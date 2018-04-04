РекомендованоАлиса По — о музее парка Горького
Герои The Village рассказывают о неочевидных местах, в которых можно классно провести время
The Village продолжает расспрашивать городских героев об их любимых местах — секретных точках, магазинах, музеях и кафе, где они проводят свободное время. Сегодня в выпуске Алиса По, менеджер проекта «Яндекс для медиа», рассказала о музее парка Горького — про технологичную экспозицию, выход на крышу арки с видом на Хамовники и виртуальный прыжок с парашютной вышки.
Алиса По
менеджер проекта
«Яндекс для медиа»
Парк Горького — любимчик москвичей и гостей столицы. Это точка отсчета великой реконструкции московских зон отдыха. Именно здесь под могучей рукой Сергея Капкова в 2011 году горожанам доказали, что парк — это не стоянка небезопасных аттракционов с шашлычными, а экологичная архитектура, красивые детские площадки, проверенные точки с уличной едой и вообще новое место силы, где приятно отдыхать как в компании друзей за игрой в петанк, так и с бабушкой.
Однако незаслуженно непопулярным остается музей парка, который открылся в знаменитой арке при входе пару лет назад. Меж тем это одна из самых технологичных выставочных площадок в Москве. Здесь на нескольких этажах рассказывается история парка Горького, Нескучного сада и Воробьевых гор. Экспозиция состоит из мультимедийных экранов и настоящих артефактов, найденных рабочими при реконструкции или сотрудниками парка в дирекции. От афиш до старых бутылочек, от билетов до архивных фото. Главное развлечение в музее — это очки виртуальной реальности, надев которые можно спрыгнуть с парашютной вышки, которая стояла в парке Горького в 30-е годы.
Прерывается экспозиция выходом на крышу арки, откуда открывается вид на все Хамовники. Можно кинуть монетку в окуляры и подсматривать в окна, например, министерства обороны. Что они там себе придумывают? Срочно подсмотреть!
Завершается обход музея обязательным посещением сувенирной лавки: дождевики, блокноты, значки — все в фирменном стиле парка, без которого уже трудно представить центр Москвы. Мне там хочется купить сразу все.
Фотографии: Центральный парк культуры и отдыха имени Горького
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