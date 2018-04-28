КиноЧто смотреть в кино на майские
Новинки, лучшие фильмы проката и специальные показы в праздники в Москве
Премьеры
«Мстители: Война бесконечности»
Режиссеры: Энтони Руссо, Джо Руссо
В ролях: Карен Гиллан, Элизабет Олсен, Том Холланд и другие
Ежегодный подарок от Marvel — супергеройский экшен на майские праздники. Зло продолжает быть предельно неубедительным — что-то между орком и героем «Варкрафта» в погоне за шестью могущественными камнями, которые нужны, чтобы половина планеты исчезла без следа. Зато команда добра подкупает, и может получиться даже что-то дельное: тут полный состав «Стражей Галактики», афро-вояки из «Черной пантеры», Элизабет Олсен и Скарлетт Йоханссон, Тор, Локи, Железный человек, новенький Человек-Паук и Бенедикт Камбербэтч. Если супергеройский фильм не спасает половина Голливуда, его не спасет больше ничего.
«Остров собак»
Режиссер: Уэс Андерсон
Лучший подарок к наступившей весне. Ювелирно собранный и фантастически смешной мультфильм Уэса Андерсона, снятый в той же технологии, что и «Бесподобный мистер Фокс». В этот раз действие переносится в вымышленную Японию, где собак выгнали из кошачьего города на остров-помойку и собираются уничтожить. Сопротивление возглавит 12-летний летчик и банда собак, которым нечего терять. Мультфильм обязательно дублируют на русский, так что если захотите услышать Брайана Крэнстона, Тильду Суинтон и Билла Мюррея в оригинале, обязательно охотьтесь за сеансами на английском языке с субтитрами.
«Собибор»
Режиссер: Константин Хабенский
В ролях: Константин Хабенский, Кристофер Ламберт, Фелисе Янкелль
Военная драма Константина Хабенского, где он же играет и главную роль, о восстании в концентрационном лагере в Польше — единственном состоявшемся при нацистском режиме. Предводитель восстания — советский офицер Александр Печерский — покончил с постоянным уничтожением евреев внутри лагеря. Из четырех сотен беглецов до конца войны дожила всего десятая часть: рассказ о событиях в лагере основан на воспоминаниях семьи Печерского.
«Красавица для чудовища»
Режиссер: Хайфа Аль-Мансор
В ролях: Эль Фаннинг, Мэйси Уильямс, Дуглас Бут
Погружение в историю еще одного недооцененного женского таланта в истории литературы. Мэри Шелли отлично знают в западной культуре, но точно недостаточно понимают в России: наверное, поэтому простое название фильма было переведено как «Красавица для чудовища». Сомнения в самостоятельности ее литературного дарования, не очень счастливый импульсивный брак с обманом и двойной жизнью закончатся для Мэри Шелли написанием важного готического романа о возвращении мертвого к жизни.
«Анон»
Режиссер: Эндрю Никкол
В ролях: Клайв Оуэн, Аманда Сайфред, Колм Фиор
Детектив-антиутопия о мире, где все посчитано и предсказуемо, с Клайвом Оуэном и Амандой Сайфред. Специальный агент во время погони замечает искажения зрения и открывает для себя зашифрованную анонимную девушку, которая не находится ни в одной базе данных, а еще может менять информацию о себе и других. В мире, где анонимность и особое мнение уже считаются преступлением, господствует новая теория заговора. Захватывающий саспенс, продолжающий идеи Чарли Брукера и резонирующий с общероссийской интернет-цензурой.
Лучшее еще в прокате
«Миссис Хайд»
Режиссер: Серж Бозон
В ролях: Изабель Юппер, Ромен Дюрис, Хосе Гарсия
Французская черная комедия по мотивам романа Стивенсона, где борьба между добром и злом разворачивается в хрупком теле Изабель Юппер. Актриса играет никем не любимую скучную учительницу физики, которая после получения электрического заряда открывает в себе энергию сопротивления и сверхспособности.
