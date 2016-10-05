ТеатрТеатральные критики выбирают главные спектакли сезона в Москве
«Чапаев и пустота» в «Практике», моноспектакль Дени Лавана и постановка по Вуди Аллену в МХТ
В Москве стартовал театральный сезон, а вместе с ним премьеры спектаклей крупнейших режиссеров, фестивали «Территория» и SOLO, а также новые эксперименты на сцене и вне ее. Чтобы не пропустить ничего важного, The Village спросил у театральных критиков Алексея Крижевского, Алексея Киселева и Григория Заславского, куда стоит идти в новом сезоне, за какими площадками следить пристальнее всего и на что обратить внимание в программах театральных фестивалей.
Алексей Крижевский
театральный журналист
Во-первых, надо идти на «Ивонну, принцессу Бургундскую» в Театр наций. Спектакль будет проходить в рамках фестиваля «Территория», и это очень показательная для русского театра вещь. Трактовка пьесы Витольда Гомбровича должна выйти интересной, потому что Гжегож Яжина — настоящий сгусток энергии, один из лучших европейских режиссеров на данный момент.
В том же театре Филипп Григорьян ставит «Заводной апельсин». Григорьян — визионер, режиссер, который любит странные визуальные и актерские решения. Он известен постановкой «Женитьбы» по истории романа Ксении Собчак и Максима Виторгана, где совершенно фантастически использовал их, можно сказать, вульгарную звездность, вывернув ее наизнанку. Думаю, что с текстом Бёрджесса будет то же самое.
Вокруг «Черного русского» столько шума, что уж точно стоит сходить и сделать свои выводы. Проектом занимается хороший режиссер Максим Диденко, а с этого месяца подключаются по-хорошему звездные актеры — Равшана Куркова и Артем Ткаченко. Да и вообще, столько интересных людей вокруг этого спектакля, что нельзя не пойти.
Также обязательно надо идти на «Демократию» в РАМТ. Это спектакль про канцлера ФРГ, который попал в шпионский скандал, по замечательной пьесе Майкла Фрейна. «Демократию» очень важно рассматривать в контексте именно РАМТа, потому что это достаточно странное сочетание детского и молодежного репертуара с новаторскими вещами. К тому же Алексей Бородин — совершенно изумительный режиссер, именно он поставил девятичасовой марафон «Берег утопии».
В МХТ стоит посетить постановку «Централ Парк Вест». Константин Богомолов ставит Вуди Аллена, и тут можно ожидать чего угодно. Богомолов, как мы знаем из его постановок «Идеальный муж» и «Идиот», камня на камне может не оставить от оригинального сюжета, так что, наверное, он сильно подвинет и Аллена. Скорее всего, мы увидим собственно то, что должно происходить в хорошем театре, а именно выстраивание на материале пьесы очень увлекательного режиссерского решения.
Мастер физического театра Антон Адасинский, основатель театра DEREVO, ставит в рамках цикла «Звезда» спектакль «Мандельштам. Век-волкодав» в «Гоголь-центре». В главной роли — Чулпан Хаматова, которая продолжает быть не только медийной фигурой, но и чрезвычайно глубокой, одаренной и непопсовой актрисой. Цикл «Звезда» — в целом очень интересный проект, за которым нужно следить. Он посвящен судьбам пяти поэтов — Бориса Пастернака, Осипа Мандельштама, Анны Ахматовой, Владимира Маяковского, Михаила Кузмина. Все спектакли цикла реализуются в одном сценографическом решении.
В Центре имени Мейерхольда стоит обратить внимание на спектакль «Отель „Калифорния“». Его режиссер Саша Денисова ушла из журналистики в драматургию и прославилась спектаклем «Зажги мой огонь», где были скрещены судьбы советских школьников и Джима Моррисона. «Отель „Калифорния“» станет продолжением этой ностальгической ироничной линии, тем более что герои из той же эпохи. В спектакле рассказывается о старых добрых временах, но со здоровой усмешкой и самоиронией. Это важно, потому что, несмотря на то, что мы эту эпоху не застали, она оказывает на нас большое влияние.
