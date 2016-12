Опера Бена Фроста

Исландский музыкант Бен Фрост пару лет назад поставил оперу по роману Иэна Бэнкса «Осиная фабрика» — и сейчас выпускает запись того, что у него получилось. Многие фанаты уже разочарованы тем, что получили: действительно, «The Wasp Factory» зачастую кажется довольно избыточным, несколько затянутым, иногда пугающе непонятным, но в лучшие свои моменты, например в частях (язык не повернется назвать это композицией) «Death, No Less» и «To be Mastered, The World Must be Named», это завораживающая дух электроника, странным образом напоминающая об экспериментах Кейт Буш и довольно закономерно — об опере The Knife «Tomorrow, in a Year», в основу которой легли труды Дарвина.