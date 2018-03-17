Редакция The Village решила рассказывать о своих любимых местах и секретных точках за пределами Москвы. Сегодня главный редактор the Village Таня Симакова советует приятный бар во Флоренции.

Таня Симакова главный редактор the Village

Флоренция — город–музей, где самое высокое здание — собор Санта-Мария-Дель-Фьоре — построено еще в 1436 году. Обойти Флоренцию вдоль и поперек можно за пару-тройку дней, с учетом визита в галерею Уффици и магазин COS. Но после ужина с обязательным флорентийским стейком заняться в городе почти нечем, при множестве достоинств недостаток у города один - дефицит современной культуры с концертами, вечеринками и вернисажами.

Помимо нетуристической площади Санто Спирито, вся молодая местная интеллигенция вечером проводит время в баре хостела Tasso (жить в хостеле при этом не обязательно). Здесь встречаются экспаты-американцы, итальянские поэты, азиатские диджеи, музыканты и художники со всего света.

15 Via Villani Флоренция facebook +39 055 060 2087

Площадка с небольшим баром, патио и кухней начинает работать в 7 вечера, когда в Италии принято собираться на аперитив — бокал–другой вина и шведский стол с закусками (стоит все это 7 евро). Если прийти позже, то с большой вероятностью вы застанете культурную программу, которую местные организуют сами для себя. По выходным это вечеринки — с видеоартом, концертами и диджей-сетами. По будням литераторы устраивают открытый микрофон, где пьют вино, читают стихи или прозу на итальянском и английском. Традиции уже лет восемь и тексты занятные: мне довелось, например, услышать очень смешной рассказ флорентийской феминистки о ее первом сексуальном опыте. Регулярно пара русских ребят показывают классику киноавангарда: можно застать что-то типа «Амаркорда», «Метрополиса», «Забриски поинт» или «Лабиринта» с Дэвидом Боуи. Или вот на днях на большом экране всю ночь будут идти «Очень странные дела». Все местные группы тоже выступают здесь, и тогда собирается полгорода.

Больше всего Tasso напоминает московской Powerhouse (здесь даже свопы есть!) В общем, отличное место, чтобы почувствовать себя в своей тарелке после восхождения к куполу Брунеллески или встречи с шедеврами Ботичелли. Кстати, комнаты хостела от концертной площадки удалены достаточно, чтобы в любой момент можно было спокойно уйти и лечь спать.

Фотографии: Tasso Hostel Florence