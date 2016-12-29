Гид The VillageСлушать на каникулах: Главные и недооцененные альбомы 2016 года
Что еще скачать, если вам понравились Бейонсе, Фрэнк Оушен и Дэвид Боуи
Примерно каждое издание о музыке уже с начала декабря начинает подводить итоги года — среди всех списков самый главный, конечно же, посвящен альбомам, пусть в последние годы речь и идет о том, что этот формат изживает себя. The Village изучил списки лучших альбомов года, выбрал самые заметные релизы — те, что как минимум дважды занимали первые места на сайтах, пишущих о музыке или культуре — и подобрал к ним три записи со схожим настроением в придачу. Если вы откладывали прослушивание музыки на каникулы, этот список будет незаменим.
Текст
Артем Макарский
Дэвид Боуи — «Blackstar»
#1 у The Wire, Rolling Stone, Uncut, Mojo, Q, Gigwise, Drowned In Sound
Тема смерти не раз появлялась в альбомах этого года: можно вспомнить и «Skeleton Tree» Ника Кейва, и «You Want It Darker» Леонарда Коэна, но самым душераздирающим примером все равно будет «Blackstar» Дэвида Боуи. Альбом-завещание, альбом, который в начале года было практически невозможно слушать, осознавая, что написавшего песни человека уже нет. Сейчас, практически год спустя, это дается легче, и обнаруживается, что даже без грустнейшего подтекста это очень сильный альбом, на котором Боуи снова развернулся на 180 градусов и записал очень современные и своевременные песни, которые, впрочем, останутся с нами надолго.
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Silver Apples — «Clinging to a Dream»
В 2005 году скончался барабанщик ветеранов электронной музыки Silver Apples Дэнни Тейлор, и ее сооснователь Симеон Кокс III остался один. Об одиночестве и смерти, кажется, и повествует этот тишайший и очень трогательный альбом.
Ширли Коллинз — «Lodestar»
Коллинз, одна из ведущих фигур британского фолк-возрождения, ничего не выпускала 38 лет, и «Lodestar» выглядит настоящим возвращением, которое по потрясению, обрушивающемуся на слушателя, не уступает, скажем, альбому «Desertshore» Нико.
Леонид Федоров — «Псалмы»
«Аще бо и пойду посреде сени смертныя, не убоюся зла», «Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое» и другие бессмертные строчки: Л. В. Федоров 35 минут говорит с Богом. Возможно, самый мощный его альбом за пару лет.
Babyfather — «BBF Hosted
by DJ Escrow»
#1 у Resident Advisor и TinyMixTapes
Babyfather — это Дин Блант, бывший участник дуэта Hype Williams, немногословный меланхолик с непонятными целями в жизни, а также его более-менее безымянные друзья. «BBF Hosted by DJ Escrow», даром что он вышел
1 апреля, хочется сразу принять за шутку. Как именно над треками работали приглашенные специалисты по авангарду Мика Леви и Арка, не очень понятно, в интро пять минут повторяется фраза «This makes me proud to be British», а также присутствует нойз-трек, который не рекомендуется слушать в наушниках. Тем не менее как добрекзитовский альбом «BBF» работает идеально и сообщает о современной Британии, может быть, и больше, чем вам хотелось бы, но практически ничего о самом Бланте.
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Sleaford Mods — «T.C.R. EP»
К Babyfather можно было бы посоветовать его многочисленные микстейпы этого года, но подойдет и эта короткая запись, в которой двое немолодых мужчин не отказывают себе ни в чем и поносят всех и вся, — получается на редкость красиво и весело.
eMMplekz — «Rook to TN34»
Под пугающий и чаще всего булькающий бит без преувеличений поэт Барон Мордант повторяет, как мантру, слово «unsubscribe» и составляет из твитов, заголовков и спама пугающе точную картину Англии десятых — неприглядную, но завлекающую.
Moor Mother — «Fetish Bones»
Камэ Аэйва в какой-то степени записала американский ответ вышеупомянутым альбомам: 13 бескомпромиссных песен протеста, которые, вроде бы, и следуют по стопам Death Grips, и Ho99o9, но выруливают во что-то страшное и свое.
Бейонсе — «Lemonade»
#1 у Complex, Billboard, Rolling Stone, Stereogum,
Consequence of Sound и «Афиши»
Поп-альбом года, который либо обожают, либо стараются игнорировать, — вещь в себе, посвященная тому, как важно прощать. Кого-то может сбить с толку то, что Бейонсе никто не изменял, а они придумали все это вместе с Джей-Зи, однако на качество песен это нисколько не повлияло, а понятия «лирический герой» никто не отменял. «Lemonade» окончательно выводит певицу в ранг больших поп-авторов и после успешного «Beyonce» закрепляет за ней статус альбомного, а не синглового музыканта — точнее даже, настоящей боевой поп-машины, которая смела всех конкурентов на раз-два. Поэтому ниже не похожие, а оставшиеся в тени — скромные поп-альбомы, где есть только музыка.
