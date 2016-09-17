Текст Алиса Таёжная

На этой неделе в прокат вышла «Бриджит Джонс-3» — романтическая комедия о всеми любимой британке, которая в новом фильме пытается выяснить, кто отец ее ребенка — давняя любовь мистер Дарси или новый знакомый. Бриджит Джонс — героиня колонок, а потом и книги — стала именем нарицательным и изменила девушек в начале нулевых, показав женщину во всей ее непосредственности и уязвимости. The Village вспоминает других героинь ромкомов, которые навсегда изменили жанр.

Мэри, «Все без ума от Мэри»

Режиссеры: Бобби Фаррелли, Питер Фаррелли, 1998

Комедийный детектив о том, как свет сошелся клином на идеальной любви из старших классов — блондинке Мэри, которую неотразимо играет Кэмерон Диас. Братья Фаррелли пихают в фильм десяток стыдных гэгов — все помнят о ширинке в туалете и геле в волосах. Но секрет, из-за которого все без ума от Мэри, вероятно, в том, что ничто не может повредить ее лучезарной уверенности. Мэри рада себе такой, какая она есть, не относится к людям снисходительно и не ждет дивидендов за привлекательную внешность. Она не злоупотребляет влиянием на мужчин и совсем не нуждается в доказательствах своей ценности. «Кто в нем нуждается? У меня есть вибратор!» — скажет она о сомнительном кавалере и будет права: бывшая модель и танцовщица Кэмерон Диас выглядит только лучше, когда совершенно игнорирует правила поведения трофейных девушек.

Дана Ковальчик, «В джазе только девушки»

Режиссер: Билли Уайлдер, 1959

Не самая выдающаяся вокалистка, вертихвостка и выпивоха, а главное — одинокая девушка, которая мечтает познакомиться, в первую очередь с симпатичным миллионером. Дана Ковальчик — чарующая и свежая, хотя классике Билли Уайлдера почти 60 лет. Мэрилин Монро с укулеле, легкомысленными песенками и изысканными туалетами играет девушку времен сухого закона, для которой единственная форточка в достойную жизнь — удачная партия с не самым обеспеченным джентельменом, хотя на самом деле мисс Ковальчик нравятся саксофонисты. Мэрилин Монро играет наивную и добрую неудачливую дурочку так, что сердце начинает биться где-то в животе: когда она колет лед в туалете или рассуждает о гигантских рыбах в маленьких консервных баночках, фильм кажется цветным, а не черно-белым. Капоте называл ее «прелестное дитя», и этот фильм — доказательство его точности.

Холли Голайтли, «Завтрак у Тиффани»

Режиссер: Блейк Эдвардс, 1961

Сыграв принцессу Анну и Сабрину, Одри Хепберн перенесла на экран любимый литературный образ своего времени — нью-йоркскую содержанку Холли Голайтли, историей которой несколькими годами ранее покорил Америку Трумен Капоте. Ее Холли (в книге она моложе и грубее в манерах) претендует на утонченность, но является столь же независимой, сколь и смешной. Изысканные образы и ритуалы ухода за собой нужны Холли, чтобы завязать отношения и одновременно оставаться неуязвимой, не теряя лицо. Ее происхождение и прошлое — нежная ирония на тему жизни в мегаполисе и автобиографическая деталь Капоте, который приехал покорять «Большое яблоко» из американской глубинки. Написанная для Монро, роль Холли досталась совершенно другой по манере и органике Хепберн, которая больше нигде не сыграла загнанную девушку настолько трогательной и при этом настоящей леди. Многие поверхностно знакомые с книгой и фильмом даже не знают, что мисс Голайтли — манхэттенская проститутка. Спустя 40 лет ее французское альтер-эго в «Роковой красотке» блистательно сыграет Одри Тоту — действие будет происходить на Лазурном берегу.

