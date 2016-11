«Фантастические твари и где они обитают»

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Режиссер Дэвид Йейтс В ролях Эдди Редмэйн, Колин Фаррелл, Джемма Чан, Эзра Миллер, Зои Кравиц, Рон Перлман, Джонни Депп Красивый и толковый спин-офф «Гарри Поттера» по книге Джоан Роулинг 15-летней давности — о молодом ученом-зоологе, который прибывает из Британии в Америку с короткой миссией, но не по своей вине задерживается на Манхэттене. Ньют Скамандер (Эдди Редмэйн) носит в чемоданчике фантастических тварей и вход в потусторонний мир, где эти твари живут в безопасности, а Ньют имеет возможность их изучать. В рядах американских магов зреет заговор — потусторонняя сила приносит в город разрушения, и никто не знает спасения. Скамандер теряет чемоданчик в центре города, а его обладателем становится Яков Ковальски — обычный житель Нью-Йорка с хорошим аппетитом, от магии предельно далекий. Главные герои будут искать и возвращать фантастических тварей (против них у волшебников и горожан есть много несправедливых предрассудков), а также разгадывать магический заговор: в истории замешаны малолетние дети, высокопоставленные маги и десятки существ и сущностей с безумными свойствами и названиями. Невозможно в это поверить, но после нескольких очень неудачных фильмов по «Гарри Поттеру», в которых не чувствовалось волшебства, тому же режиссеру Дэвиду Йейтсу удалось снять увлекательный, жизнерадостный и самобытный фильм о магии, в котором хочется оказаться самому. Неважно, взрослый ты или ребенок, этот фильм работает как сказка и идеальный аттракцион для каждого: очень много выдумки, сюжет, в котором нет примитивного деления на черное и белое, десяток персонажей, исполненных замечательными актерами. И, конечно, «твари» — энциклопедия феноменальных выдумок Роулинг, где живут драконы, которые помещаются в чайник, гигантские орлы и носороги, которых хитростью можно заманить в чемоданчик. Замечательный семейный фильм о чудовищах, любопытстве, человечности и постоянной близости сказки. Смотреть? Да

«По соображениям совести»

Hacksaw Ridge

Режиссер Мел Гибсон В ролях Эндрю Гарфилд, Ричард Пирос, Джейкоб Уорнер, Рэйчел Гриффитс, Мило Гибсон Военная драма Мела Гибсона по реальной истории. Уклонист Десмонд Досс, отказавшийся от оружия по соображениям совести, приезжает на Тихоокеанский фронт и совершает подвиг: работая санитаром, спасает рекордное количество раненых во время битвы при Окинаве. Десмонд Досс (очень сильная роль Эндрю Гарфилда) — призывник, который попадает в армию в начале 1945 года. Дома его ждет девушка и любящие родители (отец-алкоголик был героем Первой мировой). Его главная мотивация в жизни — Библия с заповедью «Не убий», именно поэтому на войне он собирается работать санитаром и отказывается взять винтовку, несмотря на травлю среди начальства и сослуживцев, побои по ночам и угрозу военного трибунала. Так ни разу и не выстреливший Досс невооруженным доставлен на Окинаву — его встречает батарея транспорта с трупами, которые выглядят как пушечное мясо: одну из последних высот американским войскам не удается взять неделями. 2016 год — нужен ли нам еще один фильм о Второй мировой войне? После всего, что было сказано про нее и про войну во Вьетнаме, Гибсону удается снять что-то принципиально новое — кино о том, как прийти на поле боя без оружия и все равно победить. «По соображениям совести» — это и «Цельнометаллическая оболочка», и «Апокалипсис сегодня», и «Спасти рядового Райана», но и еще что-то, помимо этого. Это фильм, где не только не романтизированы военные жертвы, но и тела разлетаются с мясом и жилами, оставляя в воздухе запах пороха и крови. Здесь делают харакири и отбивают мины руками, хватают туловище товарища с выпадающими кишками и используют его как щит, за два дня из свежих и пышущих мужчин превращаются в сильно израненных бедолаг с серыми белками глаз. Фильм Гибсона о непротивлении злу насилием — рассказ о том, какую агрессию вызывает отказ человека убивать и как страх смерти не способен сломить искренние убеждения. Пафосный, шумный, быстрый и беспощадный к нежным зрителям, это фильм о войне, который точно останется в истории. Смотреть? Да

«Бегущая от реальности»

Complete Unknown

Режиссер Джошуа Марстон В ролях Рэйчел Вайс, Майкл Шеннон, Кэти Бейтс, Дэнни Гловер Драма о внезапной встрече мужчины и женщины, вроде бы давних возлюбленных, которые не виделись много лет. Он (Майкл Шеннон) связал свою жизнь с другой женщиной, она (Рэйчел Вайс) внезапно появляется на его дне рождения в компании другого мужчины, знакомится с ним как в первый раз и утверждает, что ничего не помнит. Окружающие не знают их истории, а главный герой убежден, что появление давней любви — это блеф. Главная интрига «Бегущей от реальности» — расстройство, игры разума или сознательный выбор главной героини скрыться от своей биографии. Не такой захватывающий, как обещает трейлер, но при этом атмосферный, не избыточный и затягивающий американский триллер (и в той же степени любовную драму) стоит смотреть всем поклонникам Рэйчел Вайс — она здесь играет выше всяких похвал — и Майкла Шеннона, который за последнее десятилетие стал одним из самых интересных ныне играющих американцев. «Бегущая от реальности» — своего рода «Облачный атлас» здорового человека: история о зыбкости идентичности без ухода в китч и космические дали. Мотив постоянного перезапуска и перепридумывания себя — центральный в фильме, но по касательной режиссер затрагивает и другой аспект — наши претензии к тем, кого мы любим, и их свободу принимать некомфортные для нас решения. Фильм, в котором явно больше удалась первая часть, провисает ближе к концу, но интересен тем, как мягко он убегает от жанровой строгости и как говорит о желании человека принадлежать самому себе. Смотреть? Да

«Неизвестная»

La fille inconnue