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Ариана Гранде — «Dangerous Woman»
Несмотря на свою фамилию, Ариана Гранде все никак не встанет в один ряд с Тэй-Тэй, Бэй и Ри-Ри, однако на своем альбоме она ловко лавирует между дэнсхоллом и софисти-попом, экспериментами и чистым попом. Всем бы так.
Monatik — «Звучит»
Бывший участник нескольких украинских телешоу Дмитрий Монатик записал ладно скроенный, увлекательный и чувственный R’n’B-альбом, лучший в этом жанре на русском — с интерлюдиями, общим настроением и каким-то свойским грувом.
Алиша Киз — «Here»
В альбоме-возвращении одной из самых известных соул-певиц находится место и акустическим композициям, и хип-хопу, и собственно соулу, и соло на клавишах. На «Here» нет какой-то большой мысли и выпячивания, он берет как раз сдержанностью.
Энони — «Hopelessness»
#1 у Bleep и Thump
Политика Обамы, повсеместная слежка, войны, глобальное потепление, глобализация и капитализм — все это волнует Энони Хегарти, которая объединилась с продюсерами Oneohtrix Point Never и Hudson Mohawke и записала настоящий поп-альбом, который, впрочем, все равно остался слишком авангардным, чтобы его крутили на радио (но кого сейчас волнует радио?). На живых концертах позади Энони проецируется другой человек, «поющий» вместе с ней эти песни, — в общем-то, музыкант предлагает каждому стать ею, принять ее точку зрения; она учит эмпатии, умению если не понять, то сосуществовать с кем-то другим. Многим, судя по спискам лучших альбомов года, это сделать удалось.
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Анна Мередит — «Varmints»
Мередит — современный композитор, который не очень любит слушать новую музыку, однако ей удалось попасть в момент. Ее работы похожи на то, что делают Холли Херндон, Кэти Гейтли и Кэролайн Шоу, но у Мередит выходит тоньше, нежнее и понятнее.
Lost Under Heaven — «Spiritual Songs for Lovers to Sing»
Бывший лидер любителей загадок и анонимности из группы WU LYF, Эллери Робертс, записал со своей девушкой Эбони Хорн очень подходящий этому году альбом — он бросается из крайности в крайность, из дрим-попа в диджитал-хардкор и не отпускает.
Николас Джаар — «Sirens»
Нью-йоркский гений Джаар, не работавший в формате альбома уже очень долго, довольно неожиданно для всех выпустил запись о том, что личное — политическое, спел на двух языках и придумал героев, которым хочется сочувствовать.
Соланж — «A Seat at the Table»
#1 у Pitchfork, Clash, NPR, Spin
Младшая сестра Бейонсе постоянно находится в тени своей более именитой родственницы — и, несмотря на великолепие ее альбома, первые места могут объясняться как восстановлением справедливости, так и желанием изданий поспорить с создательницей «Lemonade». Все это, впрочем, лишь домыслы, с самим альбомом не связанные. Инди-музыканты — от Dirty Projectors и Chairlift до Blood Orange и Metronomy — помогли здесь с музыкой, рэперы — Лил Уэйн, Кью-Тип и Зе-Дрим — почтили своим участием. Соланж здесь очень красиво сталкивает два одинаково милых ей мира. Сам же «A Seat at the Table», хоть и связан своим названием с поэмой, посвященной расовым проблемам, одной этой темой не ограничивается и вообще представляет собой скорее сильное высказывание о женщине в современности.
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King — «We Are King»
Записанный словно и не в наше время альбом, обложка которого соответствует ему идеально: птицы, фрукты, цветы, водопад — райское наслаждение. Исключительно легкая и в то же время одухотворенная музыка: не без ностальгии, но в духе времени.
Ксения Рубинос — «Black Terry Cat»
Превосходный и не получивший причитающуюся ему долю восторгов альбом о расовом вопросе и доле женщины, в котором поп-джаз смешан с панком, соулом, лоу-фай-попом и чем только не — изобретательно, умно и в меру скромно.
D.D. Dumbo — «Utopia Defeated»
Австралиец Оливер Перри сделал полный грува и очень разнообразный альбом, умело смешивающий инди-рок и R’n’B. Это, конечно, не ново, но песни он написал восхитительные — примерно уровня тех, кто помогал с альбомом Соланж.
Канье Уэст — «The Life of Pablo»
#1 у Dummy, Time Out London и The Flow
От Канье Уэста в этом году было не скрыться, кажется, никому, и довольно просто было отмахнуться от его альбома. «The Life of Pablo», такой же противоречивый, как и его создатель, гораздо проще воспринимать, если последние шесть треков считать приятными, но бонусами. Именно тогда «TLoP» покажется более цельным, а главное — станет яснее, что же Канье имел в виду.
