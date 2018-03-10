21 марта в 20:00 в библиотеке имени Достоевского в Москве пройдет презентация книги «Делай сам/а: практики низовых гражданских инициатив». В ней рассказывается о работе велосипедистов из «Let’s Bike It!», градозащитников из «Архнадзора», художников из группировки «ЗИП», экологов из «Раздельного сбора» и других активистов. Книгу составили организаторы фестиваля городских действий «Делай сам», впоследствии приросшего конференцией «Делай саммит» и кинофестивалем «Делай фильм». The Village публикует пошаговую инструкцию о том, как провести аналогичное мероприятие самостоятельно.

Инструкция: как организовать событие в концепции «Делай сам»

Если вы точно знаете, что хотите изменить в своем городе, но не уверены, каким образом лучше действовать для этого, предлагаем попробовать подход, которым пользуется при подготовке событий и акций команда «Делай сам». Он позволит быстро, интересно и с использованием минимальных ресурсов добиться желаемых изменений. Главное — ответственно подходить к делу, доводить начатое до конца и следовать некоторым принципам и рекомендациям, изложенным ниже.

Принципы

* Единая тематика

Цель — развитие культуры личного участия и коллективных действий для изменения себя, общества и городов.

Открытость

В подготовке принимают участие все желающие, непосредственно заинтересованные в результатах будущего проекта, — горожане, представители общественных инициатив, социальные предприниматели и так далее.

Самоорганизация

Если кто-либо на встрече выступает с предложением, он должен быть готов реализовать его или как минимум — участвовать в его осуществлении. Если посетителям событий что-то не нравится, они также улучшают это сами.

Некоммерческий подход

Целью событий в формате «Делай сам» не должно быть извлечение прибыли. То есть вы можете продавать сувенирную продукцию и привлекать спонсорские средства, чтобы окупить затраты. Но ключевая цель должна оставаться в некоммерческой плоскости.

Копилефт

Вы можете использовать наши подходы, идеи, форматы и названия как полностью, так и частично, создавая на их основе собственные проекты. Но имейте в виду — в таком случае вы также не должны требовать согласования, если кто-либо захочет применить ваши наработки. Вы также можете использовать фирменный стиль «Делай сам», но если не хотите — это не обязательно.

Консенсус

Все ключевые решения принимаются на очных встречах методом консенсуса, когда учитывается мнение каждого.

С чего начать?

Проверьте, проводилось или планируется ли в вашем городе событие в концепции «Делай сам». Если да, свяжитесь с организаторами, сообщите о ваших намерениях или узнайте, какая помощь им нужна. Если инициативной группы нет или по каким-то причинам вы не хотите присоединяться к существующей, создайте ее. Для этого вам нужно сформировать команду единомышленников. Наиболее эффективно работают команды, в которых есть люди с различным образованием, опытом и компетенциями.

Мы рекомендуем позаботиться о том, чтобы в составе вашей группы были социальные художники, экоактивисты, представители велосообщества, дизайнеры, архитекторы, анархисты (разбирающиеся в принципах консенсуса). Кроме того, желательно, чтобы ваша команда уже имела связи с другими группами и опыт мобилизации людей. Вы можете сообщить нам о своих планах, а можете этого и не делать. Если все же хотите, вот наш адрес: [email protected]. Напишите, и мы предоставим вам доступ к сайту delaisam.org с возможностью создать раздел для своего города и пришлем элементы фирменного стиля. При желании подпишитесь на страницы «Делай сам» в социальных сетях: www.facebook.com/delaisam, www.facebook.com/dkdelaisama, www.vk.com/dkdelaisama — и присылайте нам ваши новости.

Рабочие встречи

В событиях в концепции «Делай сам» важен и самоценен непосредственно процесс организации — регулярные встречи для обсуждения содержания, форматов, обмена новостями и информацией между инициативами, живого неформального общения. На первую встречу мы рекомендуем пригласить всех людей, которых вы хотите видеть в составе команды. Можно позвать партнеров и спонсоров, если они уже известны. Обсудите, что именно, где и когда вы хотели бы сделать, какие у кого есть идеи, какие темы будут освещаться, где найти ресурсы, при необходимости — разбейтесь на рабочие группы.

На последующих встречах договоритесь, кто отвечает за организацию отдельных акций и событий, пиар, работу с волонтерами, техническое обеспечение, подготовку площадок, дизайн. Постарайтесь взаимодействовать на равных, давая слово каждому и не концентрируясь лишь на тех предложениях, которые вносят активные участники.

