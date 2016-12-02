Выходные домаАльбомы Childish Gambino и Burial, сериал Бена Аффлека и новая Final Fantasy
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Что смотреть
«Корпорация»
Incorporated
SyFy, 1-й сезон
Создатели: Дэвид Пастор, Алекс Пастор
В ролях: Шон Тил, Эллисон Миллер, Деннис Хэйсберт, Джулия Ормонд
Новый проект от продюсеров Бена Аффлека и Мэтта Дэймона о всемогущих корпорациях, которые захватили мир, и одинокого инсайдера, который собирается поднять бунт. Зеленая цветовая гамма из «Матрицы», не самые последние актеры в главных ролях (внезапно Джулия Ормонд из «Сибирского цирюльника»), настораживает только одно: давно на канале SyFy не было чего-то стоящего («Акулий торнадо» не в счет, это фильм).
«Отвязный Дайс»
Dice
Showtime, 1-й сезон
Создатель: Скот Армстронг
В ролях: Эндрю Дайс Клэй, Наташа Леггеро, Кевин Корриган
Еще один пример популярного сейчас жанра «сериал комика о комике» — вы должны хорошо помнить «Луи» с Луи Си Кеем и, возможно, могли слышать о «Мэроне» с Марком Мэроном или «Крушении» с Питом Холмсом, который выйдет на экраны этой зимой. В шоу Dice, которого русские переводчики поспешили наречь «отвязным», мы наблюдаем популярного в 80-е американского стендапера Эндрю Дайса Клея, трогательно старомодного альфа-самца с итальянским акцентом, пребывающего в иллюзии, что люди до сих пор готовы на все ради его автографа. Несколько смешных диалогов и ситуаций от создателя «Старски и Хатча» и второго «Мальчишника в Вегасе» Скота Армстронга, безумное камео Эдриена Броуди в одной из первых серий, всегда актуальная тема жизни в тени былой славы — неплохой вариант необременительной комедии для ленивого выходного.
«София»
«Россия», 1-й сезон
Создатели: Елена Райская, Алексей Андрианов
В ролях: Мария Андреева, Евгений Цыганов, Надежда Маркина, Петр Зайченко, Борис Невзоров
Костюмная драма канала «Россия» про греческую бабушку Ивана Грозного по сценарию Елены Райской, автора «Таинственной страсти». Наследнице византийских императоров Зое Палеолог предстоит уехать из Италии в холодную Россию и под новым именем София стать женой московского князя, которого играет бородатый Евгений Цыганов. Зачем это смотреть? Да хотя бы из любопытства: до «Софии» к судьбоносному правлению Ивана III кинематограф почему-то ни разу не проявлял интереса.
«Викинги»
History, 4-й сезон
Создатель: Майкл Хёрст
В ролях: Трэвис Фиммел, Кэтрин Винник, Клайв Стэнден, Густаф Скарсгорд
Четвертый сезон самого брутального исторического сериала разбит на две части: первую показали в начале года, вторая стартует сейчас. В 10-й серии 4-го сезона, после которой «Викинги» взяли семимесячную паузу, много чего произошло: главный герой, легендарный вождь викингов Рагнар Лодброк, поссорился с соплеменниками, ушел странствовать неизвестно куда и вернулся спустя много лет, когда дети выросли, а родная деревня стала городом. Теперь ему нужно вернуть былой статус и разрешить конфликт с сыновьями.
Что слушать
Childish Gambino —
«Awaken, My Love!»
Дональд Гловер триумфально заканчивает этот год. Не так давно отгремел расхваленный критиками сериал «Атланта», который он придумал на пару со своим братом, а теперь Гловер возвращается в амплуа музыканта — и вместо привычного для него хип-хопа сталкивает в своей музыке братьев Айзли и King Crimson. При этом если поначалу кажется, что он записал альбом вне времени, то потом Гловер мастерски использует автотюн и переворачивает все с ног на голову. «Awaken, My Love!» явно достоин внимательного прослушивания и является отличным аргументом за то, чтобы подводить итоги года все-таки в конце декабря.
Burial — «Young Death / Nightmarket»
Уильям Бэван, один из главных людей в электронной музыке момента, всегда умел быть неожиданным и непредсказуемым. Последний его альбом вышел в 2007 году — с тех пор он работает в малой форме, но иные его ЕР длятся, как чьи-то альбомы. Он постоянно экспериментирует с музыкой, будто бы оставаясь в рамках даже не собственного звука, а именно что одного набора звуков; в последнее время их, правда, прибавилось.
