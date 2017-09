Осенние месяцы будут насыщенными для игровой индустрии. Запустится мощная консоль Xbox One X; появятся большие дополнения для Battlefield 1 (о русской женской дивизии и Гражданской войне в России) и Horizon Zero Dawn (о зиме); большие игровые серии попробуют выйти из кризиса (речь об Assassin’s Creed и Call of Duty), независимые проекты попробуют выйти из разработки (это о продолжении The Fall, Crossing Souls, Agony, Below), а старые студии вернутся из небытия (речь об Elex создателей серии Gothic и The Bard’s Tale IV). The Village собрал 20 игр, на которые точно стоит обратить внимание этой осенью.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle

Кроссовер вселенных Марио и Raving Rabbids, а также первая игра Ubisoft для Nintendo Switch. Возможно, Mario + Rabbids выглядит не слишком серьезно для большой и важной игры, но самое главное в ней не визуальный стиль, а игровой процесс — это пошаговая тактика в стиле XCOM 2. Она работает по всем законам жанра: на игровой карте есть укрытия, у героев присутствует запас сил на перемещения и базовые способности вроде лечения (но игра вряд ли будет убивать героев так часто, как это делает XCOM 2). Самыми интересными, вероятно, станут длинные комбинации с участием всей команды, например, Марио добегает до Пич, она кидает его за укрытие, там он прыгает в трубу, забегает в тыл и расстреливает недруга.

Дата: 29 августа

Платформа: Nintendo Switch

Life Is Strange: Before the Storm

Предыстория подростковой драмы, происходящая за три года до событий оригинальной Life Is Strange. Мы будем следить за Хлоей Прайс, в жизни которой пока нет сверхъестественных событий, но есть понятные проблемы: она одинока, ее отец погиб, а новый любовник матери раздражает. Зато ее новая подруга — самая популярная девочка в школе. Хлоя дерзит и ведет себя как нормальный подросток. Дерзость — главная игровая механика, которая пришла на место играм со временем: с ее помощью Хлоя выходит из неприятных ситуаций, выведывает тайны и давит на одноклассников. Это не значит, что в игре совсем не будет паранормальных явлений. Конечно будут, просто мы пока ничего о них не знаем. Разумеется, приключение выйдет по эпизодам и с хорошей музыкой — часть саундтрека написала группа Daughter.

Дата: 31 августа

Платформа: PlayStation 4, Xbox One, Windows

Cuphead

Вспомните какой-нибудь американский мультфильм 30-х годов, например истории о Бетти Буп или моряке Попае. Примерно так выглядит Cuphead. Парень, у которого вместо головы чашка, стреляет из пальца по злым цветочкам, орешкам и грибочкам, они лопаются с комичными звуками, как в старых сериях «Тома и Джерри», на фоне играет музыка, которая подошла бы немому кино. Cuphead не просто выглядит аутентично, ее специально делали старыми методами: анимации рисовали от руки, карты — акварелью. Неудивительно, что на ее производство ушло семь лет. Главное в игре — визуальный стиль (и если он не нравится, то у вас проблема), поэтому игровой процесс — платформы, бесконечные битвы с боссами — уходит на второй план.

Дата: 29 сентября

Платформа: Xbox One, Windows

Destiny 2

Продолжение стильного онлайнового шутера о космических стражах, которые защищают последний город на Земле, должно исправить неудачи первой части. В первую очередь это касается недостатка контента. Проблему решат с помощью секретных мест, случайных мини-боссов и больших перестрелок, на которые призовут всех стражей поблизости. Ветераны серии получат новое оружие, броню, впечатляющие ультимативные способности и неизведанные небесные тела (астероид Несс, спутники Ио и Титан). Новичков, возможно, заинтересуют местные персонажи с характером и история мира, которая наконец примет внятные очертания. Самое главное, что Destiny сохранит свою атмосферу. Это касается и дизайна, и камерных сетевых матчей четыре на четыре.

Дата: 6 сентября — PlayStation 4, Xbox One, 24 октября — Windows

Платформа: PlayStation 4, Xbox One, Windows

Divinity: Original Sin 2

Самый интересный релиз осени для тех, кто обожает классические ролевые игры. В Original Sin 2 есть все необходимое: партия из четырех человек, неспешные пошаговые бои, сотни заклинаний, очень много текста и история, которая подстраивается под героев. Выбирайте из нескольких заготовленных персонажей с прописанными характером, биографией, мотивацией. Жители мира на каждого из них отреагируют по-разному, например, кто-то откажется говорить с эльфом, но выложит всю правду гному, поэтому партии всегда придется решать квесты собственным путем. А когда герои сыграются, окажется, что у каждого есть свои цели, которые часто мешают целям сопартийца. В этом случае им придется или соперничать, или пойти на компромисс. Делать это интереснее, если играть с друзьями.

