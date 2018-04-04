Алиса По менеджер проекта «Яндекс для медиа»

Парк Горького — любимчик москвичей и гостей столицы. Это точка отсчета великой реконструкции московских зон отдыха. Именно здесь под могучей рукой Сергея Капкова в 2011 году горожанам доказали, что парк — это не стоянка небезопасных аттракционов с шашлычными, а экологичная архитектура, красивые детские площадки, проверенные точки с уличной едой и вообще новое место силы, где приятно отдыхать как в компании друзей за игрой в петанк, так и с бабушкой.

Однако незаслуженно непопулярным остается музей парка, который открылся в знаменитой арке при входе пару лет назад. Меж тем это одна из самых технологичных выставочных площадок в Москве. Здесь на нескольких этажах рассказывается история парка Горького, Нескучного сада и Воробьевых гор. Экспозиция состоит из мультимедийных экранов и настоящих артефактов, найденных рабочими при реконструкции или сотрудниками парка в дирекции. От афиш до старых бутылочек, от билетов до архивных фото. Главное развлечение в музее — это очки виртуальной реальности, надев которые можно спрыгнуть с парашютной вышки, которая стояла в парке Горького в 30-е годы.