В текстах будет проще найти то, к чему нас отсылает обложка: вечное для рэпера противостояние между жизнью набожной, благочестивой и такой, какой она должна быть, и жизнью красивой, расточительной, какой ее должен прожить рэпер. «Какая из двух?» — спрашивает и нас, и самого себя Канье. И пока не находит ответа.
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Кид Кади — «Passion, Pain & Demon Slayin'»
Почти полуторачасовой альбом о том, что страсть к любимому делу победит все — полный антипод блистательной прошлогодней рок-записи с не менее интересным звуком и экспериментами. Для многих фанатов «Passion» снял с Кади все вопросы.
Трэвис Скотт — «Birds In The Trap Sing McKnight»
Протеже Канье никак не развернется в полную силу — в альбомном формате ему всегда чего-то не хватает. Однако именно на «Birds» это можно считать достоинством, хорошо дополняющим описание непонятой юности.
Лил Яти — «Summer Songs 2»
Наравне с Канье Майлз Макколлум был главным раздражителем года — матерые критики писали колонки «Я не врубаюсь в Лил Яти», фанаты хип-хопа писали негодующие комментарии, а сам он выпустил два микстейпа, один лучше другого.
Енню Вал — «Blood Bitch»
#1 у FACT и The Line of Best Fit
Норвежскую певицу западная пресса заметила после ее третьего альбома, «Innocence is Kinky», вышедшего в 2013 году, но еще большее внимание она получила благодаря прошлогодней записи «Apocalypse, girl». «Blood Bitch» и вовсе выводит ее на новый уровень признания, и есть за что. Формально посвященный крови в различных ее проявлениях (от менструации до вампиризма) концептуальный альбом, конечно, отвечает скорее на следующий вопрос: как побороть одиночество, если ты внезапно стал бессмертным?
Одиночество и смерть (как и отсутствие одного или другого) — это то, что является для Вал своеобразным творческим двигателем. Для нее дыхание и росчерк карандаша могут стать инструментом, а песня может закончиться на ровном месте.
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Джеки Линн — «Jackie Lynn»
Придуманная известной в крайне узких кругах группой Circuit des Yeux кантри-певица Джеки Линн показывает, как может звучать жанр, если за него берутся люди, которые обычно играют музыку совсем другую. Созданный персонаж достаточно убедителен.
serpentwithfeet — «blisters»
Джосайя Вайз интересовался джазом, нео-соулом и успел побыть готом — пока не выпустил на лейбле Tri Angle жутко притягательный ЕР и не стал любимым певцом Бьорк. Пять песен о (не)любви, которые не могут оставить равнодушными.
Карла даль Форно — «You Know What It’s Like»
Если случайно посмотреть в окно к совершенно незнакомому человеку, может статься, вы почувствуете себя крайне неуютно даже не от увиденного, а от проникновения в чужую жизнь — примерно так можно описать сюжет этого удивительного альбома.
Chance the Rapper — «Coloring Book»
#1 у Salon и Time Out New York
В этом году Ченселор Беннет только и делал, что соревновался с Джошуа Тиллманом, более известным как Father John Misty, за пост самого часто упоминаемого в заголовках музыканта — профильная пресса одну за другой выпускала новости о том, что решил сделать рэпер на этот раз. Вся эта медиашумиха не должна отвлекать нас от главного (хотя удержаться очень сложно) — третьего его микстейпа. В лучшие свои моменты, а именно когда Ченс становится религиозным рэпером, он уделывает многих, в худшие его как минимум нескучно слушать. А уж его умению выбирать исключительно приятную компанию себе в помощь можно только позавидовать. Что до медиа, то это уж явно не проблема музыканта.
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Еще три похожих альбома
Noname — «Telefone»
Вопреки псевдониму, имя Noname известно — ее зовут Фатима Уорнер, она подруга Ченса, и если кого советовать фанатам, так это ее. Все невзгоды Уорнер описывает так, как будто это самое интересное, что случалось с ней в жизни, — и ей сразу веришь.
Антоха MC — «Родня»
Антон Кузнецов записал один из самых добрых альбомов на русском языке — как и полагается, с простым синтезатором, драм-машиной и трубой. Брата провожают в армию, сосед не прочь выпить, а дядя купил дрель — все здесь становится важным.
Desiigner — «New English»
Хаотичный, резкий, обрывочный — свой первый микстейп один из главных хип-хоп-новичков года сделал максимально авангардным: здесь строчка может повторяться неоднократно, а междометия чуть ли не важнее слов. Слушать с осторожностью.
