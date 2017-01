В 2009 году четверо британских насупленных молодых людей записали минималистичную песню «Crystalised», которой сразу поразили музыкальных критиков, а чуть позже выпустили альбом, равно вдохновленный Young Marble Giants и Burial. Спустя восемь лет насупленные люди улыбаются все чаще, их стало трое, и в новых песнях они говорят друг другу: «Нас же еще рано считать старыми, правда?» За это время дебютный альбом The xx стал одной из самых влиятельных поп-пластинок за долгое время, и это отнюдь не громкие слова: без него не было бы ни Дрейка в его меланхоличном изводе, ни певицы печальной истомы Ланы Дель Рей, ни кучи популярных, но не очень приятных британских групп, ну и так далее.

На свежем альбоме «I See You» The xx, с одной стороны, находятся в рамках своего обычного ночного настроения, с другой — эта часть ночи куда более танцевальна. Если предыдущий «Coexist» тянуло скорее к рассвету, то «I See You» больше похож на момент, когда ты выходишь из клуба и еще слышишь музыку, но ритм становится куда более вкрадчивым. Конечно, многие будут говорить о том, что Джейми Смит на этот раз перетянул одеяло на себя — в иные моменты «I See You» звучит как продолжение его сольных работ, — однако The xx как группа все же тоньше и как-то честнее по отношению к слушателю. Трио постепенно становится таким современным аналогом Everything But the Girl, великой группы, не стеснявшейся меняться примерно на каждом альбоме, — и с этим придется считаться.