Выходные домаАльбом Дэнни Брауна, новый сериал Marvel и «Кризис в шести сценах» Вуди Аллена
Три новых сериала, шесть хороших альбомов, книги и видеоигры на выходные
Что смотреть
«Западный мир»
Westworld
HBO, 1-й сезон, со 2 октября
Создатели: Джонатан Нолан, Лиза Джой
В ролях: Энтони Хопкинс, Эд Харрис, Эван Рэйчел Вуд
Вольный ремейк легендарного фильма 1973 года, где Юл Бриннер играл робота-ковбоя, охотящегося на главного героя в декорациях парка в стиле вестерн. К созданию проекта причастен также и Дж. Дж. Абрамс, а состав актеров не нуждается в представлении. В новом прочтении «Западного мира» все так же рассказывается о футуристичном парке развлечений, который симулирует американский Дикий Запад, но, как обычно, что-то идет не так и в нем погибают люди. Большой амбициозный проект, который к тому же так долго откладывали, что он либо станет дойной коровой HBO на долгие годы, либо оглушительно провалится.
«Кризис в шести сценах»
Crisis in Six Scenes
Спустя долгие годы ожидания фанаты все-таки смогут увидеть, что представляет собой Вуди Аллен на телеэкране. На словах все впечатляет: Майли Сайрус в главной женской роли, 60-е и уникальность, которая заключается в том, что этот сезон будет единственным пока опытом Аллена на телевидении. Стоит также отметить и тот факт, что вместо телесетей Аллен пошел на сервис Amazon как большой экспериментатор.
Amazon Prime, 1-й сезон, c 30 сентября
Создатель: Вуди Аллен
В ролях: Вуди Аллен, Майли Сайрус, Джон Магаро
«Люк Кейдж»
Luke Cage
Очередной сериал Marvel, продолжающий зачин «Сорвиголовы» и «Джессики Джонс», на этот раз о темнокожем герое с непробиваемой кожей, который наводит порядок у себя на районе. На «Википедии» шоу уже называют представителем так называемого направления необлэксплуатейшен, который использует основные стереотипы об афроамериканцах. Впрочем, не стоит забывать, что «Люк Кейдж» — это еще один кусочек головоломки о телевизионных супергероях Marvel, который должен переродиться в ТВ-аналог «Мстителей» — «Защитники».
Netflix, 1-й сезон, c 30 сентября
Создатель: Чео Ходари Кокер
В ролях: Майк Колтер, Махершала Али, Альфре Вудард
Что слушать
Дэнни Браун — «Atrocity Exhibition»
Дэнни Брауна очень просто воспринимать как странного сумасбродного рэпера: у него нетипичный голос, он выглядит вызывающе, его песни всегда полны экспериментов, а в качестве битмейкеров ему легче взять Расти и Эвиана Крайста, чем кого-то более консервативного. Тем не менее «Atrocity Exhibition», вдохновленный книгой Джонатана Летема о Talking Heads, фантастикой Джеймса Балларда и Joy Division, сразу бьет слушателя под дых. Браун честно говорит, что его жизнь — это сущий кошмар и вы ни за что не захотите оказаться на его месте.
Вкупе с рассказами о красивой жизни, куче женщин, денег и различных субстанций складывается картина парадоксальная, но лишь на первый взгляд: Браун читает о том, что он чудом жив в мире, где кто-то менее удачливый и выносливый давно бы умер. Оказываясь Вергилием в собственном аду, Браун ведет слушателя все ниже и ниже — на «Atrocity Exhibition» нет хитов в привычном понимании, временами его голос сливается с музыкой, в какие-то моменты он читает чуть ли не под эмбиент, но как раз это и производит нужное впечатление. Книга Летема, которой он зачитывался при записи альбома, была посвящена альбому «Fear of Music», и Браун здесь говорит не только о страхе музыки, но и о страхе жизни в целом. Пожалуй, из всех его коллег по жанру никому не удалось передать состояние паранойи лучше всего — что, конечно, сомнительный, но комплимент.
Йенни Валь — «Blood Bitch»
Норвежка Йенни Валь работает на стыке поэзии и поп-музыки. Некоторые критики причисляют ее скорее к перформанс-артистам — и новый альбом в плане концепта явно превосходит предыдущие. «Blood Bitch» — это альбом о крови и связанных с ней вещах, от вампиров (главных героев альбома) до менструации. При этом на самом деле кровь — это лишь первый уровень. Куда важнее то, что Валь очень честно говорит о чувствах: о том, что не понимает, кто она, любила ли она когда-нибудь, о расставаниях и проявлениях нежности, обо всех страхах и сомнениях. Неподготовленного слушателя альбом может и отпугнуть: здесь есть постоянно меняющиеся песни, есть песни, построенные на семплах из дыхания и черканья карандаша; тут вообще много экспериментов, но при этом искренность Валь подкупает, благодаря чему все сложности замечаются только после нескольких вдумчивых прослушиваний.
