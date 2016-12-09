Выходные домаТретий сезон «Моцарта в джунглях», альбом Джея Коула и пьеса о сыне Гарри Поттера
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Что смотреть
«Моцарт в джунглях»
Amazon, 3-й сезон
Создатели: Роман Коппола, Джейсон Шварцман, Алекс Тимберсон
В ролях: Лола Керк, Гаэль Гарсиа Берналь
Производственный сериал на экзотическую тему: вместо привычных больниц, ресторанов и полицейских участков герои ходят на работу в Нью-Йоркский филармонический оркестр. В основе сценария — нашумевшие в США мемуары гобоистки Блэр Тиндалл, прототипа главной героини. Полное название книги «Mozart in the Jungle: Sex, Drugs and Classical Music» может послужить этому драмеди-шоу исчерпывающим синопсисом.
«Удаленные»
Fullscreen, 1-й сезон
Создатель: Брет Истон Эллис
В ролях: Нэш Гриер, Уилл Пельтц
Режиссерский теледебют Брета Истона Эллиса — сценариста «Американского психопата» и «Каньонов». Триллер о мистическом культе в Лос-Анджелесе, причастные к которому начинают таинственно исчезать, заставляя волноваться за свою жизнь бывших соратников по культу. Критики уже обозвали «Удаленных» чем-то промежуточным между «Одинокими сердцами» и «Мартой, Марси Мэй, Марлен».
«Обратная сторона Луны»
«Первый канал», 2-й сезон
Создатели: Александр Котт, Александр Цекало
В ролях: Павел Деревянко, Иван Шибанов, Светлана Смирнова-Марцинкевич
Ожидавшееся еще осенью 2015 года продолжение приключений милиционера во времени. На этот раз герой Павла Деревянко отправился в реальность 2011 года, где СССР не распадался, а Макаревичу позволяют петь по центральному телевидению. У оригинального сериала BBC «Жизнь на Марсе», к слову, продолжения не было, и там все закончилось после того, как герой вышел из комы. В отечественном ремейке же новый поворот сюжета по понятным причинам выглядит увлекательнее.
«Ясновидец»
Hulu, 1-й сезон
Создатель: Лесли Боэм
В ролях: Джеффри Донован, Кади Стриклэнд, Изабелла Росселлини
Черная комедия на модную сейчас тему экстрасенсорики. Главный герой — медиум, взбунтовавшийся против контролирующего его и других экстрасенсов криминального синдиката. В ролях — Джеффри Донован из «Подмены» и «Черной метки», а также итальянская дива Изабелла Росселлини. Видеосервис Hulu в последнее время выпускает любопытные вещи (от «11.22.63» по Кингу до недавнего «Шанса» с Хью Лори), так что может выйти неплохое шоу.
Что слушать
Джей Коул
«4 Your Eyez Only»
Ровно два года назад не самый известный у нас рэпер Джей Коул выпустил альбом «2014 Forest Hills Drive», названный так в честь дома, где он вырос. Альбом вышел в начале декабря, то есть ни о каких рейтингах и речи быть не могло, на нем не было ни одного гостевого куплета — и тем не менее он стал дважды платиновым, что породило мем «Джей Коул добился платины без фичеров». В число любимых рэперов Коула включил Барак Обама, второму его альбому обложку делало дизайнерское бюро Канье Уэста DONDA, за последние два года его звали к себе на альбомы Джанет Джексон, DJ Khaled и Jeremih. Казалось бы, не жизнь, а мечта.
Но это не совсем так. На новом альбоме Коула волнуют темы смерти и поражения, он говорит то с новорожденной дочерью, перед которой чувствует невероятную ответственность, то с другом, погибшим в перестрелке, перед которым кажется бесконечно виноватым. Коул читает о том, как сложно осознать себя окончательно взрослым, как непросто быть признанным и недооцененным одновременно, о безнадежности и непонимании — при этом альбом нельзя назвать очень мрачным, нет. Под довольно бодрые биты здесь словно задается вопрос: «Может, и правда все бессмысленно и бесполезно?» Конечно, нет. Коулу так помогает думать его дочь, ради которой он готов на все и благодаря которой чувствует себя всемогущим, к тому же название альбома — это прямая отсылка к Тупаку, а мы знаем, что вступить с ним в диалог могут себе позволить немногие.
