Выходные домаНовый альбом HAIM, драма про кокаиновый бум и симулятор офисного работника
Как выжить дома в выходные
Что смотреть
Snowfall
РЕЖИССЕР: Адиль Эль Арби и другие
В РОЛЯХ: Серхио Перис-Менчета, Эймин Джозеф, Айзиа Джон, Клаудия Абрего
В начале 1980-х на улицах Лос-Анджелеса резко возрос спрос на новый тяжелый наркотик — крэк. Важно отметить, что сериал, посвященный кокаиновому буму, снял создатель легендарного фильма «Ребята по соседству» про тяжелую молодость на Западном побережье. Получается, что олдскульный дух Южного Централа встречает сюжет, аналогичный «Прослушке».
Dope
Режиссер: Рик Фамуйива
В ролях: Тони Револори, Зоэ Кравиц, Форест Уайтекер, Рик Фокс
Ироничная история про умника-отличника, которому не повезло родиться в криминальном районе. Он мечтает учиться в Гарварде, но вместо этого натыкается на мешок с наркотиками. Фильм в некотором смысле дублирует сюжет «Ребят по соседству», но адаптирован под современные реалии: вместо бэнкроллов тут биткоины, а вместо Ice Cube — Эйспа Роки. Выход сериала Snowfall — отличный повод посмотреть (или пересмотреть) одну из самых удачных комедий 2015 года.
Что слушать
«Something to Tell You» HAIM
Сестры Хаим играли в группе со своими родителями — потому что их отец буквально во сне увидел, что им суждено собрать свою группу. После того как они подросли, им пришлось работать сессионными музыкантами, играть в смешных тин-поп-коллективах, быть на подпевках у более известных музыкантов и так далее. Все изменилось с выходом «Days Are Gone», в котором поп 1970-х они хитро совместили с более современным звуком — и не прогадали. Лучше всего музыку HAIM описывает обложка прошлого альбома, где участницы сидят в шезлонгах. Новый релиз — это все еще идеальная летняя и очень, надо признать, белая музыка, в которой нега и гедонизм затмевают собой все остальное, но в лучшие моменты (например, в песне «Found It In Silence») сквозь них прорывается что-то честное и практически кейт-бушевское. Ради таких моментов, хочется верить, этот альбом и записывался.
«Issa» 21 Savage
Самый грозный рэпер Атланты, обративший на себя внимание не только вытатуированным на лбу ножом, но и удачным прошлогодним микстейпом, выпустил свой первый полнометражный альбом. Однако, как и полагается в 2017 году, популярность бывшему участнику уличной банды принесла не только его музыка, но и мем: в одном из интервью рэпера попросили объяснить значение своей татуировки, на что он лаконично пробормотал: «Issa Knife». С тех пор слово Issa якобы стало самым используемым в этом году (правда, по версии его же автора), вышел одноименный трек с гостевыми куплетами от обязательных Янг Тага и Дрейка, а на просторах Сети даже появился интерактивный сайт, целиком посвященный мему. Пластинка, разумеется, тоже называется «Issa».
Новый ЕР «Синекдохи Монток»
Предыдущий ЕР московской группы «Синекдоха Монток» вышел, страшно сказать, три года назад — за это время группа Саввы Розанова успела выпустить альбом только на кассете, записать кавер на «Гражданскую оборону» и дать несколько концертов. В этом году все должно измениться: группа планирует выпустить несколько ЕР, первый из которых позволяет сказать, что стоит ждать и остальных: это отличный пример независимой поп-музыки на русском языке. Отдельно стоит обратить внимание на песню «Батя», одну из самых примечательных русских песен о смерти за долгое время.
«Boo Boo» Toro Y Moi
Ровно через неделю после того, как свой альбом выпустил другой бывший хедлайнер позабытого жанра чиллвейв, Washed Out, пластинку представляет и его коллега, Чез Бандик, он же Toro Y Moi. «Boo Boo» — это концептуальный альбом о дважды разбитом сердце. От психоделической музыки Бандик (последний его концертный альбом нарочно напоминал знаменитый лайв в Помпеи Pink Floyd) вернулся к минималистичной поп-музыке — и это ему очень идет; стоит отметить, что лучшие песни здесь спрятаны в самом конце.
Сборник лейбла BRAT
Московское объединение BRAT не так давно запустило свой лейбл — первым делом они выпустили сингл проекта «Звук Солнца», где можно было найти отличный ремикс на «Игры» «Гостей из будущего», а теперь у них выходит первый сборник, посвященный отсутствию. Как и следует ожидать от такого названия, в основном на «Volume #1: Absense» можно найти меланхоличные, неторопливые композиции — но и они сами, и исключения из правил явно придутся по душе любителям современной электроники. Впрочем, жанрового разделения здесь нет никакого — именно это разнообразие «Брату» очень на руку.