Фанни Брайс, «Смешная девчонка»

Режиссер: Уильям Уайлер, 1968

Актриса и певица фантастической харизмы, Барбра Стрейзанд получила «Оскар» за роль американской знаменитости Фанни Брайс, которая начала с водевиля, а в начале XX века блистала на Бродвее. Выросшая в еврейской семье и с подросткового возраста подрабатывающая в театре, Стрейзанд в «Смешной девчонке» во многом воспроизводит историю собственного восхождения — с десятками кастингов, сомневающимися взглядами и огромными ролями, за которые страшно браться. Актриса сама поет свою партию, не стесняется корчить рожи и не стыдится своей простой бруклинской внешности. Если и есть девушки, по-настоящему повлиявшие на стандарты красоты в Голливуде конца 60-х и отвлекшие внимание от Твигги и богинь классического Голливуда, то Стрейзанд — явно одна из них. «В чём дело, док?», снятый на четыре года позже, — еще одно обаятельное ретро с Барброй, которое стоит припасти на вечер, чтобы навсегда в нее влюбиться.

Вивиан, «Красотка»

Режиссер: Гэрри Маршалл, 1990

Огромный прорыв в истории Джулии Робертс, которая спустя десять лет возьмет «Оскар» за несгибаемую Эрин Брокович. Для кого-то она лучшая в «Ноттинг-Хилле» или «Свадьбе лучшего друга», но именно красотка из Беверли-Хиллс — роль, которая показала, что для Джулии нет ничего невозможного. Вивиан колоссально не соответствует тем стереотипам о девушках, зарабатывающих проституцией, и выглядит слишком ошеломительно для отчаявшейся героини, еле сводящей концы с концами. История Золушки разыгрывается между чуткой амбициозной девушкой (ее вульгарность быстро исчезает в никуда) и прохладным бизнесменом, который ищет эскорта и отдыха, а находит любовь всей жизни. «Красотка» сочится удобными стереотипами о рыцаре на белом коне, при этом игра Джулии Робертс означает ровно противоположное. Она явно в ладах сама с собой, пресекает патерналистский тон и выглядит резкой, ослепительной и независимой. Непонятно, как она надела эти кожаные ботфорты и все же вышла на улицу, но провалы сюжета стоит потерпеть ради сцен с десертной вилкой и улитками за ужином. Быть сногсшибательной и смешной — роскошь актерского мастерства.

Тиффани, «Мой парень — псих»

Режиссер: Дэвид О. Расселл, 2012

«Оскар» трудно получить, когда тебе 20, но Дженнифер Лоуренс забрала совершенно заслуженную награду за очень редкую и отлично написанную роль молодой вдовы. Тиффани потеряла мужа и пытается научиться жить заново, объект ее новой привязанности тоже не вполне здоров — диагностированный биполярник, он не всегда контролирует вспышки гнева и избегает новых отношений. Тиффани отличается от окружающих тем, что не стыдится за ужином обсуждать антидепрессанты, может прямо сказать, что хочет секса при выключенном свете, и готова придумать совместное занятие, которое изменит жизнь к лучшему и научит травмированных парня и девушку снова поверить друг другу. Тиффани учится работать над собой, требует любви и честности и живет с репутацией местного недоразумения, за которой на самом деле скрывается уязвимость, принципиальность и отказ от лицемерия. «Я доверилась тебе, а ты осудил меня» — одна из лучших сцен в кино 2010-х.

Амели, «Амели»

Режиссер: Жан-Пьер Жене, 2001

Увлеченная в большей степени играми разума и выдуманными приключениями, чем людьми и их прозаическими занятиями, фантазерка Амели в открыточном Париже, из которого не пропадает солнце, — наверное, символ европейского кино последних десятилетий. Ее черное каре и карие глаза знакомы всем, а привычке описывать людей и явления большинство сценаристов романтических историй так или иначе научились из фильма Жан-Пьера Жене. Амели не хочет быть понятной и стремится привлечь к себе внимание: из терпеливой наблюдательницы она стремительно превращается в игрока, вмешиваясь в жизни всех поблизости, — от коллег по работе в кафе «Две мельницы» до отца с ангедонией. Ее объект любви тоже скучает, работает в секс-шопе и ищет загадки и разгадки там, где никому больше не придет в голову. Погруженная в себя не всегда по своей воле, Амели — одиночка из другой эпохи и мечтательного Парижа прошлого, который остался на открытках и растворился в реальности. Амели не стала бы заводить аккаунт в фейсбуке, тиндере или инстаграме — она выбирает пускать блинчики на воде, кататься на мопеде и смотреть на мир голым взглядом, а не через экраны.