Новые песни At the Drive-In и The Jesus and Mary Chain
2017 год явно будет богат на альбомы-возвращения — свои новые песни выложили в Сеть At the Drive-In и The Jesus And Mary Chain. Пока что ситуация похожа на то, что было со свежими треками Metallica и Pixies: с одной стороны, никаких претензий нет, но почему это хорошо и чем отличается от того, что было раньше, сразу и не объяснить. К счастью, и для Metallica, и для Pixies время все расставило по своим местам: в случае первых мы дождались возвращения в форму, в случае вторых — как минимум материала лучше, чем был до. Значит, только и остается, что ждать альбомов обеих групп, вынесенных в заголовок.
Мастер-класс по грайму от K9
Лондонский MC K9 выпустил свой дебютный микстейп два года назад и после этого особо ничего не делал, только совместную запись с продюсером Suicideyear и микс для радио Rinse FM. Теперь он исправляется и выпускает второй микстейп, где проносящиеся с бешеной скоростью слова соседствуют с инструменталами передовых продюсеров: Dark0, Visionist и MssingNo. Если о британской музыке вы знаете скорее понаслышке, то «Mad In the Cut» — это отличный повод узнать, что там происходит, кроме работ Скепты и Вайли. Если будет мало и этого, продолжите поиски в сторону Gaika и Trim, в каком-то роде побратимов K9.
Экспериментальная ЕР Уиллоу
Дочь Уилла Смита уже довольно давно тяготеет к экспериментам, чего только стоит ее прошлогодний дебют «Ardipithecus», одна из самых недооцененных пластинок 2015 года. На этой неделе она выпустила совсем короткий ЕР, где поет под аккомпанемент гитары. Эти песни в очередной раз намекают, что за Уиллоу стоит следить пристальнее: рано или поздно она сотрет всех остальных поп-звезд. Не менее интересным занимается и ее брат Джейден, выпустивший на этой неделе клип «Fallen», где он красиво блюет в декорациях наподобие сериала «Мир Дикого Запада».
Опера Бена Фроста
Исландский музыкант Бен Фрост пару лет назад поставил оперу по роману Иэна Бэнкса «Осиная фабрика» — и сейчас выпускает запись того, что у него получилось. Многие фанаты уже разочарованы тем, что получили: действительно, «The Wasp Factory» зачастую кажется довольно избыточным, несколько затянутым, иногда пугающе непонятным, но в лучшие свои моменты, например в частях (язык не повернется назвать это композицией) «Death, No Less» и «To be Mastered, The World Must be Named», это завораживающая дух электроника, странным образом напоминающая об экспериментах Кейт Буш и довольно закономерно — об опере The Knife «Tomorrow, in a Year», в основу которой легли труды Дарвина.
Зейн и Тейлор Свифт
Близится 14 февраля, а значит, нас ждет экранизация свежей серии «50 оттенков серого». Так же как и некогда «Сумерки», безотносительно качества самого киноматериала, саундтрек обещает быть интересным и полным эксклюзивов — и вот перед нами один из них. Зейн Малик, надежда британской поп-музыки, объединил свои усилия ни много ни мало с Тейлор Свифт. Да, на месте Тейлор в этом конкретном случае могла быть любая другая певица, но Зейн явно чувствует себя на своем месте: когда он поет «I Don't Wanna Live Forever», звук выкручивается так лихо, что дух захватывает.
Что читать
Джек Торн, Джон Тиффани. «Гарри Поттер и проклятое дитя»
Хоть эта 464-страничная пьеса и считается официальным продолжением поттерианы, сочинила ее не Джоан Роулинг: писательница лишь консультировала настоящих авторов, драматурга Джека Торна и режиссера Джона Тиффани. Сюжет разворачивается спустя 19 лет после победы над Волан-де-Мортом; главным героем стал Альбус Поттер — трудный ребенок взрослого Гарри. Книга вышла в свет 31 июля, в день премьеры одноименного спектакля в лондонском Вест-Энде (британский аналог Бродвея). На русский язык ее перевела Мария Спивак, работавшая над недавним, весьма спорным, переизданием серии о Гарри Поттере (тем самым, где Severus Snape стал Злотеусом Злеем). Хотя кого это остановит?
