Индустрия«Стрит-арт нужен, чтобы строить диалог»: Уличные художники о том, зачем городу граффити
Автор «Удаленного объекта» рассказывает The Village о художественных высказываниях
На днях уличные художники в Екатеринбурге буквально вырезали из реальности брошенный во дворах «москвич» и гараж-ракушку, раскрасив их объемным паттерном удаленного слоя из Photoshop. Они сделали это легально: в городе уже восемь лет проходит июльский фестиваль уличного искусства и граффити, во время которого русские и зарубежные художники по любви с властями расписывают городские здания, теплопункты, переходы и заборы. Осенью «Стенограффия» впервые состоялась в Петербурге, где на дне Мойки при помощи светодиодов выложили небесные созвездия.
Стрит-артисты в Екатеринбурге обрели голос и привыкли высказываться: емкие послания в родном городе то и дело оставляет Тимофей Радя, «Злые» выказывают презрение РПЦ, а уличный художник Слава PTRK в дни затяжной осенней слякоти меняет табличку с надписью «Екатеринбург» на въезде на слово «Грязьбург», вызывая негодование мэра Евгения Ройзмана. The Village поговорил с авторами о процессе создания «Удаленного объекта» и о том, зачем каждому городу нужно граффити.
Андрей Колоколов
идеолог и художник фестиваля «Стенограффия»
Об «Удаленном объекте»
В каждом втором российском дворе стоит давно брошенная владельцами машина, ржавая и покореженная. В городах накапливаются десятки таких мусорных объектов. Все они засоряют пространство, преграждают проходы и занимают парковочные места, которых катастрофически не хватает.
Мы решили самостоятельно решить эту проблему и вырезали старенький «москвич» в одном из екатеринбургских дворов по улице Академической, взяв за основу визуализацию слоя прозрачности из Photoshop. Визуальный эффект раскрывается с определенного ракурса, когда объемные объекты превращаются в плоский слой из графического редактора.
Сначала мы покрыли «москвич» и гараж белой фасадной краской, но после дождя половина краски слезла. Тогда мы сделали все правильно: обезжирили кузов, покрасили его белой краской из баллонов, ночью в свете проекта наметили контуры шашки, а утром при помощи шпателей, малярного скотча и серой краски завершили процесс. Машину перед покраской пришлось немного отреставрировать. Мы нашли владельца и спустя некоторое время утилизируем объект, чего он и заслуживает.
О том, зачем городу граффити
Уличное искусство помогает формулировать новые вопросы и вносить их в повестку. Город может не замечать каких-то проблем, а художник в силах привлечь к ним внимание. Более того, стрит-арт создает альтернативную повестку, а не гоняет по кругу конъюнктурщину из телевизора.
Уличное искусство создает новые смыслы и символические пласты. В ряду таких единиц как «койкоместо» и «трудочасы» должна появиться еще одна — «смысломесто». Оно о том, как художники формируют городскую мифологию, ощущение кипения жизни и строят символические конструкции, которые встраиваются в физическое пространство.
У стрит-арта есть социальная функция: делать город ярче и обезвреживать городские неловкости, скрашивать недостатки. Убогие поверхности при помощи граффити превращаются в достоинства — для города это важно.
Стрит-арт нужен, чтобы строить диалог. Город общается с горожанином в одностороннем порядке, при помощи законов и телевизора, и дать обратную связь достаточно сложно. При помощи стрит-арта художник и горожанин отвечает на городские послания.
А еще город — это большой и интересный холст со множеством фактур и подробностей, который помогает художнику осваивать новые формальные выразительные средства и вдохновляет его на художественные высказывания.
Фотографии: Христова, Ковалюк/Пресс-служба фестиваля «Стенограффия»
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