Отойдя от литературной критики, Лев Данилкин принялся писать биографии — одна другой страннее, но все такие же пассионарные и причудливые, как их автор. Его «Ленин» — не просто масштабный труд на многих страницах, но попытка вынуть своего героя из мавзолея и превратить в кого-то понятного современникам, кого-то, кто жил, любил, во что-то верил, много путешествовал и был не дурак приодеться. Из этой книги непросто понять, кто же был такой Ленин на самом деле, но уж точно не обожателем маленьких детишек из школьного учебника. Данилкин и не пытается задать новый вектор историческим исследованиям, он просто берет мертвую фигуру из мавзолея, хорошенько встряхивает и далее гоняется за ней как за ожившим чертиком по Симбирску, Казани, Мюнхену, Финляндии, далее — везде, аж прицокивая от счастья, что герой-то все ускользает, сукин сын.

Твайла Тарп. «Привычка работать вместе»

М.: «Манн, Иванов и Фербер»

Американская танцовщица и хореограф Твайла Тарп вспоминает о сотрудничестве с разными людьми и организациями и рассуждает о том, как лучше строить творческие и рабочие отношения. The Village уже публиковал отрывок из главы о том, можно ли сработаться с друзьями.