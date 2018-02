The Village по традиции составляет список теленовинок к началу сезона. Обязательные премьеры новых сезонов «Атланты» и «Мира Дикого Запада» разбавляют интересные дебюты: например, конкурирующий с Ридли Скоттом сериал про внука богача Пола Гетти или британский подростковый триллер от создателя «Молокососов». Есть и совсем рискованные варианты — например, в этом списке можно найти телешоу Семена Слепакова про коррумпированного мэра, которое покажут по государственному телеканалу.

Текст: Никита Лаврецкий

«Эта страна»

This Country

Ликбез по взрослению в английской глуши — сезон второй

Один из лучших новых британских ситкомов — мокьюментари «Эта страна» про замедленное взросление 20-летних брата и сестры в английской глубинке — возвращается со вторым сезоном. Хочется верить, что сценаристам и исполнителям главных ролей (за все отвечают реальные брат и сестра Дейзи и Чарли Купер) и на этот раз хватит чувства меры и вкуса, чтобы не променять юмор непримечательных банальностей жизни на (как это часто бывает) неживой абсурд и ненужный гротеск.

с 26 февраля, BBC Three

СоздателИ: Дейзи Мэй Купер, Чарли Купер

«Атланта»

Atlanta

Возвращение титулованного трэп-драмеди Дональда Гловера

Создателя «Атланты» Дональда Гловера в западных СМИ принято буквально боготворить за то, как он, дескать, совмещает низкий жанр и высокую поэзию. Вот только для оправдания статуса инновационного шедевра сериал слишком многое заимствует из хип-хоп-классики вроде Hustle & Flow, а смелые сравнения с Дэвидом Линчем и вовсе иначе как помутнением рассудка не объяснить.

с 1 марта, FX

Создатель: Дональд Гловер

«Би: Начало»

B: The Beginning

Netflix продолжает колонизировать мир аниме

Экспансия Netflix на рынок аниме продолжается. Вслед за успехом странного и страшного «Человека-дьявола» весной на сервисе выходят сразу пять новых аниме-сериалов, из которых выделяется «B: The Beginning» — очень японский сайфай-триллер о неуловимом серийном убийце. За постановку отвечает легендарный Кадзуто Накадзава, прославившийся своими короткими работами (от классной короткометражки «Комедия» и кровавого аниме-сегмента в «Убить Билла» до клипа Linkin Park «Breaking The Habit») и теперь наконец-то получивший возможность снять собственный сериал.

с 2 марта, Netflix

Создатель: Кадзуто Накадзава

«On Cinema: 5-й ежегодный оскаровский спецвыпуск»

The 5th Annual On Cinema Oscar Special

«Оскар» курильщика

Пятый оскаровский спешл пародийной передачи о кино On Cinema обещает не только продолжить культовую абсурдистскую сагу о сумасшедших ведущих в исполнении Тима Хайдекера и Грегга Теркингтона (в прошлом сезоне им пришлось столкнуться лицом к лицу в зале суда, где Хайдекер обвинялся в отравлении подростков вейп-жидкостью, а Теркингтон давал показания о том, какой тот в целом некомпетентный кинокритик), но и в очередной раз деконструировать навязчивый гламур реального «Оскара» выходками вроде приглашения в гости человека, выдающего себя за воскресшего Джеймса Дина.

с 4 марта, AdultSwim

Создатель: Тим Хайдекер

«Смертельное влечение»

Heathers

Социально-прогрессивная адаптация культовой комедии

Сериальный ремейк культовой комедии про трех гадких девчонок по имени Хэзер еще до премьеры вызвал возмущение консервативных фанатов тем, что превратил трех Хэзер из преппи-выскочек в надменную троицу из афроамериканки, полной девушки и гея. Такое провокационное смещение акцентов — явно самая интригующая деталь в целом ненужного ремейка, исполнителям главных ролей которого будет очень трудно сравниться с оригинальными Вайноной Райдер и Кристианом Слэйтером.

с 7 марта, Paramount Network

Создатель: Джейсон Микаллеф

«Любовь»

Love

Ромком, ломающий строгие жанровые рамки

Тот факт, что прекрасный ромком «Любовь» закончится на третьем сезоне, — не такая грустная новость, как может показаться на первый взгляд. Во время просмотра «Любовь» вообще не воспринимается как сериал, а скорее напоминает 15-часовой фильм Джадда Апатоу без продиктованных форматом филлеров и клиффхенгеров. А фильмы, как известно, имеют свойство заканчиваться после третьего акта. «Любовь» — это как раз тот случай, когда хочется, чтобы законы жанра взяли свое, и кино-таки закончилось свадьбой героев.

с 9 марта, Netflix

Создатели: Джадд Апатоу, Лесли Арфин, Пол Руст

«Механизм»

O Mecanismo

Бразильский сериал не про любовь, но про коррупцию

Нетфликсовский «Механизм» рискует навсегда изменить смысл словосочетания «бразильский сериал». Режиссер ремейка «Робокопа» Хосе Падилья вернулся на родину, чтобы снять политический триллер про самый большой в истории Бразилии коррупционный скандал, но, кажется, в голове все же лучше держать не журналистские расследования Алексея Навального, а адреналиновый экшен его дилогии про «Элитный отряд».

