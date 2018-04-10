Девушка

Далее — направление в сторону станции метро «Садовая». Где-то здесь — затрудняюсь сказать, где именно, потому что этого места уже нет — было кафе (скорее всего, в Доме городских учреждений на Садовой, 55–57. — Прим. ред.). Мы все с тем же другом-однокурсником ходили сюда есть шаверму на тарелке — самую лучшую на свете. Иногда хватало на пиво на двоих. Я тогда учился на первом курсе и был девственником.

В кафе работала официантка, она мне очень сильно понравилась. И я подумал: она будет той самой, с которой я смогу вступить в клуб настоящих мужчин. Мы с ней сходили на два свидания, она дала свой домашний телефон — а я его, кажется, потерял.

И вот я иду обедать, думая: «Все, сейчас назначим третье свидание, скоро уже получится затащить ее в постель». Подхожу к кафе и вижу, что оно расстреляно в мясо, как в боснийской деревне: витрины разбиты, куча пулевых отверстий, лежат накрытые покойнички, стоит милиция. Я спрашиваю: «Что случилось?» Мне говорят: «Была перестрелка, кого-то замочили». Нет больше кафешки, и шавермы не поесть. И я в первую очередь подумал: «Жалко, что мне не удастся сексом заняться». До сих пор не знаю, кого именно тогда убили, но сам факт: я какое-то время после этого еще побыл девственником.

И тот случай тоже стал чек-пойнтом. Я понял: если есть возможность что-то делать, нужно делать сейчас, потому что завтра может или не быть, или оно будет не таким, как ты думал. Эту историю я еще не рассказывал в интервью.