Красивый и толковый спин-офф «Гарри Поттера» по книге Джоан Роулинг 15-летней давности — о молодом ученом-зоологе, который прибывает из Британии в Америку с короткой миссией, но не по своей вине задерживается на Манхэттене.

Ньют Скамандер (Эдди Редмэйн) носит в чемоданчике фантастических тварей и вход в потусторонний мир, где эти твари живут в безопасности, а Ньют имеет возможность их изучать. В рядах американских магов зреет заговор — потусторонняя сила приносит в город разрушения, и никто не знает спасения. Скамандер теряет чемоданчик в центре города, а его обладателем становится Яков Ковальски — обычный житель Нью-Йорка с хорошим аппетитом, от магии предельно далекий. Главные герои будут искать и возвращать фантастических тварей (против них у волшебников и горожан есть много несправедливых предрассудков), а также разгадывать магический заговор: в истории замешаны малолетние дети, высокопоставленные маги и десятки существ и сущностей с безумными свойствами и названиями.

Невозможно в это поверить, но после нескольких очень неудачных фильмов по «Гарри Поттеру», в которых не чувствовалось волшебства, тому же режиссеру Дэвиду Йейтсу удалось снять увлекательный, жизнерадостный и самобытный фильм о магии, в котором хочется оказаться самому. Неважно, взрослый ты или ребенок, этот фильм работает как сказка и идеальный аттракцион для каждого: очень много выдумки, сюжет, в котором нет примитивного деления на черное и белое, десяток персонажей, исполненных замечательными актерами. И, конечно, «твари» — энциклопедия феноменальных выдумок Роулинг, где живут драконы, которые помещаются в чайник, гигантские орлы и носороги, которых хитростью можно заманить в чемоданчик. Замечательный семейный фильм о чудовищах, любопытстве, человечности и постоянной близости сказки.

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