Если вы что-то делаете вместе не в первый раз, меняйте роли в команде: чтобы все члены команды постоянно развивались и пробовали новое. Важно готовиться к встречам — формировать их повестки и выделять человека, ответственного за рассылку всем участникам протокола, в котором будут зафиксированы задачи, ответственные за них и сроки. В промежутке между встречами связь можно поддерживать с помощью гугл-рассылки и/или в закрытых группах в социальных сетях, для удаленной совместной работы используйте гугл-документы. Всегда оставляйте возможность для того, чтобы новые люди могли связаться с вами и присоединиться к команде.

Формат

Выберите формат. В концепции «Делай сам» можно провести любое мероприятие или акцию — в зависимости от местного контекста, задач и компетенций организаторов. Мы пробовали форматы марафона городских действий, неформальной конференции и кинофестиваля, о которых расскажем ниже, но этот перечень далеко не исчерпывающий.

Марафон городских действий «Делай сам»

С марафона начиналось формирование общей концепции «Делай сам». Лучше всего проводить подобное мероприятие в течение одной недели в теплое время года — осенью и весной. На вечера в будние дни обычно планируются просветительские события: кинопоказы, лекции, мастер-классы, объединенные темой изменения города своими силами. На субботу назначается «Единый день действий», когда на множестве площадок одновременно проходят практические акции по посадке деревьев, обустройству общественных пространств, по теме раздельного сбора отходов, развития велодвижения и многие другие. Вечером в субботу или на следующий день — в воскресенье — все организаторы собираются вместе для обмена новостями о том, как прошли акции, и для общего празднования.

Неформальная конференция о городских инициативах «Делай саммит»

«Делай саммит» — это неформальная конференция в формате «баркэмп», где в течение двух дней интенсивно обмениваются опытом активисты из разных городов и стран. Обычно «Делай саммит» проводится в конце апреля или мае, когда на улице достаточно тепло для организации воркшопов в городской среде. В качестве спикеров выступают эксперты-практики, которые имеют опыт реализации успешных инициатив. Часть спикеров отбирается и приглашается организаторами, часть — самозаявляется и утверждается оргкомитетом.

В течение первого дня удается провести до 80–90 событий различных форматов, где представлены успешные городские инициативы и «низовые инструменты» для трансформации города, проходят дискуссии. Второй день посвящен прикладным воркшопам от российских и зарубежных гостей — уличных художников, известных активистов, — где участники своими руками учатся делать различные вещи для улучшения среды либо совершают вместе с художником арт-интервенцию в городское пространство. Также «Делай саммит» обычно включает в себя ряд выставок на тему городского активизма. Все события проходят в одном пространстве, параллельно в нескольких залах.

Фестиваль активистского документального кино «Делай фильм»

Мы проводим фестиваль «Делай фильм» в октябре-ноябре, когда погода на улице уже не располагает к акциям в городской среде. Цель фестиваля — вдохновить на действия, показав успешные примеры гражданского активизма и самоорганизации. Обычно «Делай фильм» продолжается три-четыре дня, в том числе выходные. В эти дни проходят показы документальных фильмов, встречи с их авторами и героями из разных стран и городов, тематические дискуссии. Основная часть программы формируется организаторами.

Помимо этого, мы проводим открытый сбор фильмов: все желающие присылают свои работы, лучшие из которых входят в программу фестиваля. Иногда программа дополняется новыми форматами, в их числе «Ярмарка идей» — площадка, где активисты могут презентовать идеи фильмов и познакомиться с режиссерами, готовыми вместе с ними снять эти фильмы. Начиная с 2014 года мы практикуем «самопросмотр» — особый формат для индивидуального просмотра российских фильмов, у которых нет прокатного удостоверения.

Составление программы

Определите общую повестку события. Это может быть развитие города в широком смысле этого слова, продвижение идей самоорганизации и активизма, решение конкретных городских проблем. Будет полезным составить манифест или план устойчивого развития для вашего города/местности, где будет отражено ваше видение будущего этой территории.

Таким образом, окружающим будет проще понять, чего вы хотите добиться в долгосрочной перспективе. Сформулируйте ключевые тематические направления, вокруг которых будет строиться программа. Составьте перечень людей, которых вы хотите пригласить для выступления, перечень фильмов, определите форматы событий программы. Не старайтесь объять необъятное: ориентируйтесь на то, что могут и хотят делать участники команды. Пусть программа поначалу будет не слишком масштабной, но зато каждый будет заниматься той темой, которая его действительно волнует. Затем решите, кто какие темы/события курирует, каких участников приглашает, о показе каких фильмов договаривается, и действуйте.