Дата: 14 сентября

Платформа: PlayStation 4, Xbox One, Windows

Dishonored: Death of the Outsider

Дополнение к Dishonored 2, но в то же время самостоятельная игра с новыми персонажами (прямо как Uncharted: The Lost Legacy). Наемная убийца Билли Лерк, с которой мы встречались в прошлых сериях, отправилась в знакомую Карнаку, чтобы избавиться от Чужого. Вероятно, у нее будет выбор: убить его или каким-то образом лишить сил. Сложно предположить, как такое значительное событие повлияет на мир игры. У Лерк нет сверхъестественных сил, поэтому она пользуется хитрыми технологическими артефактами: один телепортирует, но с задержкой, другой дает выйти из тела и отправиться на разведку, третий крадет чужие лица. Смело ждите запутанных уровней, на которых к одной проблеме подходят с разных сторон, и остроумных побочных заданий.

Дата: 15 сентября

Платформа: PlayStation 4, Xbox One, Windows

Echo

Бывшие сотрудники IO Interactive предлагают сыграть в прятки с самим собой в пустом дворце с интерьерами XIX века. Но дворец не простой — он наблюдает за героиней Эн, запоминает ее поведение и создает злых клонов, которые ведут себя как она. Если Эн много бегает, то клоны тоже научатся бегать, если метко стреляет, клоны тоже начнут стрелять, а если умело прячется, клоны узнают, как вести себя тихо. Вы будто программируете игру, поэтому если не хотите проблем с перестрелками — не стреляйте. Но есть исключение: иногда дворец думает, что поведение Эн сильно изменилось и перезагружается. И во время перезагрузки она вольна делать что угодно без последствий. Интересно, насколько хорошо игра сможет копировать игрока и какие ситуации придумают с этой концепцией.

Дата: 19 сентября

Платформа: PlayStation 4, Windows

Ruiner

Киберпансковский боевик с видом сверху, сюжет которого совершенно не важен. Судя по трейлерам, в Ruiner главными будут стиль и игровой процесс. Кажется, во время разработки вдохновлялись аниме «Акира» (герой в кожаной куртке, среди его арсенала есть труба, город вокруг него будто построен на заводе), возможно, «Призраком в доспехах» и «Бегущим по лезвию». Ruiner целиком состоит из быстрых перестрелок, в которых герой постоянно уворачивается и проводит красочные комбо с катаной. Главное, чтобы в игре сложились правильные баланс и ритм, и тогда у нее все получится. Вероятно, комбо будут проходить под бодрую, возможно, мрачную музыку — часть саундтрека написал композитор Сусуму Хирасава, который делал музыку для «Паприки» и «Актрисы тысячелетия».

Дата: 26 сентября

Платформа: PlayStation 4, Xbox One, Windows

Total War: Warhammer II

В новой и довольно удачной стратегии по фэнтезийной вселенной Warhammer будет три выпуска. Во втором сойдутся ящеролюды, крысы-скавены, высшие и темные эльфы. Ни одна из сторон не появлялась в прошлой серии, поэтому ждите новые механики. Например, высшие эльфы сильны в дипломатии: подкупают союзников и разжигают вражду между недругами. У темных эльфов есть плавающие крепости и армии рабов, ящеролюды объединяют города в сеть, чтобы они становились сильнее, а скавены строят крепости под землей. Для победы не обязательно становиться самым сильным на карте, главное — выполнить ритуалы. Поэтому даже мощная империя может проиграть более смелому противнику. Возможно, такой баланс добавит в игру больше событий и случайных стычек. Про владельцев первой части не забыли — через некоторое время после релиза появится масштабная кампания с континентами и расами из обеих серий.

Дата: 28 сентября

Платформа: Windows

Forza Motorsport 7

Forza Horizon 3 стала одной из лучших гоночных игр прошлого года. Интересно, получится ли у старшей серии повторить ее успех в этом году. Forza Motorsport 7 с самого начала разрабатывали для мощной консоли Xbox One X (это первый эксклюзив для приставки), поэтому от гонки стоит ждать красивых трасс и внимания к мелочам. Это и настоящее разрешение 4K, и 60 кадров в секунду, и динамическая погода, которая меняется прямо во время гонки. Forza Motorsport 7 — технологичная игра, которая демонстрирует возможности новой консоли: вы увидите мелкие царапины на шлеме гонщика, заметите, как трясутся дворники на лобовом стекле во время заезда, услышите, как натурально музыка звучит в пространстве гаража. Конечно, в игре будет куча машин разных эпох (всего около 700 моделей) и даже Porsche 911 GT2 RS 2018 года.

