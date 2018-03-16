Скидки

Mirstores mirstores

18 марта c 12:00 до 21:00 в концепт-сторе российских и грузинских дизайнеров в Староконюшенном переулке Indexflat пройдет клиентский день Mirstores — первый за всю историю существования бренда. В воскресенье скидки на осенне-зимнюю коллекцию российской марки достигнут 70 %. Если до магазина не доберетесь, обратите внимание на раздел Epic Sale на сайте бренда.

Topshop topshop

Броский баннер на главной странице сайта Topshop напоминает о старте большой распродажи со скидками до 50 %. Они действуют на все категории товаров от джинсов до косметики и аксессуаров за один фунт, а максимальный ценник здесь — всего 130 фунтов.

Crate and Barrel crateandbarrel

В московских магазинах марки, начинавшей свою историю с аренды лифтостроительного завода на Уэллс-стрит еще в 60-х, действует скидка на всю мебель. На 25 % дешевле здесь можно купить кофейные столики, шкафы, комоды, кровати и кресла. Акция действует в монобрендах в «Метрополисе» и «Афимолле» и продлится до конца марта.

Concepts cncpts

На распродаже в легендарном сникер-бутике Concepts можно найти и безумные футуристичные Nike Air Zoom Flight 95, и коллаборационную модель adidas и Alexander Wang, подешевевшую сразу на 40 долларов. Средняя цена на кроссовки именитых спортивных гигантов в разделе — 80–90 долларов.

Oysho oysho

Продолжается межсезонная распродажа в Oysho — магазине нижнего белья и уютной домашней одежды, в доброй половине которой можно смело гулять по улицам и ходить на вечеринки. Бархатные боди, пижамы и бельевые топы здесь можно купить со скидкой до 30 %.

События adidas Creative Party Адрес: Цветной б-р, 15, стр. 1 Сегодня в 18:30 в честь запуска женской спортивной коллекции на седьмом этаже «Цветного» состоится adidas Creative Party. Для гостей будет организован показ самой коллекции, спортивная и бьюти-зона, где все желающие смогут воспользоваться услугой индивидуального подбора спортивного бра у профессиональных консультантов. А в 21:00 здесь выступят Сюзанна и «Мальбэк». Для входа на мероприятие необходима регистрация по ссылке. Все детали доступны во встрече в фейсбуке. Первая коллаборация Reebok Classic x Brandshop Адрес: Петровский бульвар, 21 Сегодня в продажу поступает первая совместная работа Reebok Classic и московского магазина Brandshop, посвященная Москве. Повод коллаборации – сразу два юбилея: Brandshop в этом году отмечает десятилетие, а Reebok Classic празднует 35-летие силуэта Leather. За основу дизайна взято полотно Кандинского «Черный и Фиолетовый». С 17 марта кроссовки можно приобрести в Brandshop за 9 990 рублей. Открытие Uniqlo UT Адрес: ул. Земляной Вал, 33 Вчера в «Атриуме» открылась специальная зона Uniqlo UT общей площадью около 120 квадратных метров. Она посвящена линейке японского бренда с футболками, в рамках которой выходят коллаборации с художниками, музеями, мультипликационными студиями. Свое место в новом пространстве занял и корнер UTme, где каждый покупатель может нанести на белую футболку Uniqlo собственный принт. Персонализировать ее можно с помощью надписей, собственного рисунка, стикеров и разных эффектов, разработанных Uniqlo и Музеем современного искусства в Нью-Йорке, или изображений Disney и Peanuts для UTme. Старт продаж Comme des Garçons x Nike Air Max 180 Адрес: ул. Малая Молчановка, 6 В концепт-стор SVMoscow поступила свежая коллаборация Comme des Garçons и Nike в силуэте Air Max 180, успевшая прославиться за прошедшую мартовскую Неделю моды в Париже. Пары в женских и мужских размерах стоят 15 500 рублей. Модель в трех вариантах розового цвета можно приобрести как офлайн в магазине на Малой Молчановке, так и онлайн на svmoscow.ru.

Обложка: Mirstores