Выходные дома«Маленькая жизнь», третий сезон «Любовников» и новый альбом The Weeknd
Книги, сериалы, игры и музыка на выходные
Что смотреть
«Любовники»
The Affair
Showtime, 3-й сезон
Создатели: Сара Трим, Хагай Леви
В ролях: Доминик Уэст, Рут Уилсон, Джошуа Джексон, Мора Тирни
Третий сезон сложного в восприятии (мы узнаем о событиях от лица то одного, то другого персонажа, и детали сюжета меняются на ходу), но от этого не менее интересного сериала, где обозначенная в названии интрижка уже давно в прошлом и персонажи завели себе новые проблемы и новых пассий. «Любовники» не обделены наградами, но почему-то недооценены широкой аудиторией. И зря.
«В поиске»
Search Party
Нашумевший на техасском кинофестивале SXSW в 2014 году инди-сериал дошел наконец-то до экранов, пусть и на заштатном кабельном TBS, где из достопримечательностей — только шоу Конана О’Брайена. Речь идет о четырех друзьях, которые объединяются ради поисков своей знакомой Шантель, при этом героиня Алии Шокат («Задержка в развитии») еще и сражается с депрессией.
TBS, 1-й сезон
Создатели: Сара-Вайолет Блисс, Чарльз Роджерс, Майкл Шоуолтер
В ролях: Алия Шокат, Джон Рейнолдс, Джон Эрли, Мередит Хагнер
«Девочки Гилмор: Времена года»
Gilmore Girls: A Year in the Life
Возрождение любимого американцами сериала о матери и дочери, живущих в провинции, где ничего толком и не происходит. Netflix всерьез взялся за возрождения сериалов, и культовые для многих зарубежных зрителей «Девочки Гилмор» — отличный для этого кандидат. Вероятно, тем, кто не смотрел предыдущие серии, будет неинтересно, но тем не менее.
Netflix, 8-й сезон
Создатель: Эми Шерман-Палладино
В ролях: Алексис Бледел, Лорен Грэм, Скотт Паттерсон
«Южный парк»
South Park
Разменяв третий десяток, сатирический мультсериал-долгожитель перешел к новому формату: если раньше каждый сюжет умещался в одну 20-минутную серию, то в выходящем с сентября новом сезоне история растянута на десять эпизодов. По сюжету Америка подсела на «ягоду помянику», ностальгический наркотик, который помогает отвлечься от настоящего: и перезагрузки старой фантастики, и победа Дональда Трампа — якобы результат опьянения этой ягодой. Последний эпизод посвящен визиту Владимира Путина — чем не повод посмотреть наконец 20-й сезон?
Paramount Comedy, 20-й сезон
Создатели: Трей Паркер, Мэтт Стоун
Анимационный
Самая быстрая история русского искусства XX века на Arzamas
30-минутный ликбез образовательного проекта Arzamas: краткая история русского визуального искусства от модернистов вроде «Мира искусства» и «Голубой розы» до перформансов и хулиганских акций 90-х. Закадровый голос не просто перечисляет важнейшие имена, кружки и течения, но и объясняет значение каждого явления для последующих эпох. Ролик сделан популярно и с юмором — отличное подспорье всем, кто не слишком твердо помнит разницу между авангардом и модерном.
Что слушать
The Weeknd — «Starboy»
Абель Тесфайе за каких-то пять лет стал одним из главных людей в поп-музыке — собственно, звездному статусу в какой-то степени и посвящен альбом. Музыкант всегда выбирает нетипичные темы — его дебют на лейбле был вдохновлен «Бегущим по лезвию», главный хит на следующем альбоме был посвящен кокаину, теперь же, по словам Тесфайе, он вдохновлялся группами Bad Brains, Talking Heads и The Smiths. После первых прослушиваний след всех этих замечательных групп практически незаметен, зато видно, как Тесфайе рвется в сторону от заторможенного странного звука, которым он прославился, и идет к чему-то более привычному — иногда «Starboy» звучит как синти-поп.