Николас Джаар — «Sirens»
Пять лет назад практически никому не известный музыкант Николас Джаар выпустил дебютный альбом «Space Is Only Noise», который заставил о нем заговорить, и с тех пор собрал и распустил отличную группу Darkside, создал несколько миксов, в том числе для BBC и Resident Advisor, записал свою версию саундтрека к «Цвету граната» Параджанова, основал лейбл Clown & Sunset, который довольно скоро превратил в сообщество Other People, и запустил сеть радиостанций Other Network. Теперь Джаар наконец выпускает свой второй альбом.
Как звучит поп-музыка будущего? Сейчас предполагается, что она будет глянцевой, опирающейся на необычные звуки, но по итогам довольно приятной; Джаар же напоминает, что мы все еще можем оказаться в мире «Бегущего по лезвию» и записывает поп, словно аккомпанирующий событиям, которые произойдут лет через десять. Холодный, мрачный, но такой, за которым интересно наблюдать. Диалоги с неизвестными, рассказ о подростке Ахмеде, уроки истории — Джаар сталкивает власть и отверженных в этом неуютном антиутопичном мире своего альбома.
Fucked Up — «This Mother Forever»
Канадцы Fucked Up за полтора десятилетия записали хардкор-оперу, которая сопровождалась сборником несуществующих групп и эпилогом в качестве сингла, пригласили другую группу в тур, чтобы увеличить свой живой состав до девяти человек, и выпустили семь синглов, посвященных животным восточного календаря. Новый сингл «This Mother Forever» тоже не так прост и длится 45 минут: вторая песня на нем, получасовая «Our Own Blood», записанная с певицей Таней Тагак, практикующей горловое пение, уже выходила некоторое время назад и скорее просто интересна, в то время как на заглавную «This Mother Forever» стоит обратить внимание. 15-минутная песня о любви (или о боге, смотря как трактовать), где рев гитар и крик сменяется шепотом и синтезатором, встречается даже всякое повидавшему слушателю не каждый день.
Bon Iver — «22, A Million»
Вообще-то Bon Iver — это группа, но в первую очередь она воспринимается как проект Джастина Вернона, что в случае «22, A Million» уместно. Большинство песен на нем он придумал либо сам, либо с немногочисленными товарищами. Названия треков вроде «10 d E A T h b R E a s T ⚄ ⚄» и «21 M♢♢N WATER» не должны смущать: Вернон все еще остается фолк-музыкантом, с одним немаловажным но. Работа с Канье Уэстом, Колином Стетсоном, Джеймсом Блейком и Фрэнком Оушеном не могла не повлиять на его музыку — впрочем, если вспомнить его старый трек «Woods», можно решить, что рано или поздно он все равно бы к этому пришел. За странными названиями скрывается самый интересный фолк-альбом года: здесь вместо гитары могут звучать заавтотюненный саксофон с банджо, Вернон кричит «Oh my goodness!» и смакует слово «fuckified», но остается в рамках жанра, границы которого разрушает.
ATL — «Карма х кома»
Среди достоинств лидера группы «Центр» Василия Шумова А. К. Троицкий отмечал то, что он один из немногих местных рок-музыкантов, которые могут себе позволить невзначай бросить в тексте слово «очерк». Чебоксарский рэпер ATL столь же легко употребляет и без запинки произносит «тетрагидроканнабинол» и, в общем, присутствует в русском рэпе на правах современного Шумова: он умнее прочих, многие популярнее его, но есть ощущение, что время расставит все по местам.
ATL довольно умело обращается со словом, а классические рэперские темы прикрывает эвфемизмами, умолчаниями и синонимами — привычно мрачный «Карма х кома», формально сборник не попавших на альбомы песен и ремиксов, уделывает многие «настоящие» альбомы коллег. Отдельная радость — люди, ответственные за музыку исполнителя. Их умение держать руку на пульсе стоит особого упоминания.