«Тихое место»
Режиссер: Джон Красински
В ролях: Эмили Блант, Джон Красински, Милли Симмондс
Минималистичный семейный хоррор о выживших после мировой катастрофы, где пожирающие инопланетяне прилетают на минимальный шум. Семья — муж, жена и трое детей — строит убежище и пытается не привлекать к себе внимания во времена аномалии. Фильм с минимумом слов и напряженным саспенсом снял Джон Красински, он же сыграл в нем главную рол; роль жены сыграла Эмили Блант, жена Красински в реальности.
«Лицо»
Режиссер: Малгожата Шумовская
В ролях: Матеуш Косьцюкевич, Агнешка Подсядлик, Малгожата Гороль
Польская черная трагикомедия о том, как страшно быть чужим в маленьком консервативном городе. После аварии в религиозной деревне местный чудак-металлист лишается лица, а заодно поддержки семьи, любимой девушки и нормальной работы. Мини-антиутопия и практически человек-слон рассказаны через героев деревенских кошмаров — священников-экзорцистов, провинциальных алкоголиков и агрессивных родственников.
«Свинья»
Режиссер: Мани Хагиги
В ролях: Хассан Маджуни, Лейла Хатами, Лейли Рашиди
Иранская черная комедия о смерти и свободе самовыражения. Культовый иранский режиссер становится главным подозреваемым в убийстве коллег: серийный маньяк убивает иранских культуртрегеров одного за другим, отрубает им головы и вырезает на лбу слово «свинья». Очень узнаваемая история цензуры, нарциссизма, самокопания и равнодушия в декорациях душной иранской интеллигентской тусовки.
«Вествуд: панк, икона, активист»
Режиссер: Лорна Такер
Интересный документальный фильм не только о Вествуд, но и о том, что стало с панком после 80-х, во что он мутировал и в кого превратились его главные действующие лица. Категоричная, резкая и не самая легкая в общении, рыжая бестия Вествуд рассказывает о своем пути в моде и предпринимательстве, создании коллекций и приемах в Букингемском дворце на старости лет.
«Знаешь, мама, где я был?»
Режиссер: Леван Габриадзе
Анимационно-документальный увлекательный фильм о Резо Габриадзе, соавторе Георгия Данелии и важном художнике и театральной легенде. Он вспоминает на камеру свою детство, случайных спутников и близких людей, культурное и политическое пространство того времени и неповторимую атмосферу Кутаиси — маленького города, где одновременно могли происходить десятки невероятных историй.
Специальные показы
«Мечтатели»
режиссер: Бернардо Бертолуччи
Когда: 29 апреля, 14:30, «Иллюзион»
Эротически заряженный, ироничный и глубокий фильм о парижской студенческой революции глазами троих молодых ребят — брата и сестры из богатой французской семьи и американского экспата. Все трое обожают смотреть фильм в «Синематеке», читают левых философов и сгорают от взаимного желания друг к другу, которое они до поры до времени не могут озвучить. Ева Грин, Майкл Питт и Луи Гаррель в одном из самых чувственных фильмов нового столетия.
«Ускользающая красота»
режиссер: Бернардо Бертолуччи
Когда: 30 апреля, 16:00, «Иллюзион»
История поиска себя и резкого взросления за одно лето в исполнении юной Лив Тайлер. Молодая американская девушка приезжает в Италию на виллу друзей родителей, чтобы оправиться от самоубийства матери, а заодно расшифровать для себя имя ее отца из записей материнского дневника. Лето Люси пройдет в компании многих мужчин (некоторые будут старше нее), новых знакомых и странных открытий о собственных чувствах, самооценке и телесности.
