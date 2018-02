Скидки

Aizel aizel

В концепт-сторе в Столешниковом переулке и на сайте Aizel уже стартовал новый сезон со свежими коллекциями, но и на сейле все еще есть чем поживиться. С максимальными 70%-ными скидками тут распродают худи и бомберы Junya Watanabe, виниловую юбку Mars Jacobs, подешевевшую на 50 тысяч рублей, джинсы Alexander McQueen и еще больше 300 позиций.

Универмаг «Цветной» Адрес: Цветной б-р, 15, стр. 1

До понедельника включительно на минус первом этаже «Цветного» проходит Clearance Sale — распродажа со скидками до 85 %. В числе участников — Wood Wood, Puma, AllSaints, Maje, Sandro, Topshop, а еще российские марки — 12Storeez, I Am Studio, Portal и другие. На сейле можно будет также купить очки Fendi и Tom Ford.

Ликвидировать остатки вещей с финальной распродажи решил и Net-a-Porter — сейчас на позиции с уже действующими скидками из раздела Must Have действует дополнительная — 20%-ная. Так, джинсы M.i.h. Jeans здесь подешевели до 103 фунтов, а платье See by Chloé — до 146 фунтов.

ASOS asos

На сайте онлайн-агрегатора за полцены распродают больше тысячи вещей — примерно 500 женских и столько же мужских позиций. Среди многочисленных лыжных курток с 50%-ной скидкой тут можно найти и классические черные лодочки, и однотонные джемперы, джинсовые юбки, комбинезоны, бомберы, рубашки и челси.

The Outnet theoutnet

Крупнейший онлайн-аутлет на этой неделе выставил на продажу полсотни новых сумок — от Maje до Alexander Wang. На все модели действует скидка 40–50 %. Цены начинаются от 6 тысяч рублей.

MatchesFashion matchesfashion

В разделе распродаж на сайте MatchesFashion до 150 евро можно найти хлопковые водолазки и асимметричные рубашки Acne Studios, куртки из денима, платья Vivienne Westwood и пестрые свитеры MSGM. В мужском разделе со скидками до 60 % много блейзеров и повседневных рубашек за 50–60 евро.

Событие Kixbox Garage Sale Адрес: Зубовский б-р, 2, стр. 2 С сегодняшнего дня и до 11 февраля в Музее Москвы пройдет самый крупный в истории магазина Kixbox Garage Sale — специальная выездная распродажа со скидками от 50 до 90 %. На ней представлено более 9 тысяч вещей из прошлых коллекций и семплов будущего сезона всех ключевых брендов ретейлера: Carhartt WIP, Stussy, Fred Perry, Penfield, Poler, а также Cheap Monday, Obey, The Hundreds, Polar Skate Co., Nike, adidas Originals, ASICS и многие другие марки. Сегодня площадка открыта до 22:00, в субботу на распродажу можно попасть с 12:00 до 21:00, а в воскресенье сейл окончательно свернется в 20:00.

Обложка: Net-a-Porter