Для «Делай фильма»

Фильмы можно найти разными способами. Во-первых, попросить у нас. Для этого ознакомьтесь с каталогом на сайте delaifilm.ru и напишите нам на адрес [email protected]. Во-вторых, найти самим. Изучите программы последних международных кинофестивалей, таких как IDFA, Raindance, ZagrebDox, DOK Leipzig и так далее, и будьте готовы оплатить права на показ. Вы также можете объявить open call (открытый сбор заявок) и связаться насчет фильмов с российскими и зарубежными активистами и режиссерами. Просмотр работ, претендующих на включение в программу, мы рекомендуем проводить с участием всей команды, чтобы каждый был в курсе и легче было принимать решение в спорных случаях.

Для «Делай саммита»

Используйте различные форматы для разных целей: презентации кейсов — для представления новых городских инициатив, семинары и консультации — для обучения авторов проектов PR, фандрайзингу и другим полезным инструментам, воркшопы — для разработки новых идей и знакомства на практике с новыми формами активизма, дискуссии — для представления новых тем и явлений или обсуждения решений актуальных проблем. Не ограничивайтесь этим — в разное время на «Делай саммите» были: общественная мастерская — место для ремонта вещей и экспериментов с ними, цветочный фримаркет, пункт сбора электрохлама и многие другие активности.

Вовлечение

Расскажите о ваших планах максимально широкому кругу людей. Для этого можно устроить публичную презентацию или кинопоказ, после чего пригласить всех желающих к участию в подготовке. Например, в феврале 2011 года мы провели показ фильма «Transition 1.0», посвященный Transition Towns — движению местных сообществ, которые объединяются, чтобы внедрить в своих городах конкретные решения по преодолению климатического и экологического кризиса и воплотить собственное видение города будущего, а после — пригласили всех желающих присоединиться к превращению Москвы в более зеленый город.

Вы также можете провести онлайн-опрос, чтобы узнать о проблемах, потребностях людей и местных легендах, выяснить, какие у них есть идеи, и пригласить реализовать их на практике в вашей команде. Именно с такого опроса и начался первый марафон «Делай сам». Важно лично общаться с каждым новым участником и по возможности — помогать в реализации предложенных идей. Будьте открыты ко всему новому: если кто-то хочет поместить стенд с информацией о своем общественном проекте, продавать книги о городе и активизме или иным образом участвовать в событии, развивая его тему, дайте им такую возможность.

Площадка

Когда собраны идеи и есть люди, готовые воплотить в жизнь каждую из них, следующим шагом договоритесь с одной или несколькими площадками. Это может быть парк, улица, дом культуры, творческий кластер, кинотеатр, промзона, заброшенное здание и любое другое подходящее пространство. Лучше всего договариваться о площадке на бесплатной основе, чтобы направлять большую часть ресурсов на содержательную составляющую. Идеально проводить фестиваль в кинотеатре, но, если это невозможно, подойдут и другие пространства.

Привлечение ресурсов и работа с волонтерами

Вы можете работать с бизнесом, фондами и местными органами власти, собирать средства с помощью краудфандинга, однако старайтесь по мере возможности обходиться без денег, договаривайтесь о бартере или помощи от партнеров, вовлекайте в команду всех нужных специалистов. Например, об оплате проезда и проживания для иностранных гостей можно договориться с посольствами или культурными центрами, о размещении социальной рекламы — с рекламным агентством (наш постоянный партнер — компания Russ Outdoor).

Можно найти партнера, который предоставит техническое оборудование, однажды мы находили даже пуфы для зоны отдыха — ими поделился йога-центр. Часть ресурсов можно попросить принести с собой самих участников, а угощения организовать, пригласив дружественное кафе или открыв свое кафе на один день. К примеру, на одном из «Делай саммитов» участники нашей команды сами пекли блины, готовили коктейли и сэндвичи.

Если нет мебели, не страшно: ее можно сделать из паллет и даже из мусора (например, как-то у нас были столы, сделанные нашими друзьями из остатков стройматериалов). Один из методов, который позволяет постоянно привлекать новых людей и расширять сообщество «Делай сам», — help-страница, или страница помощи, на сайте delaisam.org, на которой публикуются различные потребности — в транспортировке, волонтерах-переводчиках, помощи в сопровождении иностранных активистов, монтаже и демонтаже на площадке, в фото- и видеосъемке.