«Young Death/Nightmarket», коротенький сингл, который уже стал героем курьезных новостей (пять пластинок преждевременно продали по ошибке в магазине в Торонто) — это две завораживающие, постоянно меняющиеся композиции, в которых привычный для музыканта звук винила становится еще громче, а шуршание и трески — еще проникновеннее. Burial в курсе тенденций и, как и многие коллеги, не чужд звукам, которые обычно присущи стыдному жанру «транс», но в его исполнении они звучат так, что начинаешь жалеть, что саундтрек к продолжению «Бегущего по лезвию» будет писать не он. Чудовищно красивая музыка, которую мог создать только один человек, слишком скромный и ничего о себе не сообщающий.
Run the Jewels — «Legend Has It»
Run the Jewels все-таки не сдержали обещания и выпускают альбом не в конце этого года, а в начале следующего — но зато они выпустили новую песню. Как и трек «Talk to Me», это веселая бравада, похвала перед слушателем и грозный взгляд в сторону недругов. Но если раньше Киллер Майк кричал: «Я вам говорил, а вы не слушали!» — то здесь отсылок к политическим убеждениям музыкантов (Майк горячо поддерживал Берни Сандерса) не найти даже при желании. Возможно, дуэт решил несколько отдохнуть от социальных высказываний.
Муджус — «Torus»
Трудолюбию Романа Литвинова многие могут только позавидовать: после февральского песенного альбома он уже выпускает новый, практически полностью бессловесный. Все приметы стиля музыканта на месте: здесь и узнаваемые звуки, и присущее именно его трекам настроение — при этом между более созерцательными его треками и тем, что можно с легкостью поставить на дискотеке, здесь найдена золотая середина. Нет напористости той музыки, что выходила на его лейбле Acid Pop, но это, возможно, и к лучшему.
Хаски — «Пуля-дура»
Молодой рэпер Хаски, местный побратим грустного кривляки Дэнни Брауна, продолжает начатую в песне «Черным-черно» линию черноземного нигилизма — проще говоря, читает о метаниях души простого человека. Хаски выглядит отталкивающе, читает так, будто хочет избавиться от этих слов раз и навсегда, но от песни не оторваться, к тому же у него всегда при себе фига в кармане. Пусть Хаски и кажется озлобленным простаком, рифмы вроде «перепихон — Иерихон» себе может позволить не всякий.
Совместный альбом Padla Bear Outfit и Мака Мягкова
Арсений Морозов в этом году возвращается в форму и исправно записывает один альбом за другим. На этот раз при поддержке товарища из группы Feel Blue, Мака Мягкова, он и его группа пробуют себя в психоделическом роке. Нельзя сказать, что раньше PBO были совсем чужды этому жанру, но теперь источники вдохновения слишком очевидны. По сравнению с предыдущим альбомом «No Star Horoscope» здесь куда меньше привязчивых строчек, но это скорее потому, что важна именно музыка. В любом случае новая глава в истории группы не может не радовать.
Что читать
Винфрид Зебальд.
«Кольца Сатурна»
Купить можно на ярмарке non/fiction, которая проходит в ЦДХ в эти выходные
Автор «Аустерлица» — то ли первой великой книги XXI века, то ли последнего великого романа века XX — Винфрид Зебальд погиб в автомобильной катастрофе на пороге славы, и в этой смерти наверняка есть свой символизм. В конце концов, он всегда писал о том, что все лучшее ушло, закончилось, время его иссякло. Об этом и «Кольца Сатурна», впервые переведенные на русский язык (как всегда, великолепная работа Эллы Венгеровой): рассказчик бродит пешком по английскому графству Суффолк и погружается в меланхолию воспоминаний. Сатурн — повелитель меланхолии, оттуда и название; первая же героиня, которую вспоминает автор, исследовательница Флобера, представляется ему ожившим образом дюреровской «Меланхолии». А главная мысль его книги — невозможность вчерашней высокой культуры на сегодняшней выжженной земле.
