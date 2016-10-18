Я узнала о Love Boat в 2009 году, когда на домашней новогодней вечеринке случайно познакомилась с ее организатором Виталием Козаком. Я всегда любила ходить по клубам, так что в эту вечеринку влюбилась с первого посещения. Вот так и зависла на сто тысяч лет. Love Boat — это всегда праздник, на котором собираются очень позитивные люди. И в первую очередь благодаря Виталику, который притягивает к себе таких — креативных и мечтательных. Все действительно ждут этого события и наряжаются как на бал.

За семь лет вечеринка успела несколько раз переехать и сейчас проходит в «Симачеве» — место классное, но маленькое, и не все желающие порой могут попасть внутрь. А что касается формата, то здесь, наверное, ничего не поменялось. И очень круто, что спустя годы люди все еще ходят сюда.

Мне нравится, что каждый раз на вечеринке проходят дополнительные концерты. Раньше, конечно, было помощнее — выступали Ирина Понаровская, Людмила Гурченко. Самая запоминающаяся вечеринка Love Boat как раз прошла с концертом Людмилы Гурченко — это случилось под Новый год в 2010-м. Была атмосфера полного счастья, и установилась эта трогательная, очень интимная связь между артистом и публикой. Гурченко, кажется, сама не верила, насколько ее обожает молодое поколение, искренне считающее артистку абсолютной дивой — несмотря на то, что за окном не 1956 год. Порхала по сцене как девочка. Конечно же, еще и магия приближения Нового года сработала. Это был полный экстаз, который точно запомнится на всю жизнь. Вот бы нам еще Аллу Борисовну позвать на «Лодку».

80 % друзей, с которым я познакомилась за последние восемь лет, я встретила именно на Love Boat. Да и почти со всеми своими парнями я тоже там познакомилась. У меня есть очень близкая подружка Аня, мы знакомы уже шесть лет. Всегда шутим на наших днях рождения, что совершенно не помним, как познакомились, но точно на Love Boat. «Солянка» нас связала.

Я не самый яростный фанат техно, но мне нравится эта музыка. Может быть, секрет ее популярности в том, что она работает даже для неподготовленного слушателя. Помню, лет семь назад в «Солянке» были популярны вечеринки с дабстепом и, прости господи, драм-н-бэйсом. До сих пор не понимаю, как под это можно танцевать.

Для меня техно — это скорее одинокая музыка, которая заставляет концентрироваться только на ней. Тот же Love Boat — это больше светская вечеринка с радостной музыкой, куда люди приходят общаться и улыбаться.

А техно — это драма.

Если не считать Виталика Козака, то мой любимый диджей — Гриша Нелюбин из «Симачева». Он, конечно, не на 100 % про техно — а может, и вообще не про техно, сейчас границы жанров сильно стерлись. Но музыка Нелюбина просто райская. Однажды он назвал свою музыку «блюзом под экстази».

По большому счету я хожу только в «Симачев». Пару раз почти случайно оказывалась в «Конструкторе» — но скорее ради музыки, а не ради какой-то конкретной вечеринки. Стыдно признаться, но до «Армы» и «Родни» так ни разу и не добралась. Для меня они слишком большие, а на старости лет уже хочется камерности. Моим самым интересным техно-опытом стал концерт проекта Magnetic Ensemble в Париже. Только представьте — целый оркестр, который вживую играет техно. Это действительно завораживает.