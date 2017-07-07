На днях уличные художники в Екатеринбурге буквально вырезали из реальности брошенный во дворах «москвич» и гараж-ракушку, раскрасив их объемным паттерном удаленного слоя из Photoshop. Они сделали это легально: в городе уже восемь лет проходит июльский фестиваль уличного искусства и граффити, во время которого русские и зарубежные художники по любви с властями расписывают городские здания, теплопункты, переходы и заборы. Осенью «Стенограффия» впервые состоялась в Петербурге, где на дне Мойки при помощи светодиодов выложили небесные созвездия.

Стрит-артисты в Екатеринбурге обрели голос и привыкли высказываться: емкие послания в родном городе то и дело оставляет Тимофей Радя, «Злые» выказывают презрение РПЦ, а уличный художник Слава PTRK в дни затяжной осенней слякоти меняет табличку с надписью «Екатеринбург» на въезде на слово «Грязьбург», вызывая негодование мэра Евгения Ройзмана. The Village поговорил с авторами о процессе создания «Удаленного объекта» и о том, зачем каждому городу нужно граффити.