Соланж — «A Seat at the Table»
Сестра Бейонсе всегда находилась в тени своей более именитой родственницы — и неожиданно вышедший «A Seat at the Table» это не то чтобы изменит, но, хочется верить, привлечет к ней больше слушателей. Довольно спокойный на первый взгляд, «A Seat at the Table» посвящен одновременно и тому, как поверить в себя после жизненных невзгод, и движению #BlackLivesMatter. Для Соланж личное — это политическое, и наоборот. Очень легко провести параллели между «A Seat at the Table» и «Freetown Sound» Blood Orange, с которым певица полностью записала прошлый EP «True». Кроме столкновения общественного c интимным, и там, и там большая поп-музыка сталкивалась с независимой: здесь на одном треке могут участвовать и Лил Уэйн, и Дэвид Лонгстрет из Dirty Projectors, а минимализм нового R&B встречается с простотой тех, кто возрождает традиции софисти-попа.
Что читать
Джон Гришэм «Вне правил»
Конечно, не «Фирма» и не «Клиент», но после серии не очень удачных книг и детских детективных романов о Теодоре Буне именно «Вне правил» наконец напоминает нам настоящего Гришэма. Главный герой — адвокат Себастьян Радд, который идет против системы и берется только за безнадежные дела. Книга начинается с сюжета, в котором Радд выступает адвокатом покрытого татуировками и пирсингом 18-летнего «сатаниста», обвиняемого в убийстве двух маленьких девочек, — весь небольшой город готов растерзать его до суда. Гришэму, увы, неинтересно вести одну детективную линию до конца — этот сюжет он совсем недавно уже отыграл в документальной книге «Невиновный». Жизнь оказалась страшнее любого романа, и «Вне правил» по сравнению с «Невиновным» — просто детская сказочка, написанная прежде всего ради главного героя, вершителя справедливости из классического нуара, который еще не превратился в законченного циника. Мир, возможно, одинаково прогнил и в романах, и в реальности, но только в романах у несчастных и обездоленных может появиться небожественный защитник.
Расследование «Дождя» о квартирах бабушки Алины Кабаевой
Журналисты «Дождя» выяснили, что двое богатейших людей России по версии Forbes, Геннадий Тимченко и Петр Колбин, продали свои элитные квартиры в Москве и Санкт-Петербурге бабушке Алины Кабаевой. Основываясь на данных из Росреестра и официальных документах, «Дождь» логически продолжает серию весенних публикаций Reuters, писавших о том, что партнер Аркадия Ротенберга Григорий Баевский передавал недвижимость студентке Екатерине Тихоновой, позировавшей для календаря ко дню рождения Путина (несколько источников указывают на то, что она может являться дочерью российского президента), и двум родственницам Алины Кабаевой.
Славой Жижек. «Метастазы удовольствия. Шесть очерков о женщинах и причинности»
Издательство «АСТ» публикует очерки самого заметного поп-философа в истории Славоя Жижека. В этой книге автор определяет место феминизма в новейшей философии и культуре, а также исследует, какую роль насилие играет в отношениях мужчин и женщин. Большое влияние на эти тексты оказала война в Югославии, а также представление о том, что в современном обществе все чаще и чаще происходят всплески иррационального неконтролируемого насилия.
Биографический очерк «Осип Аникин» из журнала «Каторга и ссылка»
На «Горьком» можно почитать интересный очерк «Осип Аникин», опубликованный в журнале «Каторга и ссылка» за 1921–1922 годы, который сыграл большую роль в критике революционного движения. В биографическом тексте прослеживается судьба городового московской полиции, который попал на советскую каторгу за теракт: он убил брата министра путей сообщения. Один из редких примеров легко читаемого документального свидетельства о досталинских репрессиях.
Во что играть
Forza Horizon 3
Идеальные аркадные гонки с открытым миром. Forza Horizon 3 практически ничего не требует от игрока: с самого начала дает кататься на дорогих машинах, позволяет ехать куда угодно, разрешает отредактировать или полностью переписать условия любой из 200 гонок. Все это происходит на огромной карте в Австралии. Сама карта в два раза больше той, которая была в Forza Horizon 2, располагает городами, поселками, пустынями, джунглями, красивейшими небом и системой освещения.
XCOM 2
На консолях вышла пошаговая тактическая стратегия о том, как люди ведут партизанскую войну против захвативших Землю инопланетян. На этот раз люди находятся в положении проигравших: вашей команде вечно не хватает ресурсов, людей и времени. Но главное — цена ошибки. Решили двигаться по карте быстро, а попали в засаду; понадеялись на хороший шанс попадания, а потеряли лучшего бойца, который был с вами половину игры. XCOM 2 имеет смысл переигрывать несколько раз: карта любой миссии создается случайно, а сюжет меняется в зависимости от того, какое задание или улучшение выбрать следующим.
Текст: Илья Иноземцев, Артём Макарский, Лиза Биргер, Наташа Федоренко, Николай Удинцев
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