К альбому можно предъявить многое: он очень длинный (но иначе на стриминг-сервисах будут платить меньше), часть песен напоминает уже услышанное на альбомах Тейлор Свифт и Тинаше, но при этом отрадно, что как минимум в плане голоса он оставляет что-то свое. Кажется, фанатам музыканта стоит смириться с тем, что он делает альбомы как представитель высшей поп-лиги, а не аноним с удивительными микстейпами. Впрочем, то, что из трех своих любимых музыкантов Тесфайе сейчас предпочитает не Джексона и не Принса, а Ар Келли, и правда довольно удивительная метаморфоза.
Неизданная песня Принса
Как известно, после смерти Принса осталось огромное количество неизданной музыки — и уже сейчас мы можем послушать первую из таких песен, «Moonbeam Levels». Что говорить, непонятно — не попавшая на альбом «1999», она все равно может уделать большинство песен других исполнителей, да и вообще сразу запоминается. Не знают, что сказать о ней, и люди из окружения музыканта — в этом смысле показателен репортаж канала ABC, в котором участники событий поначалу просто кивают головой под саму песню и неловко улыбаются. Впрочем, их как раз можно понять.
RP Boo — «The Ultimate»
RP Boo — это один из главных людей в джуке, зародившемся в Чикаго музыкальном жанре, практически всегда ориентирующемся на 160 ударов в минуту. Казавшийся очень непластичным и узким стиль, который поначалу был неразрывно связан с футворком, вот уже который год исправно выдает дикие работы, которые позволяют сравнивать их с фри-джазом. «The Ultimate» Бу в этом плане очень похож на ЕР «Open Your Eyes» его друга диджея Эрла — музыка вроде бы и повторяющаяся, но постоянно меняющаяся по каким-то ведомым только ей законам; на новом ЕР она зазвучала еще свободнее и интереснее, чем раньше.
Lil Data — «Lil Tape»
На следующей неделе британское объединение PC Music устраивает масштабные вечеринки в Лондоне и Берлине, призванные подвести итоги года — из всех выступающих за год ничего не выпускал только музыкант и веб-дизайнер, скрывающийся за псевдонимом Lil Data. Теперь он исправляется и выкладывает шесть треков, в которых можно услышать звуки, отдаленно напоминающие о загрузке модема, и сгенерированную программой музыку, при этом от карамельного звука PC Music не сильно отошедшую. Звучит все это дико странно, но если кому-то не хватило в этом году пяти альбомов дуэта Autechre — это явно для вас.
Father John Misty — «Holy Hell»
Джош Тиллман уже несколько лет успешно изображает Джона Туманного, певца, продающегося миллионными тиражами, новатора, не чуждого стартаперам и постоянно попадающего в новости человека. Проблема в том, что Туманный — не более чем вымысел, личина талантливого музыканта, который знает, чего хотят медиа и как ими управлять: самые нелепые заголовки музыкальных изданий в этом году были посвящены именно ему. В последнее время шутка стала давать сбой — сначала он всерьез воспротивился тому, что его песни исполняют на американском «Голосе», теперь начал радеть за политику и написал песню в поддержку тех, кто был против Трампа. Это, конечно, не «Imagine» Леннона, но сама по себе «Holy Hell» достаточно неплоха.
Что читать
Ханья Янагихара «Маленькая жизнь»
Важнейшая англоязычная книга 2015 года уже собрала гору премий и получила статус новой классики. Американка японского происхождения Ханья Янагихара смогла соединить в своем втором романе, казалось бы, несовместимое: насилие, страдание и радость бытия. В центре сюжета «Маленькой жизни» — амбициозные талантливые молодые друзья, живущие в Нью-Йорке, и их в буквальном смысле маленькая жизнь в современном мегаполисе с трудностями начала карьеры и опорой друг на друга. А также драма прошлого, которую ничто не может стереть, но которую, тем не менее, можно и нужно пережить, как и любой жизненный опыт.
