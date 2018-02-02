Скидки

Mox Store moxstore

В уютном петербургском мультибренде и на сайте Mox Store, несмотря на относительно скромное число позиций, всегда можно найти отличное базовое белье, невычурный шелк и трикотаж от датско-французской марки Baserange, а еще — вневременные вещи от лос-анджелесского бренда Shaina Mote. И кроме того, что все это сейчас доступно в Mox Store со скидками до 70 % в рамках зимней распродажи, на сайте еще можно получить приятный бонус — дополнительную скидку 15 % по промокоду Take15.

Если же базовое белье — не ваш выбор, обратите внимание на шелковую коллекцию Serendipity от Janay. На сайте британской марки, вся продукция которой отшивается в лондонском ателье, на нее действует 20%-ная скидка. В рамках акции цены на белье варьируются от 60 до 112 фунтов.

Ostrov ostrov

На распродаже в Ostrov оказалось много обуви от российской марки Affex, впервые участвовавшей в этом году в престижном итальянском трейд-шоу Pitti Uomo, а еще до сейла дожили популярные зимние ботинки Native и скейтбордическая линейка Levi’s. Вошедшие в нее хлопковые куртки тут стоят 5 690 рублей, а хлопковые толстовки в стиле «ничего лишнего» обойдутся всего в 1 990 рублей.

Urban Outfitters urbanoutfitters

На Urban Outfitters в разгаре большая распродажа женской обуви. Ботильоны, казаки, ботинки, кеды Vans и кроссовки Puma и adidas здесь можно купить со скидкой до 75 %. Цены начинаются от 5 долларов за пушистые и сатиновые мюли, которые, правда, вряд ли можно выгуливать дальше лестничной клетки, а самая дорогая позиция распродажи — ботильоны Jeffrey Campbell за 170 долларов (вместо первоначальных 225).

Modbrand modbrand

Концепт-стор в Столешниковом переулке продолжает распродавать вещи российских марок. В их числе — поклонники Скандинавии FY:R, специализирующиеся на пальто и рубашках SØ и демократичная линия Muus дизайнера Лены Максимовой. За полцены здесь можно купить в основном украшения — от Анн Томас и шведов Atlas Design и Refined stone silver.

Ordynka 17 ordynka17

Вчера началась распродажа и в мультибренде российских дизайнеров на Ордынке. На 10–20 % снижены цены на пуховики и зимние пальто от Mellow и Ashe, шапки и шарфы Flavour Knit. На 50 % — на джемперы, свитеры и водолазки от Base Forms и Simple Forms, а платья от Cyrille Gassiline, Mellow и Simple Forms можно купить со скидкой до 70 %. Кроме того, в эти выходные здесь пройдут клиентские дни марки Elsker Jewelry, украшения которых можно будет купить с 20%-ной скидкой.

События Винтажный маркет в «Архиваторе» Адрес: ул. Маросейка, 6/8 До 4 февраля в магазине на Маросейке проходит «Архисейл» — большая распродажа с участием уже знакомых москвичам винтажистов: No Wave Store, Iskra, Yauza Store, Kissa Market, Sinnisha и 51 Store. Организаторы обещают скидки до 90 % на все и цены от 100 до 1 500 рублей за вещь. Подробности — здесь. Открытие самого большого «Сахарка» Адрес: ул. Садовая-Кудринская, 32, стр. 2 На этой неделе в Москве на Садовой-Кудринской открылся первый большой магазин украшений «Сахарок». Раньше «Сахарок» ютился в шоу-румах и корнерах, а теперь занял пространство площадью 80 квадратных метров с отдельным входом, вывеской и даже кофейней. Открытие магазина Сandlesbox Адрес: пр-т Мира, 26, стр. 1 candlesbox Еще одно открытие недели — первый в Москве магазин ароматов для дома Сandlesbox, разместившийся в «Аптекарском огороде». Здесь представлены ароматические свечи из натурального воска, диффузоры, спреи для белья, саше американских, итальянских и французских брендов премиум-класса. Команда проекта зазывает сюда послушать ароматы соленого моря и даже салона новенького «Бентли».

Обложка: Modbrand