Планы на сезон22 концерта этой весны — от Lorde до Луны
А также The Prodigy, Justice, «ЛСП» и еще 17 выступлений
The Village традиционно составляет список важных концертов к началу сезона. Этой весной санкционную Москву ждут несколько масштабных привозов: например, The Prodigy, Lorde и Justice.
Март
Gents
Как едко отмечает издание Noisey, этот синти-поп-дуэт из Копенгагена выглядит как бондовские антагонисты из 1980-х. И да, Gents — это не «джентльмены», а «гениталии».
Когда
7 марта
Где
«16 тонн»
«Озера»
Последнее выступление группы «Озера» в Москве (и предпоследний вообще) — как уверяют скрывающиеся за масками зверей участники проекта, «других концертов не будет». Все билеты уже распроданы.
Когда
9 марта
Где
Squat 3/4
Feduk
Соавтор «Розового вина» окончательно оставил «футбольчик» в прошлом: кажется, главный хит прошлой осени определил его творческий путь на ближайшее время, так что на концерте, скорее всего, будет много танцев под прямую бочку.
Когда
9 марта
Где
«Главклуб»
The Prodigy
Всеми любимые The Prodigy возвращаются в Москву — сразу с двумя концертами подряд. В этом году у группы, которая уже четверть века работает над бигбитом и прочими отголосками британского рейва, выходит новый альбом, а на последних концертах ветераны начали тестировать новые ходы — так что готовьтесь услышать не только «Firestarter», но и свежий материал.
Когда
16, 17 марта
Где
Adrenaline Stadium
Каста
В прошлом году ростовский рэп-коллектив выпустил альбом «Четырехглавый орет» — тот случай, когда реюнион оправдан не только с финансовой точки зрения.
Ploho
Группа Ploho, некогда важный представитель канувшей в лету «новой русской волны» с помощью краудфандинга собрала деньги на запись нового альбома — 21 марта они презентуют его в «16 тоннах».
Когда
21 марта
Где
«16 тонн»
T-Fest
За прошлый год молодой протеже Скриптонита из Черновцов выпустил несколько хитов («Ламбада», «Улети»). В этом году артист, судя по всему, будет целиться в сторону вершин чартов — и у него есть все шансы их покорить.
Когда
23 марта
Где
«Главклуб»
Антоха МС
На днях Антоху МС не пустили выступать на Украину — так безобидный трубач и любитель лубка, поющий о том, что «тот, кто курит, — дурачок», встал в один ряд с народным артистом Бастой. В Москве, впрочем, Антоху пока никто не запрещал.
Когда
31 марта
Где
RED Club
«Макулатура» / «Он Юн» / «Ленина Пакет» / Joker James
В баре Punk Fiction, на территории которого установлена действующая скейт-рампа, пройдет вечер «умного, ироничного и социально озабоченного хип-хопа»: выступают среди прочих «Макулатура» и «Ленина пакет».
Когда
31 марта
Где
Punk Fiction Bar
Элджей
Один из главных игроков российской поп-сцены — хитмейкер Элджей — презентует новый альбом. Со времен радикальной смены стиля артиста в пользу модного хаус-рэпа каждый новый его сингл начинал звучать из проезжающих такси — посмотрим, что предложит свежий альбом.
Апрель
«Мальбек» х Сюзанна
Большой концерт одних из самых ярких музыкантов независимой R’n’B сцены — приготовьтесь заранее, будет сладко и сентиментально.
Когда
1 апреля
Где
RED Club
Desiigner
К прошлому концерту Desiigner в Москве The Village поговорил с его юными фанатами — новых хитов у рэпера с тех пор не было, а энтузиасты немного подросли.
Когда
4 апреля
Где
«Главклуб»
«Наадя»
В «Тоннах» выступит проект, во многом определяющий московскую инди-сцену. Если вам понравились прошлогодние «Осколки», убедительных причин пропускать концерт нет.
Когда
5 апреля
Где
«16 тонн»
Луна
Луна возвращается в Москву. Кристина Бардаш даст большой концерт в «Крокус Сити Холле». После (или вместо) концерта загляните в Powerhouse — там пройдет мероприятие под загадочным названием «Ночь Луны».
Когда
5 апреля
Где
«Крокус Сити Холл»
Rejjie Snow
Молодой ирландский рэпер недавно выпустил пластинку «Dear Annie» — поп-музыки на ней больше, чем хип-хопа (не зря же Реджи разогревал концерты Мадонны). Музыка ирландского артиста может показаться удачной заменой осточертевшим басам из Атланты, хоть и его слишком увлеченное заимствование флоу Tyler, The Creator немного удручает.
Когда
11 апреля
Где
«16 тонн»
Ic3peak
В прошлом году дуэт «аудиовизуальных террористов» записал один из лучших русскоязычных альбомов, а клип на трек «Грустная сука» набрал больше двух миллионов просмотров — число, ставшее привычным для рэперов и видеоблогеров, но никак не для экспериментальной электроники.
Когда
14 апреля
Где
Aglomerat
Хаски
В середине весны Хаски даст сольный концерт. Непонятно, выйдет ли к тому времени «Евангелие от собаки», но старый материал уже сыгран самыми разными способами — от рок-версий до скрещений с треками рэпера Фейса.
Когда
15 апреля
Где
«Главклуб»
«Пасош»
Прошлый год оказался особенно важным для «Пасоша»: группа выпустила свой самый качественный альбом и окончательно доказала, что переросла небольшие клубы (на фестивале «Боль» во время их выступления толпа буквально сносила ограждения). Теперь им по плечу крупные площадки вроде «Главклуба», где они дают второй сольный концерт за последние несколько месяцев.
Когда
19 апреля
Где
«Главклуб»
Thomas Mraz
Томас Мраз — уфимский R’n’B певец, которого сравнивают с The Weeknd (на самом деле, это перебор: ниша сладкоголосых гедонистов в России только развивается). С момента подписания контракта с оксимироновским Booking Machine артист был не очень продуктивен. Будем надеяться, что его живые выступления это компенсируют.
Когда
22 апреля
Где
«Главклуб»
«ЛСП»
За последний год проект «ЛСП» смог окончательно ворваться в мейнстрим: теперь Олег ходит на «Камеди клаб», выступает на «Урганте», разбавляет тоской и без того тоскливые треки Фейса и вот-вот будет рассказывать Юрию Дудю о своих заработках и группи. Все это позволяет ему давать концерты во вместительном Stadium.
Когда
28 апреля
Где
Stadium
Май
Justice
Французские крестоносцы Justice впервые едут в Россию — готовьте обувь, которую не жалко оттоптать под «We Are Your Friends» и «Genesis».
Когда
18 мая
Где
Adrenaline Stadium
Lorde
Для санкционной России, погрязшей в гибридной войне с недремлющим Западом, приезд звезды величины (и, что самое главное, актуальности) Lorde — огромное событие (это раньше в сытую Москву мог спокойно приехать и Фрэнк Оушен; сейчас такое сложно даже представить). Поэтому отговорить себя от похода на такие концерты становится все труднее — не будем и мы.
Когда
31 мая
Где
«Крокус Сити Холл»
Фотографии: обложка – Krists Luhaers, Creative Commons (CC-BY-2.0), 1 – Сергей Иванютин, 2 – Армен Газанчян, Creative Commons (CC-BY-SA-4.0), 3 – Bertrand, Creative Commons (CC-BY-2.0)
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