Дата: 3 октября

Платформа: Xbox One, Windows

Middle-earth: Shadow of War

Наверное, самая ожидаемая ролевая игра осени. Предыдущая часть Shadow of Mordor известна прогрессивной ролевой системой, благодаря которой орки-болванчики превратились в своенравных военачальников со слабостями, страхами и мотивами. Shadow of War доработает систему и постарается сделать так, чтобы игроки не заскучали в мордорской песочнице. Рейнджер Талион продолжит поход против Саурона и займется осадой его крепостей. У каждой есть главарь с телохранителями, поэтому перед штурмом нужно разузнать, кто он такой и какие у него слабости. После этого начнется баталия под стенами, в которой Талион и его приспешники ведут в атаку войска орков, осадных троллей и летающих ящериц. Поверженные орки переходят на сторону Талиона, но способны предать в любой момент (а могут и спасти!), а орки-победители продвигаются по службе и всегда могут вернуться с новыми силами. Это все ради того, чтобы у вас сложилась собственная история похода на Саурона.

Дата: 10 октября

Платформа: PlayStation 4, Xbox One, Windows

The Evil Within 2

Одни обожают хоррор создателя Resident Evil Синдзи Миками за историю и атмосферу. Другие ненавидят его за сломанный баланс и странные механики. Продолжение следует примерно той же формуле, что и первая часть: это фантасмагоричный хоррор, где герой отправляется в чье-то больное воображение, сталкивается там с ночными кошмарами и пытается выжить с помощью оружия. В этот раз история будет чуть более личной и, видимо, расскажет о том, что было с полицейским Кастелланосом раньше и как его изменили события первой части. Игра даст чуть больше свободы на открытых локациях, разрешит иногда уходить на побочные миссии и несколько ограничит боевой потенциал главного героя, чтобы выживать было не так просто.

Дата: 13 октября

Платформа: PlayStation 4, Xbox One, Windows

Gran Turismo Sport

Осенью гоночные игры соревнуются друг с другом в величине разрешения, частоте кадров, натуральности цветов и мощности приставок. Gran Turismo Sport тоже обещает 4K, 60 кадров в секунду, а также расширенный цветовой диапазон. Но намного важнее подход к физике. Все машины в игре построены по заводским объемным чертежам, поэтому точно повторяют конструкцию настоящих автомобилей и, возможно, будут вести себя на трассе еще реалистичнее. С другой стороны, динамической погоды во время заездов и адекватной системы повреждений мы не увидим. Gran Turismo Sport проповедует чистые гонки, поэтому агрессивных игроков, которые постоянно врезаются в соперников, отправят в группу с другими хамами, а аккуратных гонщиков поднимут в группу лучших.

Дата: 17 октября

Платформа: PlayStation 4

Assassin’s Creed Origins

Для ассасинской серии наступил важный момент — она или выйдет из кризиса, или продолжит разочаровывать. После провала серии о Французской революции и проходного выпуска о викторианском Лондоне Ubisoft взяла перерыв на два года, чтобы исправить накопившиеся ошибки. Из названия понятно, что Origins расскажет об истоках ордена ассасинов и о том, почему он враждует с тамплиерами. Истоки ордена оказались в Египте эллинистического периода, когда государство вошло в державу Александра Македонского и испытывало влияние греческой культуры. Origins должна сломать устоявшиеся в серии механики. Карта будет открыта для игрока, а компас мотивирует исследовать его местность и браться за случайные задания. Сражения избавятся от цикла однообразных атак, поэтому молодому ассасину впервые в серии придется уклоняться, парировать и выбирать оружие (прямо как в настоящих ролевых играх).

Дата: 27 октября

Платформа: PlayStation 4, Xbox One, Windows

Wolfenstein II: The New Colossus

Обновленная Wolfenstein превратилась в карикатуру и пародию на саму себя: нацисты в тяжелых доспехах, огнедышащие роботы-собаки, стрельба из автоматов с двух рук, черный юмор. Если у вас нет никаких проблем с гротеском, то The New Colossus вам обязательно понравится. Би-Джей Блажкович отвоевал в Европе, оказался на больничной койке, а теперь проснулся и обнаружил, что нацисты успели захватить Америку, установили там свои порядки и пропагандируют местному населению истинные ценности. Ждите жестокой социальной сатиры. Блажкович вступает в сопротивление, и дальше начинается бесконечный боевик — прямо как в прошлой серии. Это понравится тем, кто в прошлом году играл в Doom и ищет что-то похожее.

