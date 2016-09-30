Дэнни Брауна очень просто воспринимать как странного сумасбродного рэпера: у него нетипичный голос, он выглядит вызывающе, его песни всегда полны экспериментов, а в качестве битмейкеров ему легче взять Расти и Эвиана Крайста, чем кого-то более консервативного. Тем не менее «Atrocity Exhibition», вдохновленный книгой Джонатана Летема о Talking Heads, фантастикой Джеймса Балларда и Joy Division, сразу бьет слушателя под дых. Браун честно говорит, что его жизнь — это сущий кошмар и вы ни за что не захотите оказаться на его месте.

Вкупе с рассказами о красивой жизни, куче женщин, денег и различных субстанций складывается картина парадоксальная, но лишь на первый взгляд: Браун читает о том, что он чудом жив в мире, где кто-то менее удачливый и выносливый давно бы умер. Оказываясь Вергилием в собственном аду, Браун ведет слушателя все ниже и ниже — на «Atrocity Exhibition» нет хитов в привычном понимании, временами его голос сливается с музыкой, в какие-то моменты он читает чуть ли не под эмбиент, но как раз это и производит нужное впечатление. Книга Летема, которой он зачитывался при записи альбома, была посвящена альбому «Fear of Music», и Браун здесь говорит не только о страхе музыки, но и о страхе жизни в целом. Пожалуй, из всех его коллег по жанру никому не удалось передать состояние паранойи лучше всего — что, конечно, сомнительный, но комплимент.