Мишель Пастуро. «Черный. История цвета»
Французский историк-медиевист Мишель Пастуро знаменит не в последнюю очередь своими исследованиями цветов — в прошлом году «Новое литературное обозрение» выпустило его историю синего цвета, теперь выпускает историю черного, история красного же уже написана, но на русский еще не переведена.
В «Черном» Пастуро вместе с читателем проходит путь от «черной смерти» и монашеских одеяний до сегодняшних дней, когда черный цвет стал доминантой в гардеробе каждого горожанина, в том числе следящего за модой.
Остин Райт. «Под покровом ночи»
В издательстве Corpus вышло переиздание романа «Тони и Сьюзен», по которому недавно снял фильм модельер и режиссер Том Форд: снял — и сразу получил Гран-при Венецианского кинофестиваля. В российский прокат лента выйдет в декабре под специфическим названием «Под покровом ночи», которым нарекли и переиздание книги. Это роман в романе и история о распавшейся семейной паре: через четверть века после развода бывший муж Сьюзен, страховой агент Эдвард, присылает ей рукопись своего романа, читая который она по-новому осмысляет разрушенный брак, свою жизнь и жизнь Эдварда. Остин Райт написал эту книгу в 90-х, а успех у критиков она снискала только в 2010 году, спустя семь лет после смерти 80-летнего писателя.
Галина Юзефович. «Удивительные приключения рыбы-лоцмана. 150 000 слов о литературе»
Сборник рецензий одного из самых востребованных российских книжных обозревателей Галины Юзефович. Эссе об Орхане Памуке и Захаре Прилепине, Сергее Кузнецове и Ю Несбё, а также еще сотне писателей и их книгах — хорошая возможность пройти краткий курс по современной литературе, не вставая с дивана.
Во что играть
Islands: Non-Places
Игра Карла Бертона, художника, которого вы можете знать по футуристическим GIF-картинкам. Islands похожа на его другие работы — она яркая, но умиротворяющая. Игровой процесс очень простой: есть статичные сцены — на стоянке, лестнице, в офисе, у банкомата, в комнате, — их нужно крутить, чтобы нажимать на объекты и смотреть, как происходит что-то фантастическое.
В Islands нет вызова и головоломок. Она нужна для того, чтобы расслабиться и посмотреть, как изменяются привычные вещи.
Microsoft Solitaire Collection
Для смартфонов вышло много карточных игр, но пасьянсов из Windows, на которые, наверное, каждый потратил несколько рабочих часов, не было. Теперь Microsoft портировала их. В наборе есть пасьянсы «Косынка» и «Паук», а также новые виды: «Свободная ячейка», «Пирамида» и «Три пики». В приложении есть игра с друзьями, ежедневные задания и темы оформления. Набор бесплатный, но показывает рекламу. Версия без нее стоит 1,99 доллара в месяц.
The Amnesia Collection
Очень страшный хоррор Amnesia: The Dark Descent, который сильно повлиял на развитие жанра в последние годы, выходит на консоли спустя шесть лет после релиза. В наборе к ней прилагается продолжение A Machine for Pigs и ответвление Justine. Об улучшении графики ничего не сообщалось — это просто версия оригинальной игры.
Assassin's Creed: The Ezio Collection
Полная история ассасина с обновленной графикой, в 1080p и для консолей последнего поколения. В сборник входят одиночные кампании Assassin's Creed II, Brotherhood и Revelations (но без многопользовательских режимов). В одних сценах обновленная графика выглядит намного лучше, в других — странно и плоско, а в некоторых — просто нелепо. Ни одна из трех игр ранее не выходила для PlayStation 4 и Xbox One, поэтому, возможно, это повод с ними познакомиться.
Текст: Илья Иноземцев, Антон Хитров, Артем Макарский, Настя Курганская, Александра Баженова-Сорокина, Николай Удинцев
фотографии: обложка, 2 – Republic Records/UMG Recordings, 1 – Phil Caruso/Showtime, 3 – Corpus, 4 – Carlburton LLC
КомментарииПодписаться