Клементина, «Вечное сияние чистого разума»

Режиссер: Мишель Гондри, 2004

Фильм Мишеля Гондри по сценарию Спайка Джонза о том, почему мы раз за разом влюбляемся в неподходящих людей, можно назвать и ромкомом, и мелодрамой — в зависимости от настроения, в нем хватает и смешного и по-настоящему трагичного. Сам режиссер, расставшийся с девушкой во время съемок фильма, выразил в героях Джима Керри и Кейт Уинслет отвратительные склонности некрасиво объясняться, искать друг в друге недостатки и выплескивать раздражение на самого близкого. Клементина в исполнении Кейт Уинслет тем временем — восхитительно сложная героиня, невротичная и зацикленная на собственных промахах, болезненно воспринимающая критику и боящаяся привязанности. Она позволяет себе поступать по-детски, ни к чему не стремиться, красить волосы в безумные цвета и делать глупости, но самое главное — она не довольствуется стандартами поведения «для девочек» и хочет только одного: прозрачных и глубоких партнерских отношений.

Энни Холл, «Энни Холл»

Режиссер: Вуди Аллен, 1977

Сильные и уверенные в себе героини существовали задолго до того, как Вуди Аллен написал «Энни Холл», но его персонаж — проработанная вместе с исполнительницей роли и девушкой режиссера Дайан Китон — идеально схваченный образ горожанки, которая не нуждается в мужском покровительстве и не видит себя исключительно в паре. Одетая в мужскую одежду, болтающаяся по вернисажам и встречам с друзьями, активная потребительница манхэттенских радостей, смелая спорщица, Энни Холл говорит на равных со всеми, кого встречает. У нее есть слабости и идиотские страхи, но самое главное — она продолжает жить в реальности, когда фильм уже закончился. Энни Холл — собирательный образ неглупой и остроумной девушки, с которой встречался каждый парень, но не оценил ее вовремя и упустил момент, когда увлечение превратилось в любовь.

Джуно, «Джуно»

Режиссер: Джейсон Райтман, 2007

Плод фантазии бывшей стриптизерши, блогера, а теперь уже и режиссера Дьябло Коуди, подросток Джуно получилась настолько выпуклой, настоящей и щемящей, что фильм получил «Оскар» за лучший сценарий. Беременная Джуно в исполнении Эллен Пейдж узнает, что разовый секс с одноклассником привел к непоправимым последствиям. Отказавшись от аборта, она думает, что делать с ребенком дальше, — и находит поддержку всех самых важных людей своей жизни: от папы с мачехой до подружки-чирлидерши и отца ребенка. Джуно никого не обманывает и не знает, чего хочет от жизни, но очень старается слушать других и не облажаться. Ромком о нетипичной любви, которая начинается после беременности, и о тех качествах, которые помогают нам взрослеть и быть ответственнее в любом возрасте, — в 16 или 30. И да, к советам папы Джуно о том, с кем стоит связать свою жизнь, действительно стоит прислушаться — возможно, именно благодаря им его старшая дочка выросла такой умницей.

Салли, «Когда Гарри встретил Салли»

Режиссер: Роб Райнер, 1989

Гарри встретил Салли давным-давно, так давно, что многие годы не рассматривал ее как романтическую возможность — от тинейджерских лет и до зрелости в одиночестве близкие друзья знают друг друга как облупленных. Мэг Райан, американская любимица конца 80-х и начала 90-х, игравшая неловких, уморительных и безгранично симпатичных девушек, изображает Салли через годы и расстояния — с разными укладками и макияжем. Мэг и Билли Кристал пытаются разобраться в стереотипах о дружбе между мужчинами и женщинами, собственными привязанностями и не проговоренными уловками. Возможно, из одного эпизода с имитацией оргазма в ресторане выросло целое поколение авторов, способных написать сценарии для «Секса в большом городе» и ромкомов, среди которых иногда попадаются жемчужины (например, недавние «Больше, чем секс», или «Секс по дружбе»).

Изображения: Обложка — «Ист-Вест», 1 — «Гемини-Фильм», 2 — «DVD Магия», 3 — «DVD Магия», 4 —«Columbia/Sony», 5 — «Уолт Дисней Компани СНГ», 6 — «Top Film Distribution», 7 — «Централ Партнершип», 8 — «Парадиз», 9 — «Пирамида», 10 — «Двадцатый Век Фокс СНГ»