Babyfather — «BBF Hosted

by DJ Escrow»

#1 у Resident Advisor и TinyMixTapes

Babyfather — это Дин Блант, бывший участник дуэта Hype Williams, немногословный меланхолик с непонятными целями в жизни, а также его более-менее безымянные друзья. «BBF Hosted by DJ Escrow», даром что он вышел

1 апреля, хочется сразу принять за шутку. Как именно над треками работали приглашенные специалисты по авангарду Мика Леви и Арка, не очень понятно, в интро пять минут повторяется фраза «This makes me proud to be British», а также присутствует нойз-трек, который не рекомендуется слушать в наушниках. Тем не менее как добрекзитовский альбом «BBF» работает идеально и сообщает о современной Британии, может быть, и больше, чем вам хотелось бы, но практически ничего о самом Бланте.