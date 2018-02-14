15 февраля в Москве пройдет очередная вечеринка Boiler Room x Ballantine's True Music. Помимо Деррика Мэя, важного пионера электронной музыки (ими московский зритель явно избалован: на этой неделе в городе уже успели выступить Kraftwerk), там можно увидеть группу PTU с лейбла Нины Кравиц «Трип».

Казанский дуэт оказался в лайнапе не на правах местной группы, которая может разогреть толпу перед выходом иностранного диджея, — список выступающих курирует английская команда, исследующая российскую электронную сцену в поисках местных талантов.

По этому случаю мы решили вспомнить десять российских электронных коллективов (проблем с экспортом нет именно в этом жанре), которые не обделены вниманием на Западе. В некоторых случаях интерес там даже перевешивает спрос на внутреннем рынке.

Текст: Настя Макоста, Степан Нилов

Kedr Livanskiy

Яна Кедрина, молодая девушка из московского Марьина, несколько лет пишет электронику и поет под псевдонимом Kedr Livanskiy. За это время она успела стать резидентом американского лейбла 2MR и отметиться на страницах западных изданий типа Vice и Pitchfork. В России Яну можно послушать максимум в «НИИ» или в «16 тоннах», но за пределами нашей страны Kedr Livanskiy кажется чуть популярнее — например, Яна числится в лайнапе важного барселонского фестиваля Primavera Sound.

Interchain

Электронный дуэт Евгения Горбунова и Андрея Ли исполняет дикое техно с кричащими лозунгами. Недавно они записали новый альбом «Plenum», который почти сразу был замечен испанским лейблом Hivern Discs. Принадлежит лейбл музыканту и продюсеру из Барселоны Джону Талаботу, который хостит танцпол на фестивале Primavera. Может, следующими после Яны Кедриной выступать в Испанию полетят Андрей и Женя.

Love Cult

Окончательно распавшийся в прошлом году дуэт из Петрозаводска, участники которого проводили немалую часть времени за границей: например, ездили на полугодовую резиденцию в Шанхай и выступали на важном фестивале CTM в Берлине. Аффилированный с группой лейбл Full of Nothing продолжает развиваться и отдавать релизы своих артистов британским дистрибьюторам — особое внимание стоит уделить музыке Moa Pillar и Lovozero.

«тпсб»

Одно из главных открытий этого года в электронной музыке — загадочный проект «тпсб», выпустивший пластинку с немецким названием «Sekundenschlaf» (вольный перевод — «Микросон») на британском лейбле Blackest Ever Black. Если верить аннотации к релизу, эта переливающаяся где-то между эмбиентом, техно и джанглом музыка была записана недалеко от озера Ладога — впрочем, в этих треках так много постсоветской ностальгии (ближе к концу пластинки включается речь Михаила Горбачева), что ее можно легко принять за творчество слишком увлекшегося восточноевропейской эстетикой берлинца.

WWWINGS

Полуанонимный проект, некогда базирующийся на Камчатке, в Сибири и на Украине: там жили три участника WWWINGS. Они, кажется, никогда не выступали вместе и даже не виделись вживую — все общение проходило в Telegram и во «ВКонтакте». Впрочем, границы — ни жанровые, ни территориальные — для группы никогда не имели значения: коллектив активно участвовал в жизни мультикультурной клубной экспериментальной сцены, которая проходила полностью онлайн, на площадке SoundCloud. В какой-то момент WWWINGS покинул один из участников, а в начале этого года распался и оставшийся дуэт.

DRAAG

21-летний музыкант из Петербурга Никита Степанов пробовал писать техно еще в школе. Юношеские мечты быстро сбылись, теперь его треки мелькают в чартах на Resident Advisor и в миксах у кумиров Kobosil и Truss. Отыграв на Herrensauna, Никита стал почетным гостем в главных техно-мекках, выступать в которых мешает только проблема с рабочей визой.

Gesloten Cirkel

Вокруг личности электронщика Gesloten Cirkel ходит много слухов. По некоторым из них, зовут техно-звезду Саша и родился он в Санкт-Петербурге. В любом случае, российским артистом назвать его уже сложно: популярным он стал, когда уехал из страны, подписан Gesloten Cirkel с зарубежным крупным лейблом I-F, выступает очень редко и, поговаривают, на Родину никогда не вернется, даже с часовым диджей-сетом.

PTU

Дуэт из Казани PTU недолго был в тени: группа быстро выпустила альбом и сразу попала на лейбл «Трип», основанный Ниной Кравиц. Теперь Камиль Еа и Алина Изолента играют на размашистых европейских оупенэйрах вместе с Никитой Забелиным, самой Ниной и их исландским коллегой Бьярки. В Москве PTU пока нередкие гости — застать их можно на вечеринке Boiler Room.

InLensk

В 2015 году уроженец сибирской деревни Ленск Геннадий Волгарев выпустил свою дебютную пластинку — и сразу на лейбле Николаса Джаара. В том же году его трек «Pro2» оказался в списке лучших экспериментальных треков года по версии Apple Music — там он стоял в одном ряду с Arca, Actress и Jlin. К сожалению, проект заглох, но нервные ритмы пластинки «Obratno» отлично звучат и в 2018-м.

IC3PEAK

«Вообще, на Западе нас традиционно больше слушают, чем в России. Там, в Европе и Латинской Америке, сосредоточена, а точнее, рассредоточена наша аудитория», — рассказывали IC3PEAK в прошлогоднем интервью для The Village. Московский аудиовизуальный дуэт с лоуфайными басами и мистическими песнями ездит в туры по Латинской Америке и США, продает треки проектам Netflix, а выступления в России пока ограничиваются мероприятиями типа «Боль» и «Грезы». Впрочем, с прошлого года группа очень уверенно запела по-русски — достаточно послушать трек «Грустная ***».

Обложка: Анастасия Пожидаева