Чет ван Дузер. «Морские чудовища на картах Средних веков и эпохи Возрождения»
Великолепно иллюстрированная книга историка Чета ван Дузера посвящена странному, на непосвященный взгляд, обычаю средневековых и ренессансных европейских картографов изображать в океане диковинных животных, который раньше никогда толком не изучался. Однако автор убежден: анализируя эти рисунки, можно проследить, как развивалось представление западного человека об окружающем мире, а также изобразительное искусство, анималистика и собственно картография.
Джонатан Коу. «Номер 11»
Спустя более 20 лет после публикации своего самого известного романа «Какое надувательство!» знаменитый английский сатирик написал его продолжение, которое сам назвал «жестокой сказкой об опасностях ностальгии». Первая книга была злой насмешкой над Британией Маргарет Тэтчер, вторая посвящена сегодняшним реалиям Соединенного Королевства. По словам автора, читателям роман показался полным гиперболы и абсурдного юмора, между тем настоящих преувеличений там совсем немного: современный мир то и дело подбрасывает сатирику готовый материал.
Во что играть
The Last Guardian
С разницей в неделю вышли одни из самых главных долгостроев для PlayStation 4: сначала Final Fantasy XV, теперь — The Last Guardian, новая работа Фумито Уэды, автора Ico и Shadow of the Colossus. Игру про маленького мальчика и огромную полукошку-полуптицу делали девять лет, а ее выход несколько раз переносился (последний раз — в сентябре этого года). По сути это трехмерный платформер, где нужно решать головоломки, чтобы пройти дальше. Но простую идею полностью меняет огромный зверь Трико. Без него игру не пройти, но управлять им напрямую нельзя. Поэтому мальчик мотивирует зверя едой, успокаивает, чтобы тот его не съел, натравливает на врагов солнечного зайчика и пытается заставить его встать так, чтобы решить головоломку. Вы должны понять, как двигается Трико, чего он хочет и чего боится. Иногда это очень сложно, а иногда получается почти случайно. Но свою функцию механика выполняет — игрок и зверь становятся лучшими друзьями.
Apollo Justice: Ace Attorney
Четвертую серию великой визуальной новеллы об адвокатах портировали на смартфоны. Аполло Джастис расследует преступления, опрашивает свидетелей, ищет улики, а потом испытывает терпение судьи, устраивает перекрестный допрос и доказывает невиновность подозреваемого. Серия воспринимается скорее как хороший сериал, нежели игра. Раньше в Apollo Justice: Ace Attorney можно было сыграть только на Nintendo DS, теперь все проще, правда, версия для смартфонов стоит тысячу рублей. Чтобы лучше понимать сюжет, желательно поиграть в первые три игры серии о Фениксе Райте. Их тоже портировали на смартфоны, но через магазин приложений получится скачать только на iOS.
Бета-версия Gigantic
Гибрид шутера и MOBA с вниманием к ролевым элементам вышел в бесплатное бета-тестирование. В Gigantic есть 16 героев с разными способностями, показателями и стилями, а также матчи командами пять на пять. Игры получаются веселыми, немного сумбурными (на карте постоянно происходят массовые потасовки в духе Overwatch) и не очень длинными (15–20 минут). У каждой команды есть питомец, который в какой-то момент становится гигантским и на некоторое время меняет картину игры. Кроме того, у Gigantic выдающийся внешний вид — просто посмотрите на аватары персонажей.
Бесплатная Assassin's Creed III
Последние полгода Ubisoft каждый месяц раздавала по одной старой игре бесплатно. Были Prince of Persia: The Sands of Time, Beyond Good and Evil, Far Cry 3: Blood Dragon и другие. В декабре акция заканчивается, а последней игрой стало завершение трилогии о Дезмонде Майлсе. В Assassin's Creed III, действие которой происходит во время американской революции, серия стала меняться: история углубилась в противостояние ассасинов и тамплиеров, переключилась на исторические события. После этой части франшиза изменилась окончательно, поэтому Assassin's Creed III можно считать классикой серии.
фотографии: обложка, 1 – Amazon, 2 – Columbia Records/Sony Music Entertainment, 3 – Little, Brown and Company, 4 – Sony Computer Entertainment
Текст: Антон Хитров, Настя Курганская, Илья Иноземцев, Артем Макарский, Николай Удинцев
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