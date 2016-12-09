Ровно два года назад не самый известный у нас рэпер Джей Коул выпустил альбом «2014 Forest Hills Drive», названный так в честь дома, где он вырос. Альбом вышел в начале декабря, то есть ни о каких рейтингах и речи быть не могло, на нем не было ни одного гостевого куплета — и тем не менее он стал дважды платиновым, что породило мем «Джей Коул добился платины без фичеров». В число любимых рэперов Коула включил Барак Обама, второму его альбому обложку делало дизайнерское бюро Канье Уэста DONDA, за последние два года его звали к себе на альбомы Джанет Джексон, DJ Khaled и Jeremih. Казалось бы, не жизнь, а мечта.

Но это не совсем так. На новом альбоме Коула волнуют темы смерти и поражения, он говорит то с новорожденной дочерью, перед которой чувствует невероятную ответственность, то с другом, погибшим в перестрелке, перед которым кажется бесконечно виноватым. Коул читает о том, как сложно осознать себя окончательно взрослым, как непросто быть признанным и недооцененным одновременно, о безнадежности и непонимании — при этом альбом нельзя назвать очень мрачным, нет. Под довольно бодрые биты здесь словно задается вопрос: «Может, и правда все бессмысленно и бесполезно?» Конечно, нет. Коулу так помогает думать его дочь, ради которой он готов на все и благодаря которой чувствует себя всемогущим, к тому же название альбома — это прямая отсылка к Тупаку, а мы знаем, что вступить с ним в диалог могут себе позволить немногие.