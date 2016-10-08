В прокат вышел «Коллектор» — российская драма Алексея Красовского, где в кадре присутствует только один актер: Константин Хабенский. Жанр моноспектакля очень популярен в театре, но фильмов, построенных на соло-игре, в истории кино не так много. По просьбе The Village Алиса Таежная вспоминает самые интересные из них.

«Тайная честь»

Secret Honor

Выросший на протестном американском движении конца 60-х — начала 70-х, Роберт Олтман, как и все режиссеры Нового Голливуда, по-особому относился к Ричарду Никсону. Не очень похожий на Никсона, но завораживающий своей твердостью и харизмой, Филип Бейкер Холл читает исповедь самого противоречивого и дискредитированного президента США — «победителя, который проиграл каждое сражение». От отношений с женой до самых темных вопросов к самому себе, олтмановский Никсон — глыба и песок одновременно. Уверенный, волевой, растерянный и не перестающий задаваться вопросом о том, как пережить главный провал своей жизни, — изменивший историю Америки Уотергейтский скандал.

Режиссер: Роберт Олтман

«Отмель»

The Shallows

Триумф воли Блейк Лайвли — восхитительная серфингистка пытается приплыть к берегу после того, как ее ранила акула. Несколько свидетелей на пляже исчезнут в первые минуты фильма, и оставшееся время героиня Блейк проведет наедине с морем и хищником, который нарезает круги, чуя кровь.

Смесь «Челюстей» и «Изгоя», «Отмель» рассказывает о том, как победить акулу, одновременно побеждая себя. Девушка приехала кататься на доске, чтобы перезагрузиться после смерти матери от рака. Ее побег — реакция на собственное бессилие: будучи врачом, она не смогла помочь выжить самому дорогому человеку. Фильм выводит на первый план женского персонажа, чья сила, энергия и мотивация заражает независимо от того, как вы относитесь к серфингу, Блейк Лайвли и саспенсу. Мужская версия событий — «127 часов» с Джеймсом Франко, застрявшим в скалах во время альпинистского приключения, или «Похороненный заживо» с Райаном Рейнольдсом.

Режиссер: Жауме Коллет-Серра

«Лок»

Locke

Невозможно представить, что наблюдать за строительным инженером, который разговаривает по громкой связи за рулем, может быть настолько интересно. Главный успех фильма, безусловно, Том Харди — кремень, четкий парень и плюшевый мишка одновременно, за него болит сердце с первого кадра. В «Локе» он играет собственно Ивана Лока — мужчину, который едет по ночному шоссе, пытаясь разрулить семейный кризис с женой, обсудить работу с боссом, предотвратить катастрофу на стройке и сблизиться с любовницей, которая принесла ему неожиданные новости. Лок хочет сделать все правильно и принимает одно решение за другим на наших глазах, чтобы спасти жизнь, карьеру и собственные честь и совесть. Да, он из той категории людей, для которых эти слова не пустой звук.

Режиссер: Стивен Найт

«Луна 2112»

Moon

Проникновенное, лиричное и печальное кино об одиночестве человека — в космосе или наедине с собой. Сын Дэвида Боуи снимает Сэма Рокуэлла в роли космонавта, чья одиссея продолжается слишком долго: ворота открыты, невозможное возможно, человек покоряет просторы Вселенной. Сэм уже три года находится вдали от Земли, передавая данные, общается через чат и мониторы с семьей и коллегами и невероятно сильно тоскует по гравитации и дому. Этот романтик и профессионал в добровольной ссылке на уникальном задании — одна из самых точных метафор размеров человеческой жизни и мирового времени. Если Вселенная — как Земля, то каждый из нас размером с яблоко. Никакого победного оптимизма «Марсианина» здесь не найти.

Режиссер: Дункан Джонс

«Человеческий голос»

The Human Voice

Ингрид Бергман в постановке по пьесе Жана Кокто — наслаждение для глаз и час наблюдения за великой актрисой в реальном времени. Драма Кокто уже входила в неореалистический альманах Роберто Росселлини — там в главной роли была легендарная Анна Маньяни. Ингрид Бергман суше и сдержанней играет женщину, которая пытается объясниться с близким ей мужчиной накануне его свадьбы, — их связи пять лет, и это последний шанс все изменить. Не подозревая, какой кровью дастся ей этот разговор, героиня начинает со спокойного тона и простых просьб, за час доходя до нервного срыва. Бергмановские семейные драмы и фильмы Кассаветеса о близости и отчуждении сделаны из той же материи, что и этот интимный портрет совершенно отчаявшегося человека.

режиссер: Тед Котчефф

«Человек, который спит»

Un homme qui dort

Черно-белый, задумчивый, поэтичный французский фильм из середины 70-х об экзистенциальном кризисе и изоляции по пьесе замечательного писателя Жоржа Перека. Студент с печальным взглядом и неразберихой в голове бродит по кинематографичному Парижу, запирается дома, читает, размышляет — его рассуждения о жизни и о себе складываются в философскую автобиографию, которая так и не будет написана, а читают ее за кадром женским голосом.

«Человек, который спит» продолжает французскую традицию простых съемок человека и среды, в которой он живет (с освобождения от съемочных павильонов и началась «новая волна»), но с другой стороны — совершенно ей противостоит. Любимые персонажи течения были кем угодно, только не рефлексирующими социопатами. Фильм вынимает героя из реальности и запирает его в квартиру неразобранных мыслей и слишком знакомых чувств. Лучшего кино для задумчивого вечера невозможно представить.

Режиссер: Бернар Кезанн

«Молчаливое бегство»

Silent Running

Уникальный экспонат из начала 70-х, плод воображения умов Нового Голливуда, «Молчаливый побег» — это экологический экшен о печальном будущем нашей планеты. Примерно как мультик «ВАЛЛ-И», только снятый с актером и картонными космическими моделями. Брюс Дерн играет заботливого ботаника (привет, Ридли Скотт), который занимается растениями и животными в парниках неподалеку от Сатурна, — на Земле уже ничего не осталось. После приказов об уничтожении всей флоры и фауны его герой бунтует, перепрограммирует дронов на игру в покер и земледелие и организует свою маленькую герилью. Остроумный и политически заряженный, этот фильм — фантазия о человеке, спасающем мир накануне возникновения «Гринписа» и дискуссий о теории малых дел.

Режиссер: Дуглас Трамбулл

«Не угаснет надежда»

All Is Lost

Никогда еще жажда жизни на экране не передавалась одним-единственным человеком так ясно и эффектно. Среди фильмов о крушении в море вспоминаются многочисленные истории Робинзона (самая известная — «Изгой» с Томом Хэнксом), но действие в них редко строится вокруг одного-единственного персонажа без флешбэков и прелюдий. Таким стал герой Роберта Редфорда, моряк и владелец дорогой яхты, чье плавание в Индийском океане заканчивается катастрофой.

Фильм включает в себя с первой минуты, заставляет сжаться и не отпускает до последнего: дело и в королевской игре Редфорда, которому так удается героическое, и в пристальном внимании режиссера к последовательности действий — к тому, как ломаются предметы, как льется вода, как кончаются силы и откуда берется третье и четвертое дыхание. Скрупулезно сделанное кино, которое не врет настолько, насколько может не врать фикшн о маловероятном спасении.

Режиссер: Джей Си Чендор

обложка: кадр из фильма Locke, 1 – кадр из фильма The Human Voice