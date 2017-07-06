О Cargo Moscow

Проект Cargo — это история про дальнобойщиков. Он достаточно старый, ему лет 10–12. Он стартовал в Болгарии и назывался Cargo Sofia. История была про жизнь болгарских дальнобойщиков. Были два настоящих дальнобойщика, которые катали людей по всему миру и рассказывали свою историю. Этот проект себя исчерпал.

В нашем случае мы создаем абсолютно новый продукт. Это не имеет отношения ни к Болгарии, ни к чему другому. Это такая аутентичная штука. Мы говорим про дальнобойщиков — двух настоящих русских парней, Романа и Андрея, которые катаются по сложнейшему маршруту Москва — Магадан — Москва. Драматургически мы едем из Магадана в Москву: мы загрузились, мы груз — карго-люди. Тут мы узнаем, как они заправляются, как они едят, как скучают по семье, потому что дорога в одну сторону занимает 22 дня.

Вот вы летите в Нью-Йорк и думаете: «Как долго, боже мой. Какое кресло неудобное». 22 дня за баранкой просиди, и я тебя послушаю. Поэтому теперь каждый раз, когда у меня долгий перелет, я вспоминаю про ребят.

Мы вам покажем документальную историю, мы ничего не придумываем: настоящий грузовик, настоящие мужики, настоящая дорога, настоящая ДПС. Это спектакль для тех, кто устал от нафталиновых костюмов и оперных арий.

Конечно, ничего про сюжет я рассказывать не буду. Каждый из спектакля вынесет что-то свое. Это же не продуктовый магазин, куда вы ходите за помидорами и получаете помидоры, это предмет искусства.