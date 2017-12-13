Чтобы собрать материал для серии, мы выходим на улицы втроем: я, сценарист Сабрина и оператор. Сабрина записывает беседу на диктофон, я делаю зарисовки, а оператор снимает героя. После Сабрина расшифровывает аудио, я монтирую звук. По черновому сценарию я уже пишу свой, режиссерский, и делаю раскадровку.

Мне нравится брать референсы из художественного мира. В «Тане» за основу мы взяли одиночество Хоппера, в «Атамане» был такой сюр, что я решила — это Дали. У героя будто было несколько человек внутри, и для каждого я нашла свою картину. Персонажей и декорации мы создаем вместе, когда собираемся по выходным у меня дома. Обычно наши герои из картона, и мы их двигаем с помощью проволочек для бисероплетения. В «Тане» мы ввели объем и впервые сделали пластилиновые головы. Это в каком-то смысле наивное искусство. И я его люблю, потому что наив — настоящий. Для меня в кино важны эмоции, а сделать рисунок эмоциональным можно минимумом средств, но так, чтобы чувствовалась душа.

Мы будем снимать серии, пока не надоест, но не думаю, что их будет больше 20-ти. Потом выпустим их одним большим альманахом. Вообще я мечтаю снять документальный анимационный полнометражный фильм. В России не хватает большой авторской анимации, все, что есть, — это короткометражки, которые живут на дотации Минкульта. А в этой технике можно за небольшие деньги снять полный метр.