Эйнджел Олсен — «My Woman»
#1 у American Songwriter и BrooklynVegan
2016-й был отличным годом для современных рок-музыкантов, которые предпочитают рассказывать своей музыкой истории и смотреть в качестве вдохновения скорее в 90-е, нежели в 80-е: отличные альбомы выпустили Car Seat Headrest, Мицки и The Hotelier. Но самой признанной оказалась запись Эйнджел Олсен. Как и других ее коллег, Олсен заботит неуверенность в себе, быт, депрессия и разносторонность личности как таковая: первая часть альбома настолько же яростна, насколько спокойна вторая. Здесь любовь сравнивается с работой, ведется диалог с воображаемой сестрой, а Grateful Dead соседствуют со Сьюзи Сью. Альбом душевнее в этом году найти сложно.
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Parquet Courts — «Human Performance»
На «Human Performance» ньюйоркцы словно попытались создать музыкальную версию киношного жанра мамблкор (хотя то же с успехом проворачивает Кортни Барнетт) и не прогадали — практически избавившись от панка, записали альбом о простых и горьких вещах.
Sun Kil Moon/Jesu — «Jesu/Sun Kil Moon»
Марк Козелек, певец американской бытовухи, записал в январе альбом с ветераном андерграунда Джастином Бродриком. Ощущение, будто тебе зачитывают фейсбук-заметки довольно интересного, хотя и очень-очень грустного человека.
Джулия Джеклин — «Don’t Let The Kids Win»
Джеклин — это практически Олсен, только из Австралии, с большим влиянием голубоглазого соула и без любви к группе Grateful Dead. Песни у нее тем не менее получаются не менее запоминающиеся и трогательные.
Фрэнк Оушен — «Blonde»
#1 у Dazed, Noisey, Uproxx и Pigeons & Planes
«Blonde», как и его компаньон «Endless», — это поп-музыка, которой наплевать на то, насколько она вписывается в современные рамки — на кого-то песни Оушена производят впечатления демо-версий, а кому-то кажутся бесхребетными. На деле же это воздушные минималистичные песни о боли расставания и радости обретения, о жизни и смерти, об исчезающем из памяти прошлом и слишком неясном будущем — практически идеальный портрет молодости, как если бы альбом решил записать Ричард Линклейтер.
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Lambchop — «FLOTUS»
Лидер ветеранов альт-кантри Курт Вагнер взялся за автотюн и записал один из самых интересных своих альбомов — как он сам признался, такой, чтобы понравился жене. Для тех многих, кому не хватило не только Оушена, но и нового Bon Iver.
Исайя Рашад — «The Sun’s Tirade»
Сопоставимый по хронометражу и количеству работы с Оушеном альбом — хоть и более конвенциональный по звуку, но затрагивающий более скользкие темы, а именно зависимости от наркотиков и алкоголя. Без мыслей о славе тоже не обошлось.
Кевин Абстракт — «American Boyfriend»
Концептуальный альбом о молодом гее, который пытается справиться с расизмом и гомофобией в одном американском пригороде. Почти полностью спродюсированная другом Оушена Майклом Узовуру и вдохновленная поп-роком запись.
Бонус
Run the Jewels — «RTJ3»
Вышедший всего два дня назад альбом вполне мог бы претендовать на первые места в иных списках лучшего за год — если бы вышел, скажем, летом. На третьем альбоме Ил-Пи и Киллер Майк смешивают разухабистость дебюта и серьезную социальную ответственность второй пластинки — на выходе получилось что-то среднее. Удивительным образом самые слабые треки, за исключением отличной «2100», выходили ранее как синглы, в остальном продакшен все так же изобретателен, рэперы снова не лезут за словом в карман, приглашенные гости не перетягивают одеяло на себя, а приятно добавляют свой вклад в общее дело — если раньше и было лучше, то самую малость, ну совсем чуть-чуть.
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Еще три похожих альбома
Трим — «1-800 Dinosaur Presents Trim»
Спродюсированный Джеймсом Блейком и его друзьями дебютный альбом лондонского эмси Трима — это полная противоположность Run the Jewels. Его не поставишь на вечеринке, но со словами он управляется с легкостью других корифеев жанра.
«Грибы» — «Дом на колесах, ч.1»
Не то чтобы незамеченный и малоизвестный, но скорее вписавшийся не в тот контекст альбом — слишком аномальная для местного хип-хопа, но достаточно веселая танцевальная музыка с речитативом, которую либо любят, либо ненавидят.
Эзоп Рок — «The Impossible Kid»
Рэпер с самым большим словарным запасом в мире (засвидетельствованный факт) с очередным мастер-классом по сплетению слов и продакшену — как минимум интересно следить за тем, как скачет его мысль и что произойдет дальше.
Обложка: Jimmy King/Columbia Records/Sony Music Entertainment
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