Дата: 27 октября

Платформа: PlayStation 4, Xbox One, Windows

Super Mario Odyssey

Еще один важный эксклюзив, который должен продавать новую консоль Nintendo. О нем шутили, что это почти как Grand Theft Auto, только в мире Марио. Это не совсем так. Марио путешествует по множеству миров: в одном город с небоскребами, в другом какая-то фантастическая Мексика, в третьем водятся динозавры. Но теперь у него есть новое оружие — кепка. Он кидает ее на машины, людей, динозавров и получает над ними контроль. Выходит, это почти как Everything, в которой играть можно кем угодно, только в мире Марио. Nintendo снова берет знакомых персонажей и помещает их в совершенно новую игровую механику. Интересно, получится ли таким образом освежить серию и создать необычный игровой опыт.

Дата: 27 октября

Платформа: Nintendo Switch

Call of Duty: WWII

Последний раз события серии происходили во времена Второй мировой войны девять лет назад. За это время люди устали от войны будущего, на которой солдаты бегают в экзоскелетах и летают в космос, а на рынке появились мощные консоли. Есть возможность показать Вторую мировую по-новому. Пока WWII затрагивает только события западного фронта: начнет с высадки в Нормандии, потом будет освобождение Парижа, Арденнская операция, битвы в Хюртгенском лесу и за Ахен. История станет более личной, коснется конфликтов между друзьями-солдатами, но в то же время иногда переключится на эпизодических персонажей. Разработчики упорно подчеркивают, что игра вернулась в прошлое, поэтому шутер снова горизонтальный; что игра стала более реалистичной, поэтому уже не получится поймать десяток пуль и спокойно вернуться в укрытие.

Дата: 3 ноября

Платформа: PlayStation 4, Xbox One, Windows

Star Wars Battlefront II

Еще одно продолжение, которое пытается разобраться с неудачами первой игры. Самое главное — сюжет (в первой части его вообще не было). Во-первых, он частично ответит на вопросы о событиях между шестым и седьмым эпизодами, во-вторых, наконец даст поиграть за имперских солдат. Главная героиня настолько предана Галактической Империи, что борется с повстанцами ради порядка в галактике даже после смерти императора. Сюжет интересен хотя бы потому, что будет частью нового канона «Звездных войн». К сожалению, есть опасения — у Dice редко получаются интересные истории. Из сетевой игры больше не будут делать легкое развлечение для неподготовленных игроков. В ней хотя бы появятся классы, а также занятный режим с космическими баталиями на истребителях X-Wing и TIE. Сетевая игра не привязана к одному периоду истории вселенной, поэтому повоевать дадут и во времена первого эпизода, и во времена седьмого.

Дата: 17 ноября

Платформа: PlayStation 4, Xbox One, Windows

Vampyr

Все знают, как работают истории о вампирах, но много ли хороших игр о них вы вспомните? У Vampyr, которым занимаются авторы Life Is Strange, есть все, чтобы подробно раскрыть вампирскую тему. В 1918 году Лондон охвачен эпидемией испанского гриппа, но это лишь часть проблемы. Среди больных оказываются зараженные новым вирусом, которые сходят с ума и превращаются в плотоядных вурдалаков. Врач Джонатан Рид лечит людей, но с ним тоже не все так просто, ведь он вампир. Это игра о нелегком выборе и последствиях. Когда Рид пьет чью-то кровь, он уничтожает целые сюжетные линии, меняет судьбы персонажей, влияет на экономику города и рушит городскую экосистему. Если он убьет слишком много горожан, то район погрузится в хаос до конца игры. Но если совсем не пить кровь, справиться с охотниками на вампиров будет намного сложнее.

Дата: ноябрь

Платформа: PlayStation 4, Xbox One, Windows

Pathologic

Ремейк российского психологического триллера «Мор. Утопия». Но это не тот ремейк, в котором обновляют текстуры, увеличивают разрешение и перезаписывают звук. Игру практически пересоздают с нуля. Основа останется старой: трое врачей пытаются спасти провинциальный город от эпидемии чумы за 12 дней. Но если у них не получится, это не значит, что они проиграли. «Мор. Утопия» изменится в частностях: некоторые сюжетные ветки пропадут, другие усложнятся, изменится экономика и поведение чумы. Старая «Мор. Утопия» — одна из лучших отечественных независимых игр, и если ее удачно обновят, то это станет большим событием для российской индустрии.

Дата: осень

Платформа: PlayStation 4, Xbox One, Windows

