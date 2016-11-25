Абель Тесфайе за каких-то пять лет стал одним из главных людей в поп-музыке — собственно, звездному статусу в какой-то степени и посвящен альбом. Музыкант всегда выбирает нетипичные темы — его дебют на лейбле был вдохновлен «Бегущим по лезвию», главный хит на следующем альбоме был посвящен кокаину, теперь же, по словам Тесфайе, он вдохновлялся группами Bad Brains, Talking Heads и The Smiths. После первых прослушиваний след всех этих замечательных групп практически незаметен, зато видно, как Тесфайе рвется в сторону от заторможенного странного звука, которым он прославился, и идет к чему-то более привычному — иногда «Starboy» звучит как синти-поп.

К альбому можно предъявить многое: он очень длинный (но иначе на стриминг-сервисах будут платить меньше), часть песен напоминает уже услышанное на альбомах Тейлор Свифт и Тинаше, но при этом отрадно, что как минимум в плане голоса он оставляет что-то свое. Кажется, фанатам музыканта стоит смириться с тем, что он делает альбомы как представитель высшей поп-лиги, а не аноним с удивительными микстейпами. Впрочем, то, что из трех своих любимых музыкантов Тесфайе сейчас предпочитает не Джексона и не Принса, а Ар Келли, и правда довольно удивительная метаморфоза.