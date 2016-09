Соланж — «A Seat at the Table»

Купить

Сестра Бейонсе всегда находилась в тени своей более именитой родственницы — и неожиданно вышедший «A Seat at the Table» это не то чтобы изменит, но, хочется верить, привлечет к ней больше слушателей. Довольно спокойный на первый взгляд, «A Seat at the Table» посвящен одновременно и тому, как поверить в себя после жизненных невзгод, и движению #BlackLivesMatter. Для Соланж личное — это политическое, и наоборот. Очень легко провести параллели между «A Seat at the Table» и «Freetown Sound» Blood Orange, с которым певица полностью записала прошлый EP «True». Кроме столкновения общественного c интимным, и там, и там большая поп-музыка сталкивалась с независимой: здесь на одном треке могут участвовать и Лил Уэйн, и Дэвид Лонгстрет из Dirty Projectors, а минимализм нового R&B встречается с простотой тех, кто возрождает традиции софисти-попа.