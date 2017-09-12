Двор ГМИИ имени А. С. Пушкина не узнать — на входе появилась гора из детских колясок, через которые прорастают березы. Причина: с 13 сентября в ГМИИ открывается первая в России выставка Цая Гоцяна, соединившая гигантскую инсталляцию «Октябрь», вдохновленную 100-летием революции 1917 года, и ключевую для художника пороховую живопись. По случаю инсталляции The Village собрал важную информацию о Гоцяне и его ключевых акциях.

Цай Гоцян — пожалуй, второй после провокатора Ай Вэйвэя художник, ставший иконой китайского современного искусства на Западе. Он прославился гигантскими пороховыми картинами, рожденными в момент взрыва, эффектными пиротехническими шоу, за которыми можно наблюдать из космоса, и инсталляциями на остросоциальные темы. Отец Цая Гоцяна был каллиграфом и работал в книжном магазине. Сам художник изучал искусство сценографии в Шанхайской театральной академии, освоив там азы работы с пространством и разнообразными материалами, из которых и выросло его искусство. В 1986 году он уехал из Китая в Японию, откуда позже перебрался в США.