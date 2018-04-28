«Мстители: Война бесконечности»

Режиссеры: Энтони Руссо, Джо Руссо

В ролях: Карен Гиллан, Элизабет Олсен, Том Холланд и другие

Ежегодный подарок от Marvel — супергеройский экшен на майские праздники. Зло продолжает быть предельно неубедительным — что-то между орком и героем «Варкрафта» в погоне за шестью могущественными камнями, которые нужны, чтобы половина планеты исчезла без следа. Зато команда добра подкупает, и может получиться даже что-то дельное: тут полный состав «Стражей Галактики», афро-вояки из «Черной пантеры», Элизабет Олсен и Скарлетт Йоханссон, Тор, Локи, Железный человек, новенький Человек-Паук и Бенедикт Камбербэтч. Если супергеройский фильм не спасает половина Голливуда, его не спасет больше ничего.

«Остров собак»

Режиссер: Уэс Андерсон

Лучший подарок к наступившей весне. Ювелирно собранный и фантастически смешной мультфильм Уэса Андерсона, снятый в той же технологии, что и «Бесподобный мистер Фокс». В этот раз действие переносится в вымышленную Японию, где собак выгнали из кошачьего города на остров-помойку и собираются уничтожить. Сопротивление возглавит 12-летний летчик и банда собак, которым нечего терять. Мультфильм обязательно дублируют на русский, так что если захотите услышать Брайана Крэнстона, Тильду Суинтон и Билла Мюррея в оригинале, обязательно охотьтесь за сеансами на английском языке с субтитрами.

«Собибор»

Режиссер: Константин Хабенский

В ролях: Константин Хабенский, Кристофер Ламберт, Фелисе Янкелль

Военная драма Константина Хабенского, где он же играет и главную роль, о восстании в концентрационном лагере в Польше — единственном состоявшемся при нацистском режиме. Предводитель восстания — советский офицер Александр Печерский — покончил с постоянным уничтожением евреев внутри лагеря. Из четырех сотен беглецов до конца войны дожила всего десятая часть: рассказ о событиях в лагере основан на воспоминаниях семьи Печерского.

«Красавица для чудовища»

Режиссер: Хайфа Аль-Мансор

В ролях: Эль Фаннинг, Мэйси Уильямс, Дуглас Бут

Погружение в историю еще одного недооцененного женского таланта в истории литературы. Мэри Шелли отлично знают в западной культуре, но точно недостаточно понимают в России: наверное, поэтому простое название фильма было переведено как «Красавица для чудовища». Сомнения в самостоятельности ее литературного дарования, не очень счастливый импульсивный брак с обманом и двойной жизнью закончатся для Мэри Шелли написанием важного готического романа о возвращении мертвого к жизни.

«Анон»

Режиссер: Эндрю Никкол

В ролях: Клайв Оуэн, Аманда Сайфред, Колм Фиор

Детектив-антиутопия о мире, где все посчитано и предсказуемо, с Клайвом Оуэном и Амандой Сайфред. Специальный агент во время погони замечает искажения зрения и открывает для себя зашифрованную анонимную девушку, которая не находится ни в одной базе данных, а еще может менять информацию о себе и других. В мире, где анонимность и особое мнение уже считаются преступлением, господствует новая теория заговора. Захватывающий саспенс, продолжающий идеи Чарли Брукера и резонирующий с общероссийской интернет-цензурой.