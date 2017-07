It Is As If You Were Doing Work

Платформа: Веб

Утрированный симулятор офисного работника, в котором нет никакого смысла. It Is As If You Were Doing Work запускает рабочий стол в стиле Windows 95, а потом просит выполнять однотипные и бесполезные задачи: нажать кнопку, выбрать пункт из списка и нажать кнопку, напечатать текст (на самом деле сайт печатает за вас) и нажать кнопку. Потом вас повысят, но ничего не изменится — придется так же нажимать на кнопки. Создатель игры Пиппин Барр говорит, что создавал ее как артефакт для будущего, в котором люди перестанут работать и, возможно, захотят узнать, что такое работа в офисе.