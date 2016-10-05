Во-первых, надо идти на «Ивонну, принцессу Бургундскую» в Театр наций. Спектакль будет проходить в рамках фестиваля «Территория», и это очень показательная для русского театра вещь. Трактовка пьесы Витольда Гомбровича должна выйти интересной, потому что Гжегож Яжина — настоящий сгусток энергии, один из лучших европейских режиссеров на данный момент.

В том же театре Филипп Григорьян ставит «Заводной апельсин». Григорьян — визионер, режиссер, который любит странные визуальные и актерские решения. Он известен постановкой «Женитьбы» по истории романа Ксении Собчак и Максима Виторгана, где совершенно фантастически использовал их, можно сказать, вульгарную звездность, вывернув ее наизнанку. Думаю, что с текстом Бёрджесса будет то же самое.

Вокруг «Черного русского» столько шума, что уж точно стоит сходить и сделать свои выводы. Проектом занимается хороший режиссер Максим Диденко, а с этого месяца подключаются по-хорошему звездные актеры — Равшана Куркова и Артем Ткаченко. Да и вообще, столько интересных людей вокруг этого спектакля, что нельзя не пойти.

Также обязательно надо идти на «Демократию» в РАМТ. Это спектакль про канцлера ФРГ, который попал в шпионский скандал, по замечательной пьесе Майкла Фрейна. «Демократию» очень важно рассматривать в контексте именно РАМТа, потому что это достаточно странное сочетание детского и молодежного репертуара с новаторскими вещами. К тому же Алексей Бородин — совершенно изумительный режиссер, именно он поставил девятичасовой марафон «Берег утопии».

В МХТ стоит посетить постановку «Централ Парк Вест». Константин Богомолов ставит Вуди Аллена, и тут можно ожидать чего угодно. Богомолов, как мы знаем из его постановок «Идеальный муж» и «Идиот», камня на камне может не оставить от оригинального сюжета, так что, наверное, он сильно подвинет и Аллена. Скорее всего, мы увидим собственно то, что должно происходить в хорошем театре, а именно выстраивание на материале пьесы очень увлекательного режиссерского решения.