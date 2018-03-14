Анна Васильева

пресс-служба фестиваля «Кинотавр»

Зачем нужен специальный фестиваль

Инклюзивный кинофестиваль «Безграничные возможности» — событие абсолютно новое и не имеющее аналогов в Москве. Кинематограф — один из самых доступных способов проведения досуга и должен быть открыт широкому кругу зрителей. Однако людям с проблемами слуха и зрения он фактически почти недоступен. У нас крайне мало оборудованных кинотеатров, которые могут показать специально адаптированные фильмы. У людей с ограниченными возможностями зрения отсутствует культура похода в кинотеатры, нет физической возможности увидеть кино. Люди с проблемами слуха, конечно, более адаптированы, но по большому счету они могут смотреть в российском прокате только зарубежное кино, которое идет на языке оригинала с субтитрами — российские фильмы не субтитрируются.

Киносеансы с тифлокомментариями и субтитрами инициируются и проводятся преимущественно благотворительными фондами. Главная цель фестиваля «Безграничные возможности» — привлечь внимание к проблеме, развить инфраструктуру кинопоказов.

Как адаптируются фильмы

Сначала студия, которая занимается подготовкой тифлокомментария, получает просмотровую копию фильма и составляет первичное подробное текстовое описание того, что происходит на экране. Это называется сценарий тифлокомментария. На основе первичного описания пишется второй вариант, из которого убираются все лишние детали, чтобы текст был максимально емким и предельно полно отражал то, что происходит на экране. Вот в таком виде сценарий тифлокомментария попадает потом к незрячим специалистам, которые проверяют его и либо принимают, либо просят внести правки. Иногда, по опыту, таких итераций бывает не одна и не две, а, например, пять (The Village писал об этом подробно. — Прим. ред.).

Когда текст всеми согласован, он попадает в руки литературным редакторам — два человека вычитывают и корректируют текст. Окончательное слово всегда остается за незрячими людьми.

В зависимости от фильма выбирается и голос диктора, который будет его озвучивать. Часто, конечно, как и в случае с аудиокнигами, это бывают голоса известных людей, актеров и режиссеров. Когда звуковая дорожка готова, то она уже интегрируется, вшивается в DCP — цифровую копию фильма, готовую к показу на профессиональном кинотеатральном оборудовании.

Фестиваль пройдет в Москве с 16 по 25 марта. Кинопоказы состоятся на трех площадках: в Центре документального кино, в кинотеатрах «Октябрь» (зал № 5) и «Космос».

Зрителям с проблемами зрения и слуха, планирующим посетить фестивальные показы, желательно зарегистрироваться по телефону: +7 (916) 571–34–81 или электронной почте [email protected].