с 23 марта, Netflix

Создатель: Жозе Падилья

«Доверие»

Trust

Телеконкурент скоттовских «Всех денег мира», снятый Дэнни Бойлом

Про конкурирующую с новым фильмом Ридли Скотта (того, где у богача Пола Гетти похищают внука, а исполнителя главной роли Кевина Спейси уволили за две недели до премьеры) сериальную версию той же истории (с Дэнни Бойлом в качестве режиссера и шоураннера) мы писали еще в нашем прошлом гиде, но с тех пор дату премьеры перенесли с января на март. Кроме альтернативного актерского состава (харизматичный как никогда Дональд Сазерленд в сериале против номинированного на «Оскар» Кристофера Пламмера в фильме; совершающий камбэк Брендан Фрейзер в ковбойской шляпе против Марка Уолберга) сериал обещает еще и по-настоящему альтернативный взгляд на собственно реальные события, в жертвах и злодеях которых до сих пор трудно определиться.

с 25 марта, FX

Создатели: Саймон Бофой, Дэнни Бойл

«Барри»

Barry

Черная комедия про киллера, который полюбил театр

Киллер-неудачник Барри во время выполнения заказа случайно оказывается на репетиции любительского лос-анджелесского театра и тут же глубоко вливается в творческий процесс, прямо на месте решая сменить профессию. Довольно стандартная завязка черной криминальной комедии может похвастаться парой козырей: артистом Биллом Хейдером с нереализованным до сих пор звездным потенциалом, ну и редко когда подводящим вкус руководством кабельного канала HBO.

с 25 марта, HBO

Создатели: Билл Хейдер, Алек Берг

«Террор»

The Terror

Арктический холод, монстры, пропавшая команда — не «Нечто», а новый сериал

В качестве альтернативы своему затянувшемуся хоррору про «Ходячих мертвецов» телеканал AMC предлагает жуткую историю про пропавшую в Арктике команду корабля с говорящим названием «Террор» (как ни удивительно, но это правдивая деталь реальной истории) и скрывающимися в заполярной глуши монстрами (а это уже, кажется, вымысел). Атмосферные актеры Джаред Харрис, Тобайас Мензис и Киаран Хайндс (последние двое вместе снимались и в «Риме», и в «Игре престолов») и серьезная сценарная первооснова в виде романа Дэна Симмонса звучат многообещающе.

с 26 марта, АМС

Создатель: Дейв Каджганич

«Кири»

Kiri

Драма, написанная сценаристом одной из частей «Гарри Поттера»

Четырехсерийную криминальную драму «Кири» о пропавшей без вести сироте и социальной работнице, которая несла за нее ответственность, показали на британском Channel 4 еще в январе, но мы воспользуемся апрельской датой премьеры на стриминге Hulu в качестве еще одного повода вспомнить об этом прошедшем мимо мейнстримных радаров сериале. Все дело в том, что главную роль здесь сыграла невероятная Сара Ланкашир (она все еще на пике формы, продолжающемся после «Последнего танго в Галифаксе» и «Счастливой долины»), а сценарий написал вездесущий Джек Торн («Призраки», «Это Англия», «Гарри Поттер и Проклятое дитя»).

с 4 апреля, Hulu

Создатель: Джек Торн

«Убивая Еву»

Killing Eve

Возвращение триллера по романам Люка Дженнингса

На волне феноменального успеха черного ромкома Fleabag английская сценаристка Фиби Уоллер-Бридж взялась за адаптацию серии триллеров про игру в кошки-мышки хладнокровной девушки-киллера (Джоди Комер) и офисной шпионки (Сандра О). Казалось бы, при чем здесь ромком, но фактически Fleabag тоже рассказывал об отрешенной психопатке, и с учетом этого Уоллер-Бридж начинает казаться идеальным вариантом для такого жанрового материала.

с 8 апреля, BBC America

Создатель: Фиби Уоллер-Бридж

«Затерянные в космосе»

Lost in Space

Новое переосмысление ретросайфая — и снова Netflix

Ремейк сайфая из 60-х про сбившуюся с верного курса семью космических пионеров обещает поменять не только масштабы происходящего (Netflix позиционирует сериал как блокбастер с жанровым мастером Нилом Маршалом во главе), но и жанр — с семейной комедии на триллер. Единственное но: в качестве шоураннеров заявлена пара сценаристов с чуть ли не самой позорной фильмографией в современном Голливуде: «Дракула» (2014), «Последний охотник на ведьм» (2015), «Боги Египта» (2016), «Могучие рейнджеры» (2017).