В «Практике» показывают «Кандида» Лизы Бондарь, очень интересный спектакль Мастерской Брусникина. Во-первых, никто и никогда не делал переложение Вольтера в стихах, как поэты-драматурги Андрей Родионов и Екатерина Троепольская, писавшие для спектаклей «Счастье не за горами» и «Сван». И в случае «Кандида» интересно уже прочитать один текст. Во-вторых, к спектаклю подключились совершенно чудесные артисты Мастерской Брусникина, а декорации делали выпускники Британской высшей школы дизайна, которые нашли фантастические визуальные решения. К тому же «Практика» долгое время была театром, который ставил исключительно современные пьесы про хипстеров, бизнесменов и маргиналов, но теперь с помощью современных драматургов она постепенно обращается к классике.
Спектакль «Чапаев и пустота», который брусникинцы поставят в том же театре этой осенью, — тоже, в общем, классика. Этот роман Пелевина объяснил россиянам 90-х, в какое время они живут. Здесь можно ожидать много хорошего, потому что спектаклем занимается Максим Диденко, который поставил «Черного русского» и «Пастернака» в «Гоголь-центре», а также «Конармию». «Чапаев и пустота» — это текст такой силы, что в исполнении талантливых людей он моментально превращается в главный must see сезона.
Я ставлю на этот спектакль.
Алексей Киселев
обозреватель «Афиши»
Я бы советовал не гнаться за премьерами. Пусть сойдет ажиотаж, чуть снизятся цены на билеты, критики напишут побольше разных рецензий. Можно спокойно ознакомиться с главными событиями прошлого сезона: «Машина Мюллер» Кирилла Серебренникова в «Гоголь-центре», «Князь» Константина Богомолова в «Ленкоме», «Русский роман» Миндаугаса Карбаускиса в Театре имени Маяковского. Дойти наконец до спектаклей Всеволода Лисовского в «Театре.doc».
А вообще осень — период международных фестивалей, сейчас в Москве их проходит сразу несколько, и все интересные. Нужно сосредоточиться на них — просто потому, что премьеры будут идти себе спокойно в репертуарах и дальше, а фестивальные спектакли, тщательно для всех нас отобранные, привезут, покажут и увезут. Нельзя упустить «В гостях. Европа» Rimini Protokoll, «Пиксель» Мурада Мерзуки, «Процесс» Тимофея Кулябина и «Поле» Дмитрия Волкострелова на «Территории». На фестивале «Сезон Станиславского» надо смотреть нового Эймунтаса Някрошюса — спектакль «Мастер голода» по Кафке.
На фестиваль в Театре имени Образцова привозят несколько интересных совершенно недетских кукольных спектаклей. На SOLO со своим моноспектаклем 12 октября едет Дени Лаван — тот самый, что сыграл главную роль в фильме Лео Каракса «Корпорация „Святые моторы“» (и вообще любимый актер Каракса). И, конечно, фестиваль NET — это уже конец осени. Там как минимум нужно дичайше ломиться на дебошира Пиппо Дельбоно с его постановкой Vangelo.
Григорий Заславский
театральный критик, исполняющий обязанности ректора ГИТИСа
Конечно, я пойду на Марка Захарова в «Ленкоме» — он ставит «День опричника». Также стоит посмотреть «Демократию» в РАМТе, потому что это захватывающий политический проект.
Я обязательно пойду на первый спектакль Владимира Панкова в Центре драматургии и режиссуры. Пока не знаю, что это будет, да и он сам, наверное, до конца не представляет, но интересно, что он сделает в амплуа художественного руководителя.
В Большой театр обязательно надо идти на балет «Нуриев» Кирилла Серебренникова, потому что его предыдущая постановка такого рода, «Герой нашего времени», вышла замечательной. Это доказывает, как режиссер бывает полезен хореографу.
Также нужно сходить на «Кандида» брусникинцев, потому что, когда рождается новый театр, от него многого ждут. Тот факт, что Мастерская Брусникина практически год просуществовала без спектаклей, очень опасен и может поставить крест на молодом театре, если актеры почувствуют себя брошенными. Так что «Кандид» должен стать в определенном роде катализатором новой волны активности молодого театра.
фотографии: обложка, 1 – Театр наций, 2 – Compagnia Pippo Delbono, 3 – РАМТ
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