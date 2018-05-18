Скидки

Street Pie

Лонгслив La Paz, 6 000 РУБЛЕЙ ВМЕСТО 24 000 рублей

В Street Pie продолжается сезонный сейл: со скидками до 60 % здесь можно найти идеальные базовые (и не только) рубашки, платья, футболки, брюки и джинсы. Особо запасливые могут закупиться сразу на следующий сезон — в магазине все еще есть сдержанные пальто и куртки на зиму, которые теперь можно забрать по гораздо более привлекательной цене.

Vans

Кеды Vans, 4 613 рублей вместо 6 590 рублей

В сети магазинов и на сайте Vans стартовал Mid-Season Sale со скидками 20–30 %. По сниженной цене можно приобрести не только всеми любимые модели кедов в различных расцветках, но и практичную одежду для прогулок на скейте и повседневной жизни.

Street Beat

Кроссовки Diadora, 4 190 рублей вместо 5 990 рублей

Межсезонная распродажа добралась и до сети магазинов Street Beat. Сюда стоит отправиться за кедами и легкими кроссовками на лето. Под снижение цен попали и кеды Vans и Converse, и кроссовки Diadora, ASICS и Nike. Самое сложное — выбрать.

Sneakerhead

Кроссовки Jordan, 11 990 рублей

Кроссовок, как говорится, много не бывает. В Sneakerhead тоже началась распродажа на избранные товары. В одноименный раздел отправились как популярные в этом сезоне Nike Air Foamposite One, Nike Air Max Plus, Nike Air Max 97, так и вечно актуальные модели: Puma Suede, ASICS Gel-Lyte, adidas Originals Stan Smith.

Новое Casio G-Shock S Series Casio представила новые часы для девушек G-Shock S Series с функцией шагомера. В линейку вошли четыре модели в разных расцветках: светло-серой, персиковой, фиолетовой и графитовой. Чтобы не возникло путаницы с пройденным за день расстоянием, расположенный в нижней части циферблата шагомер самостоятельно обнуляется, как только начинаются новые сутки. Стоимость часов составляет 10 990 рублей. Приобрести их можно приобрести в магазинах Casio Watch Factory, флагманском G-Store на «Флаконе», а также в корнере марки в универмаге «Цветной». Событие Under Armour открывает беговое пространство в парке Горького Under Armour открывает специальное беговое поп-ап-пространство у Крымского моста, посвященное беговым суперлегким кроссовкам нового поколения UA HOVR. В течение двух дней бренд, специализирующийся на высокотехнологичной спортивной одежде и обуви, будет проводить лекции, мини-забеги, конкурсы и другие активности. Поп-ап-пространство HOVR House будет работать 19 мая с 13:00 до 21:00 и 20 мая с 12:00 до 21:00. Для участия в состязаниях, разминках и лекциях необходима предварительная регистрация на специальном сайте.

Фотографии: обложка, 2 — Vans, 1 — Street Pie Store, 3 — Street Beat, 4 — Sneakerhead, 5 — Casio