одежды и аксессуаров, в ней участвует мебель и домашний декор. Кроме того, в грядущие выходные в Leform пройдут клиентские дни, в рамках которых всем обладателям карт постоянного покупателя магазин дарит дополнительную скидку 10 % на все новое в ассортименте.

Распродажа действует и на сайте российской марки, созданной Андреем Кравцовым. За полцены здесь можно найти рюкзаки, поясные сумки, джинсы, резиновые сапоги, теплые жилеты и, конечно, ключевые позиции ассортимента SH’U — дождевики.

Reebok reebok

В магазинах и на сайтах Reebok стартовала межсезонная распродажа со скидками до 40 %. Помимо кроссовок, здесь можно найти олимпийки, анораки, рюкзаки, экипировку и аксессуары для тренировок. В распродаже участвуют как мужские, так и женские модели марки.

ITK Kit itkkit

Помимо продолжающейся распродажи с 30%-ными скидками, на сайте рижского магазина действует специальное предложение — бесплатная доставка заказов от 100 евро. Самое время обзавестись теплым свитером от Garbstore или Norse Projects или присмотреться к парфюмерным новинкам от Comme des Garçons.

Bobbi Brown bobbibrown

В магазинах и на сайте Bobbi Brown действуют скидки на парфюмерию и декоративную косметику: румяна, тени, увлажняющие помады и еще более 20 позиций. Для всех, кто не понаслышке знаком с качеством продукции американского бренда, это, безусловно, очень хорошие новости.

Mox store moxstore

Тем, кто в поиске качественного, комфортного и при этом красивого нижнего белья, стоит заглянуть на сайт петербургского мультибренда Mox store, который продолжает распродавать продукцию Baserange. А еще в ассортименте магазина представлены лаконичные вещи лос-анджелесской марки Shaina Mote, и их тоже можно купить по приятной цене.

В «Детском мире» до 1 октября действует акция «3 = 2» на всю одежду и обувь. При покупке двух вещей из ассортимента одежды и обуви третья вещь в подарок. Чтобы купить товары по акции в интернет-магазине, нужно положить в корзину сразу три вещи: стоимость одной из них автоматически распределится в виде скидки на товары, участвующие в данной акции.

События Открытие Monki в «Метрополисе» 5 октября география сети Monki пополнится магазином в ТЦ «Метрополис». На открытии обещают музыку, подарки и 20%-ную скидку на все в течение дня. А для первых 100 покупателей она составит все 40 %.

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