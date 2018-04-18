«Его картины — бред больного»: Отношения с официальным искусством и властью

Как настоящего неофициального героя, Зверева недолюбливала власть и признанные ею художники — например, скульптор и первый секретарь правления Союза художников СССР Екатерина Белашова говорила, что «Зверев не художник, его картины — это просто бред больного человека», а антипод Зверева в живописи Владимир Вейсберг называл его способным, но «не имеющим ни школы, ни культуры» человеком.

Однако художественное образование у Зверева все же было: бросив среднюю школу в 15 лет, он начал учиться в художественном ремесленном училище на Преображенке у Дмитрия Лопатникова. Доучившись, Зверев отслужил два года во флоте. Потом он поступил в МГАХУ памяти 1905 года, откуда был вынужден уйти, так как был не согласен с системой преподавания — слишком архаичной и конвенциональной. Ему вообще было чуждо все официальное. По словам его друга, художника Владимира Немухина, Зверев «не любил Пушкина, считая его поэтом официальным. А вот Лермонтов — это не официальный поэт. И по Лермонтову он много рисовал».

По воспоминаниям современников, Звереву было абсолютно наплевать на славу, деньги и власть. Ему не нравилась как институциональная музейная система (на предложение Третьяковской галереи купить его работы он ответил, что лучше он нарисует работу «кому-нибудь за десятку — пусть висит дома на стене», а не пылится в запасниках), так и система правоохранительных органов: милиция и работники КГБ преследовали Зверева по статье за тунеядство. Именно поэтому он признавал единственный вид общественного транспорта — такси, «наилучший способ улизнуть от органов». По воспоминаниям друга художника Михаила Кулакова, схема бегства Зверева была проста: «как можно быстрее добраться до очередного знакомого, где можно скрыться от враждебного мира, выпив и закусив».

Сосны. 1958

На что похожи работы Зверева

Художественную манеру Зверева нельзя отнести к какому-то определенному направлению, его работы перенимают черты многих европейских течений XX века: фовизма, абстракционизма, экспрессионизма. Он не мог окончательно определиться как с техникой, так и с материалом — всю жизнь Зверев рисовал в смешанной технике: мешал масло с акварелью, акварель с тушью, работал то с натуры, то без нее.

После неоконченной учебы Зверев находился в постоянном поиске своего собственного стиля. На первых порах его больше всего привлекали работы русских пейзажистов конца XIX века — Исаака Левитана и Алексея Саврасова. Но вскоре его перестал удовлетворять натурализм, присущий их работам, и в поисках большей экспрессии он обратился к динамичным и экспрессивным работам Врубеля. Следующим источником вдохновения стали работы французских художников начала XX века, фовистов и постимпрессионистов (Матисс, Ван Гог, Сезанн), которые были показаны в Москве в 1953 году впервые после долгого перерыва — событие, ставшее частью хрущевской оттепели.

Примерно в это же время на Зверева обратили внимание влиятельные коллекционеры: Игорь Маркевич, Александр Румнев, Георгий Костаки — именно последний назвал Зверева «русским Поллоком».