Март

Gents

Как едко отмечает издание Noisey, этот синти-поп-дуэт из Копенгагена выглядит как бондовские антагонисты из 1980-х. И да, Gents — это не «джентльмены», а «гениталии».

Когда 7 марта Где «16 тонн» radario

«Озера»

Последнее выступление группы «Озера» в Москве (и предпоследний вообще) — как уверяют скрывающиеся за масками зверей участники проекта, «других концертов не будет». Все билеты уже распроданы.

Когда 9 марта Где Squat 3/4 VK

Feduk

Соавтор «Розового вина» окончательно оставил «футбольчик» в прошлом: кажется, главный хит прошлой осени определил его творческий путь на ближайшее время, так что на концерте, скорее всего, будет много танцев под прямую бочку.

Когда 9 марта Где «Главклуб» moscow.qtickets

The Prodigy

Всеми любимые The Prodigy возвращаются в Москву — сразу с двумя концертами подряд. В этом году у группы, которая уже четверть века работает над бигбитом и прочими отголосками британского рейва, выходит новый альбом, а на последних концертах ветераны начали тестировать новые ходы — так что готовьтесь услышать не только «Firestarter», но и свежий материал.

Когда 16, 17 марта Где Adrenaline Stadium ponominalu

Каста

В прошлом году ростовский рэп-коллектив выпустил альбом «Четырехглавый орет» — тот случай, когда реюнион оправдан не только с финансовой точки зрения.

Когда 17 марта Где «Главклуб» glavclub, facebook

Ploho

Группа Ploho, некогда важный представитель канувшей в лету «новой русской волны» с помощью краудфандинга собрала деньги на запись нового альбома — 21 марта они презентуют его в «16 тоннах».

Когда 21 марта Где «16 тонн» 16tons

T-Fest

За прошлый год молодой протеже Скриптонита из Черновцов выпустил несколько хитов («Ламбада», «Улети»). В этом году артист, судя по всему, будет целиться в сторону вершин чартов — и у него есть все шансы их покорить.

Когда 23 марта Где «Главклуб» glavclub

Антоха МС

На днях Антоху МС не пустили выступать на Украину — так безобидный трубач и любитель лубка, поющий о том, что «тот, кто курит, — дурачок», встал в один ряд с народным артистом Бастой. В Москве, впрочем, Антоху пока никто не запрещал.

Когда 31 марта Где RED Club ponominalu

«Макулатура» / «Он Юн» / «Ленина Пакет» / Joker James

В баре Punk Fiction, на территории которого установлена действующая скейт-рампа, пройдет вечер «умного, ироничного и социально озабоченного хип-хопа»: выступают среди прочих «Макулатура» и «Ленина пакет».

Когда 31 марта Где Punk Fiction Bar china-town-cafe.timepad

Элджей

Один из главных игроков российской поп-сцены — хитмейкер Элджей — презентует новый альбом. Со времен радикальной смены стиля артиста в пользу модного хаус-рэпа каждый новый его сингл начинал звучать из проезжающих такси — посмотрим, что предложит свежий альбом.