Удивительным образом к началу события все потребности обычно закрыты, а многие из тех, кто приходил для оказания небольшой помощи, становились ценными членами команды, которые уже много лет вносят значительный вклад в развитие платформы «Делай сам». Договаривайтесь о сотрудничестве с партнерами из разных сфер (медиа, бизнеса и так далее) и с другими гражданскими инициативами: они могут внести свой вклад в содержание события и помочь распространить информацию о нем.

Анонсирование

Как только понятны даты, время, место и содержание события, размещайте анонс и публикуйте программу. Вы можете создать отдельный сайт, использовать коллективный блог delaisam.org, готовые блоговые платформы, wiki-сайты, группы в социальных сетях. Размещайте анонс даже тогда, когда контент мероприятия еще не до конца понятен. Впоследствии вы доработаете его, а люди тем временем уже узнают о ваших планах. Направьте анонс в СМИ и рассылки, разместите информацию на интернет-площадках, попросите всех соорганизаторов, выступающих и участников помочь в анонсировании.

Мы практикуем также подход «самоанонсирование», когда каждый соорганизатор занимается распространением информации о своем блоке в рамках общей программы. Напечатайте и распространите по дружественным площадкам афиши, флаеры, информационные бюллетени. Формат бюллетеня особенно любим нашей командой: такой бюллетень печатается на бумаге формата А3, складывается в несколько раз, на одной его стороне публикуется карта активностей, на другой — программа. Договориться о размещении полиграфии можно с кафе, магазинами, культурными площадками и другими заведениями в районе, где проводится событие. Мы всегда поступаем именно так.

Для «Делай фильма»

Рекомендуем подготовить и распространить в социальных сетях трейлер фестиваля с фрагментами фильмов вашей программы.

Организация пространства

Для марафона

Идеальный вариант — отметить на каждой площадке ее связь с марафоном, чтобы участники понимали, что происходящее — часть глобальной акции. Можно изготовить флаги, разместить афиши или самодельные таблички.

Для «Делай саммита»

Важно создать неформальное, дружелюбное пространство, удобное для постоянного обучения, знакомств и общения, предусмотреть как можно больше сидячих мест, расположенных не только в залах, но и между ними (это могут быть стулья, столики, скамейки, диванчики). Максимально крупно распечатайте программу и поместите ее в самом проходимом месте, рядом с входом, обеспечьте доступ к Wi-Fi. Участникам можно предложить размещать на стенах постеры и афиши с информацией о своих проектах, оставлять пожелания на специальной «стене», рисовать свои профайлы (фото, краткая информация о человеке и визитка на листе формата А3) и так далее.

Для «Делай Фильма»

Главное — наличие отдельного зала для просмотра фильмов, где можно поместить большой экран и организовать удобные сидячие места. Также может быть место для кафе и общения участников, зона для самопросмотров.

Работа с российскими и зарубежными гостями

Позаботьтесь о переводе встреч с иностранными гостями. Можно привлекать волонтеров для последовательного перевода, а если есть такая возможность, арендовать аппаратуру — для синхронного.

Для «Делай саммита»

Удобно, если у каждого зала есть свой модератор, который помогает передавать микрофон зрителям во время обсуждения, загружает презентации, а также следит за тем, чтобы спикеры укладывались в отведенное время (в этом поможет показ спикерам табличек с надписями, сколько времени осталось до конца выступления — 10 минут, 5 минут, 1 минута).

Для «Делай фильма»

Подготовьте для иностранных фильмов субтитры на русском языке. Мы обычно включаем на странице помощи информацию о том, что ищем переводчиков-добровольцев, и они всегда находятся. Чтобы наложить переведенные субтитры, вам понадобится технически подкованный человек в команде и/или услуги специализированной компании.

По итогам

Обменяйтесь впечатлениями на финальной вечеринке или общей встрече соорганизаторов. В нашей команде совместное празднование столь же важно, как и совместная работа. Опубликуйте на сайте и в социальных сетях фотографии, презентации, видео, расшифровки дискуссий и мини-отчет, напечатайте зины (самоизданные журналы). Любая документация происходящего очень полезна, так вы сможете шире распространить свои идеи. Напоследок советуем вам, готовя событие в духе «Делай сам», стараться достигать максимального эффекта минимальными средствами: использовать творческий подход и подручные материалы, вовлекать в дело всех участников команды, друзей и незнакомцев. Превращайте сложности в преимущества — в этом и состоит подход низовых инициатив. И не забывайте — это лишь рекомендации. Действуйте в зависимости от местного контекста и ваших задач, экспериментируйте с форматами, пробуйте новое, верьте в себя — и все получится!