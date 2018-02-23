Текст: Ирина Евдокимова

Скидки

Grunge John Orchestra. Explosion Grungejohn

Московский бренд технологичной одежды на этой неделе объявил о начале финального раунда зимней распродажи. С четверга тяжелые парки из японских хай-тек-материалов, теплые пуховики, аксессуары и деним доступны со скидкой 50 % как во флагмане на Никитском бульваре, так и на официальном сайте марки.

В магазине концептуальных украшений «Форма & содержание» с 23 февраля по 8 марта действует специальное предложение на выборочный ассортимент. В него вошли украшения от Мartina Pont, Emilie Bliguet, Mirta и других марок. Серьги, кольца и кулоны можно будет приобрести на 30 % дешевле в галерее на «Хлебозаводе» или онлайн.

Monki MONKI

Во всех магазинах шведской марки Monki до 25 февраля действует скидка 20% на джинсы из органического хлопка. В коллекции Just Jeans можно найти классический синий деним, черные и ярко-красные куртки и, например, джинсовый костюм в черно-белую клетку.

Yoox yoox

На сайте Yoox стартовала специальная акция: дополнительная 20%-ная скидка на некоторые модели в разделе распродажи. Найти там, кажется, можно все что угодно: замысловатую обувь Martin Margiela, мужские adidas Originals, солнцезащитные очки Sheriff & Cherry, уютные худи Fenty Puma и даже чемоданы Eastpak.

The Outlet theoutlet

В онлайн-аутлете от московского магазина Aizel до 27 февраля действуют внушительные скидки до 90 %. В число самых заманчивых моделей по сниженным ценам попали однотонное боди Antonio Valenti (7 200 рублей), ассиметричный топ Tibi (3 780 рублей), кашемировый джемпер Isabel Marant (4 380 рублей) и хлопковая блузка Paul & Joe (3 830 рублей).

На сайте и в шоу-руме российской марки Fy:r теперь действуют сезонные 30%-ные скидки на осеннюю коллекцию, а цены на вещи из предыдущих снизили до 50 %. Там найдутся классическое приталенное пальто из шерсти (19 600 рублей), хлопковая блуза с воланом (5 810 рублей), топ без рукавов с лаконичным принтом (5 100 рублей) и свободное платье (3 280 рублей).

Kiko Milano kikocosmetics

Итальянская марка декоративной и уходовой косметики Kiko Milano объявила о финальных скидках. Специальное предложение распространяется на универсальные палетки для макияжа глаз и лица, бронзеры, пудры, а также хайлайтеры и одиночные тени во всех возможных форматах.

UShatava ushatava

Марка базовой одежды из Екатеринбурга UShatava снизила цены на мужскую линию. Обратить внимание однозначно стоит на свитшот в стиле колор-блок (2 050 рублей), джемпер с необработанным краем (4 543 рубля) и пальто прямого кроя (10 703 рубля).

The Outnet theoutnet

Крупнейший онлайн-аутлет на этой неделе привлек внимание новинками, в числе которых оказались вещи от Stella McCartney, Chinti and Parker и Rick Owens. Среди новых поступлений советуем искать свободные блузы, кашемировые свитеры и классические пальто на прохладную весну.

События Открытие Undiz Адрес: 1-й Покровский пр-д, 5, (14-й километр МКАД) В эту субботу, 24 февраля, в «Меге Белая Дача» откроется первый флагманский магазин французской марки белья Undiz. В программе мероприятия: мастер-класс от художницы Лены Шейдлиной, селфи в бассейне, полном блесток, тату-бар и выбор амбассадора #undizfamily в России. Зарегистрироваться на событие и узнать подробности можно по ссылке. Открытие Peng Адрес: Нижний Сусальный пер., 5, стр. 13 На «Арме» открылось новое бьюти-пространство Peng, объединившее магазины Authentica Love и «Бессовестно талантливый», салон красоты и кофейню. В Peng делают маникюр и педикюр, макияж разной сложности, а также уход за лицом, ресницами и бровями. Пока салон работает с 09:00 до 21:00, в марте посетителей будут ждать с 08:00 до 22:00.

Обложка: theoutnet