«Летят журавли»
режиссер: Михаил Калатозов
Когда: 6 мая, 18:00, «Каро Октябрь»
Один из главных советских фильмов о войне — и точно самый известный и титулованный за границей: с призами Калатозову, исполнительнице главной роли Татьяне Самойловой и легендарному оператору Сергею Урусевскому. Молодая девушка Вероника влюблена в Бориса — и в самый разгар их романа начинается Великая Отечественная война. Пока Борис служит на фронте, Вероника дожидается его дома и теряет все, что ей дорого. Пронзительная история утраченного счастья, которая смотрится так же мощно спустя и 60 с лишним лет. На большом экране покажут отреставрированную версию фильма.
«Время развлечений»
режиссер: Жак Тати
Когда: 6 мая, 21:00, «Летний кинотеатр» на площади Искусств
Один из самых важных французских режиссеров-авторов и выдающийся комедиограф, умеющий работать в пространстве смешного почти без диалога. Жак Тати снимает «Время развлечений» о растерянном человеке в технологичном будущем, где все спонтанное и случайное будет казаться уязвимым и неуклюжим в мире выдающихся достижений народного хозяйства. «Время развлечений» — один из принципиально важных фильмов для понимания современной комедии от Уэса Андерсона до Роя Андерссона.
«Летняя поездка к морю»
режиссер: Семен Аранович
Когда: 9 мая, 21:00, «Летний Пионер» в парке Горького
Не самый популярный, но отличный советский фильм о событиях 1942 года, по сценарию Юрия Клепикова и с музыкой Олега Каравайчука. Отряд школьников отправляется в северную экспедицию на Новую Землю, чтобы собрать яйца перелетных птиц и тем самым подкормить моряков. Но в результате сражения в воздухе над островами падает немецкий летчик, а позже прибывает фашистский отряд в поисках него. Детям требуется выжить, дать отпор немцам и выполнить свое поручение. Фильм конца 1970-х с подвижной камерой, харизматичными актерами-подростками и совершенно нетипичным для СССР того времени взглядом на большую войну.
«Шоа»
режиссер: Клод Ланцманн
Когда: 9 мая, 12:00, «Каро Октябрь»
Не просто сложный фильм, а невероятное переживание, памятник документалистики, «Шоа» не очень широко известен в России. В 70-е годы кинорежиссер Клод Ланцман начал интервьюировать людей, переживших холокост — пострадавших и экзекуторов. В его бесконечном девятичасовом фильме в камеру о своем опыте говорят участники событий по обе стороны, без архивных склеек и других документалистских манипуляций. В результате «Шоа» — шокирующее полотно войны, о которой невозможно рассказать средствами кино и документа, но невозможно также молчать и забыть.
«Бутылочная ракета»
режиссер: Уэс Андерсон
Когда: 11 мая, 21:00, «Летний кинотеатр» на площади Искусств
Первый полнометражный фильм Уэса Андерсона — еще без его фирменной симметрии и цветовых решений. Один предприимчивый парень решает помочь другу не только сбежать из психушки, но еще и заработать немного денег на пустяковых кражах, — чтобы потом выбиться в большую лигу. Дебют на экране братьев Уилсонов и третий лишний персонаж с ироничным именем Боб Мэпплторп за рулем подержанной машины в сюжете об ограблениях, влюбленностях и криминальной бездарности.
«Барри Линдон»
режиссер: Стэнли Кубрик
Когда: 13 мая, 21:00, «Летний кинотеатр» на площади Искусств
По убеждению многих кинокритиков, главный фильм Стэнли Кубрика — вольная экранизация романа Уильяма Теккерея о пройдохе Барри, который умудрился выбиться в люди. Простой парень, ирландец, дезертир, мошенник и мастер пустить пыль в глаза постепенно получает то, чего он хочет — признание и даже титул при дворе, правда, ценой постоянных надувательств. История без морали о болезненном падении с самого верха под музыку барочных композиторов и по мотивам шедевров живописи ХVIII века. Один из самых красивых фильмов в истории кино, без скидок.
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