с 13 апреля, Netflix

Создатели: Мэтт Сазама, Берк Шарплесс

«Мир Дикого Запада»

Westworld

Второй сезон одного из самых популярных сериалов 2016-го

Дорогущая фантастика Нолана-младшего про парк жестоких аттракционов с андроидами, кажется, так и не стала всеобщей поп-культурной сенсацией, на которую рассчитывал канал HBO, упорно ищущий блокбастер уровня «Игры престолов». В качестве фонового непритязательного развлечения сериал работал вполне успешно, но не более того, и, вернувшись спустя полтора года в еще более перенасыщенный рынок, захватить зрительские умы ему будет еще сложнее — пусть Нолан и говорит, что на этот раз писал сюжет не прямо по ходу съемок.

с 22 апреля, HBO

Создатели: Джонатан Нолан, Лиза Джой

«По дороге»

Peter Kay's Car Share

Экспериментальный ситком, который трогательно возвращается по просьбе фанатов

Великий английский ситком «По дороге», целиком снятый в одной машине по дороге на работу и обратно, закончился в прошлом году по-настоящему идеально — превратившись в последние минуты в грустный мюзикл. И все же некоторая недосказанность финала вынудила тысячи фанатов подписать петицию, требующую еще одну концовку, на что создатели ответили анонсом двух новых спешлов. Точных дат пока нет, но существуют очень правдоподобные слухи, что как минимум один выпуск выйдет где-то на Пасху.

с апреля, BBC One

Создатели: Питер Кей, Тим Райд, Пол Колман

«Домашний арест»

Опасно: ТНТ-сериал

Комик-перфекционист Семен Слепаков поет, может, и не очень смешные песни, но точно добивается в них максимальной плотности шуток. 12 серий его сериала про коррумпированного мэра российского города, вынужденного по решению суда пожить в коммунальной квартире, в которой он когда-то прописался с целью скрыть реальные доходы, снимались режиссером Петром Бусловым больше шести месяцев — хочется верить, что все из-за той же авторской дотошности.

с апреля, ТНТ

Создатель: Семен Слепаков

«Сладкая горечь»

Sweetbitter

Экранизация одноименного романа, спродюсированная Брэдом Питтом

Экранизация бестселлера про молодую и красивую провинциалку Тесс, которая переезжает в Нью-Йорк, устраивается в модный ресторан и затевает любовный треугольник, издалека выглядит как типичное телевизионное мыло. Есть надежда, что с шестью короткими сериями и Брэдом Питтом в кресле продюсера (у его компании Plan B до сих пор сложилась практически безупречная фильмография) это мыло окажется стильным и емким.

с 6 мая, Starz

Создатель: Стефани Данлер

«Ограбление в Хаттон Гарден»

Hatton Garden

Реальная история английских пенсионеров-грабителей

Экранизация самого крупного ограбления в истории Англии, совершенного несколькими пенсионерами в 2015 году, должна была выйти еще в декабре, но дата премьеры была перенесена, чтобы не мешать продолжающемуся следствию. С тех пор главарь банды Терри Перкинс умер в тюрьме, и именно благодаря этой грустной новости в мае мы сможем увидеть его экранную версию в исполнении прекрасного характерного актера Тимоти Сполла.

с 16 мая, ITV

Создатели: Джефф Поуп, Пол Уитингтон

High & Dry

Новый сериал по испытанному временем сценарию: герои попадают на необитаемый остров

Немногие выжившие после крушения самолета пассажиры скоро всерьез пожалеют о своей судьбе: ждать спасения на необитаемом острове им придется в компании манерного и капризного гея-стюарда, объявившего себя местным царьком. Кроме сценариста и исполнителя главной роли Марка Уоттона и чудесной завязки, новый английский ситком High & Dry может похвастаться наличием в актерском составе Азима Чаудхри — чуть ли не главной находки очень смешного сериала People Just Do Nothing.

Точная дата выхода неизвестна (весна), E4

Создатель: Харольд Сноед

«Очень английский скандал»

A Very English Scandal

Депутат Хью Грант

Хью Грант в роли депутата Джереми Торпа, обвиняемого в покушении на убийство своего бывшего любовника Нормана Скотта (Бен Уишоу), — это еще не самые интригующие детали нового мини-сериала BBC. Его режиссером выступил солидный ремесленник Стивен Фрирз («Королева», «Филомена»), но еще замечательнее здесь то, что сценарий написал великий Расселл Т. Дэвис (его сезоны «Доктора Кто» были лучшими, даже если вы с этим не согласны; «Огурец» и «Близкие друзья» — среди величайших телесериалов всех времен).

Точная дата выхода неизвестна (весна), BBC One

Создатель: Расселл Т. Дэвис

«Сначала поцелуй меня»

Kiss Me First

Создатели «Молокососов» исследуют виртуальную реальность

Новый подростковый триллер от создателя «Молокососов» Брайана Элсли расскажет инновационную историю дружбы и предательства в мире виртуальной реальности. Как и в случае с недавним хитом «Конец ***го мира», телеканал Channel 4 объединил усилия с Netflix, но вопрос, удастся ли создателям уловить дух времени c былой эффективностью, остается нерешенным: нарисованные на компьютере сегменты из онлайн-игры всегда рискуют обернуться сущим фейспалмом.

Точная дата выхода неизвестна (весна), Channel 4 / Netflix

Создатель: Брайан Элсли