Алексей Иванов. «Тобол. Много званых»
Автор многочисленных книг об Урале и знаток уральской региональной идентичности в новом сочинении переключился на Сибирь: исторический роман (или, как называет его сам писатель, роман-пеплум) «Тобол» рассказывает о русской Азии времен Петра I. На его страницах мелькают китайцы и шведы, язычники и христиане, офицеры и каторжники, составляющие вместе лицо молодой империи. Первая книга выходит под названием «Тобол. Много званых», продолжение — «Тобол. Мало избранных» — появится в следующем году.
Ричард Форд. «День независимости»
Купить можно на ярмарке non/fiction, которая проходит в ЦДХ в эти выходные
Знаменитый роман 1995 года, который принес американцу Ричарду Форду Пулитцеровскую премию и Премию Фолкнера, впервые издается на русском языке. Это вторая из четырех книг о Фрэнке Баскомбе и продолжение не менее известного текста «Спортивный журналист». Действие умещается в нескольких совершенно обычных июньских днях: автор досконально описывает как рутинное существование Фрэнка (семейные неурядицы, скучную работу на рынке недвижимости), так и его напряженную саморефлексию.
Во что играть
Final Fantasy XV
Новую Final Fantasy делали десять лет. За это время сменялись дизайнеры и разработчики, поэтому результат вышел необычным. Это странный мир, где появились технологии будущего, но осталась магия. Четверо друзей путешествуют по нему и пытаются разрешить конфликт двух сверхдержав. Но главная история — о дружбе: герои постоянно общаются, вспоминают прошлое, рассказывают о себе, спорят, ругаются и защищают друг друга. Сражения идут в реальном времени (но с активной паузой для того, чтобы принять решение) и с участием одного главного героя (остальные действуют самостоятельно, но устраивают совместные атаки).
В открытом мире есть основной квест и куча побочных. Ролевые активности существуют не просто так, а как повод для истории. Например, герои всегда добираются до нового места на машине, во время поездки между ними обязательно завязывается разговор, а игрок узнает что-то новое.
Ко второй половине игра меняет тон: становится линейной и переключается на основной сюжет. Это выглядит одновременно и недоработкой, и сценарным приемом, который делает из размеренного путешествия эпическую драму. Кстати, чтобы разобраться в сюжете, придется посмотреть мини-сериал Brotherhood: Final Fantasy XV и фильм Kingsglaive: Final Fantasy XV.
Бесплатные выходные в Battlerite
Это игра жанра MOBA, из которой убрали все лишнее. Нет ни крипов, ни башен, ни покупок, ни огромной карты. Остались только сражения между героями. Битвы короткие и устроены так, что заканчиваются за десять минут. Успех в них зависит только от расторопности, анализа своих атак и знания чужих. Battlerite — духовный наследник Bloodline Champions (их делала одна студия). С сентября она находится в раннем доступе, пока ей не хватает контента, режимов, зато работает стабильно. Бесплатные выходные продлятся до полуночи 4 декабря.
Большое обновление No Man's Sky
Через четыре месяца после провального запуска разработчики No Man's Sky выпустили большое обновление. Оно немного меняет суть игры. Раньше No Man's Sky была о бесконечном исследовании Вселенной, где нет своего дома, а теперь в ней строят планетарную базу под ресурсы, теплицы и лаборатории, а также покупают грузовые корабли (тоже под ресурсы). Игра стала удобнее (планеты теперь сканируются заранее), в ней появились новые активности (за оборону от пиратов дают награду) и режим выживания (он сложный, а иногда — до абсурдного). Обновление не решает многих проблем, но хотя бы делает планеты во вселенной игры интереснее.
The Elder Scrolls IV: Oblivion
Четвертая часть The Elder Scrolls вышла почти десять лет назад. В конце ноября ставшую классикой игру перевыпустили для Xbox One. В ней нет никаких улучшений — это те же приключения с кучей побочных квестов в центральной части Тамриэля.
Furi
Еще один релиз для Xbox One — испытывающая ваши умения и терпение Furi. В ней все очень просто: есть десяток боссов и один набор способностей, к каждому нужно найти ключ методом проб и ошибок. И на это уйдет куча времени: умирать главный герой будет часто.
Текст: Настя Курганская, Илья Иноземцев, Антон Хитров, Артем Макарский, Лиза Биргер, Николай Удинцев
Изображения: обложка, 2 – Glassnote Records, 1 – Syfy, 3 – «Новое издательство», 4 – Square Enix
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