Зрители собираются на вокзале, чтобы подслушать беседу двух немцев, эмигрирующих из нацистской Германии. Их голоса непрерывно слышны в наушниках, но самих героев предстоит найти и опознать в толпе пассажиров. Для публики предусмотрены разные опции: можно оставаться на месте или преследовать кого-то из артистов. Необычный выбор места подсказан текстом: персонажи Бертольта Брехта — физик Циффель и рабочий Калле — рассуждают о политике и обществе на Центральном вокзале города Хельсинки. В годы Второй мировой, когда писалась пьеса, антифашист Брехт и сам был немецким эмигрантом в Финляндии. К слову, родная площадка спектакля — Финляндский вокзал Петербурга.

Постановка сделана на средства молодого петербургского фестиваля «Точка доступа», который целиком посвящен Site-specific art — искусству, созданному для конкретной локации и в диалоге с этой локацией. По заданию фестиваля художники и режиссеры обживают общественные пространства — парки, набережные, магазины, — всякий раз наполняя хорошо знакомое публике место новым содержанием. Зрители спектакля «Разговоры с беженцами» переживают прогулку по вокзалу как эстетический опыт, и для авторов это не менее важно, чем ревизия Брехта.