Новый трек Скепты
На недавнем фестивале Primavera в Барселоне Скепта исполнил трек, который, как он сказал, он закончил за день до выступления. Не прошло и полгода, как трек он опубликовал на своем SoundСloud. Зарубежные издания в основном пишут о том, что трек вышел одновременно с запуском его коллекции одежды или о том, что Скепта похвастался отказом от ордена кавалера Британской империи. Действительно, «Hypocrisy» не настолько хорош как предыдущий «No Security», и с музыкальной точки зрения говорить почти не о чем, но в плане текста это отличный пример того, что всем бывает важно выговориться.
Что читать
Лев Данилкин. «Ленин. Пантократор солнечных пылинок»
М.: «Молодая гвардия»
Отойдя от литературной критики, Лев Данилкин принялся писать биографии — одна другой страннее, но все такие же пассионарные и причудливые, как их автор. Его «Ленин» — не просто масштабный труд на многих страницах, но попытка вынуть своего героя из мавзолея и превратить в кого-то понятного современникам, кого-то, кто жил, любил, во что-то верил, много путешествовал и был не дурак приодеться. Из этой книги непросто понять, кто же был такой Ленин на самом деле, но уж точно не обожателем маленьких детишек из школьного учебника. Данилкин и не пытается задать новый вектор историческим исследованиям, он просто берет мертвую фигуру из мавзолея, хорошенько встряхивает и далее гоняется за ней как за ожившим чертиком по Симбирску, Казани, Мюнхену, Финляндии, далее — везде, аж прицокивая от счастья, что герой-то все ускользает, сукин сын.
Твайла Тарп. «Привычка работать вместе»
М.: «Манн, Иванов и Фербер»
Американская танцовщица и хореограф Твайла Тарп вспоминает о сотрудничестве с разными людьми и организациями и рассуждает о том, как лучше строить творческие и рабочие отношения. The Village уже публиковал отрывок из главы о том, можно ли сработаться с друзьями.
Во что играть
Бесплатные выходные в Middle-earth: Shadow of Mordor
Платформы: Xbox One, Windows
Осенью выйдет Middle-earth: Shadow of War, продолжение ролевой игры, действие которой происходит во вселенной «Властелина колец». Самое главное в Shadow of Mordor — система Nemesis, которая превращает привычный RPG в уникальную историю отношений героя и его противников. Ваши поступки влияют на то, что происходит в стане орков: проиграли рядовому воину — его повысили и сделали капитаном, переманили вражеского телохранителя — тот поднялся по служебной лестнице и помог победить сильного капитана. Бесплатно в Shadow of Mordor играют до 9 июля, до 10 июля на игру действует 80%-ная скидка на всех платформах.
Grimoire: Heralds of the Winged Exemplar
Платформа: Windows
Чтобы выпустить Grimoire, потребовались 20 лет: сначала ее тестировали, потом откладывали, потом снова тестировали. Механики и визуальный стиль обновлять не стали, поэтому игра осталась такой, какой должна была выйти в 1997 году. Grimoire выглядит как Eye of the Beholder, а играется как классическая ролевая игра по Dungeons & Dragons: пошаговые бои, куча характеристик, приличный объем диалогов. Разработчик обещает обширный мир, богатую ролевую систему и несколько концовок.
It Is As If You Were Doing Work
Платформа: Веб
Утрированный симулятор офисного работника, в котором нет никакого смысла. It Is As If You Were Doing Work запускает рабочий стол в стиле Windows 95, а потом просит выполнять однотипные и бесполезные задачи: нажать кнопку, выбрать пункт из списка и нажать кнопку, напечатать текст (на самом деле сайт печатает за вас) и нажать кнопку. Потом вас повысят, но ничего не изменится — придется так же нажимать на кнопки. Создатель игры Пиппин Барр говорит, что создавал ее как артефакт для будущего, в котором люди перестанут работать и, возможно, захотят узнать, что такое работа в офисе.
Elite Dangerous
Платформа: PlayStation 4
Медитативная игра про космические перелеты в будущем наконец вышла для PlayStation 4. Elite Dangerous — это No Man’s Sky, который не обманывает ожиданий, и песочница, где нужно найти занятие по душе. Кто-то возит ресурсы из одной системы в другую, кто-то грабит корабли, кто-то летит на другой конец сектора и открывает новые планеты. Игровой процесс в Elite Dangerous может показаться скучным: в основном он состоит из планирования маршрута и перелетов от одной звезды к другой. Но этот мир можно полюбить, увидеть его законы и пользоваться ими ради своей выгоды. К тому же в какой космической игре вы сможете так расслабиться?
текст: Артем Макарский, Николай Удинцев, Илья Иноземцев, Лиза Биргер, Степан Нилов
Фотографии: Обложка – HAIM, 1 – FX Networks/Snowfall, 2 – HAIM, 3 – Middle-earth: Shadow of Mordor, 4 — Молодая Гвардия
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