Burial — «Young Death / Nightmarket»

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Уильям Бэван, один из главных людей в электронной музыке момента, всегда умел быть неожиданным и непредсказуемым. Последний его альбом вышел в 2007 году — с тех пор он работает в малой форме, но иные его ЕР длятся, как чьи-то альбомы. Он постоянно экспериментирует с музыкой, будто бы оставаясь в рамках даже не собственного звука, а именно что одного набора звуков; в последнее время их, правда, прибавилось.

«Young Death/Nightmarket», коротенький сингл, который уже стал героем курьезных новостей (пять пластинок преждевременно продали по ошибке в магазине в Торонто) — это две завораживающие, постоянно меняющиеся композиции, в которых привычный для музыканта звук винила становится еще громче, а шуршание и трески — еще проникновеннее. Burial в курсе тенденций и, как и многие коллеги, не чужд звукам, которые обычно присущи стыдному жанру «транс», но в его исполнении они звучат так, что начинаешь жалеть, что саундтрек к продолжению «Бегущего по лезвию» будет писать не он. Чудовищно красивая музыка, которую мог создать только один человек, слишком скромный и ничего о себе не сообщающий.