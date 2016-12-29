Примерно каждое издание о музыке уже с начала декабря начинает подводить итоги года — среди всех списков самый главный, конечно же, посвящен альбомам, пусть в последние годы речь и идет о том, что этот формат изживает себя. The Village изучил списки лучших альбомов года, выбрал самые заметные релизы — те, что как минимум дважды занимали первые места на сайтах, пишущих о музыке или культуре — и подобрал к ним три записи со схожим настроением в придачу. Если вы откладывали прослушивание музыки на каникулы, этот список будет незаменим.

Текст

Артем Макарский

Дэвид Боуи — «Blackstar»

#1 у The Wire, Rolling Stone, Uncut, Mojo, Q, Gigwise, Drowned In Sound

Тема смерти не раз появлялась в альбомах этого года: можно вспомнить и «Skeleton Tree» Ника Кейва, и «You Want It Darker» Леонарда Коэна, но самым душераздирающим примером все равно будет «Blackstar» Дэвида Боуи. Альбом-завещание, альбом, который в начале года было практически невозможно слушать, осознавая, что написавшего песни человека уже нет. Сейчас, практически год спустя, это дается легче, и обнаруживается, что даже без грустнейшего подтекста это очень сильный альбом, на котором Боуи снова развернулся на 180 градусов и записал очень современные и своевременные песни, которые, впрочем, останутся с нами надолго.

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Babyfather — «BBF Hosted
by DJ Escrow»

#1 у Resident Advisor и TinyMixTapes

Babyfather — это Дин Блант, бывший участник дуэта Hype Williams, немногословный меланхолик с непонятными целями в жизни, а также его более-менее безымянные друзья. «BBF Hosted by DJ Escrow», даром что он вышел
1 апреля, хочется сразу принять за шутку. Как именно над треками работали приглашенные специалисты по авангарду Мика Леви и Арка, не очень понятно, в интро пять минут повторяется фраза «This makes me proud to be British», а также присутствует нойз-трек, который не рекомендуется слушать в наушниках. Тем не менее как добрекзитовский альбом «BBF» работает идеально и сообщает о современной Британии, может быть, и больше, чем вам хотелось бы, но практически ничего о самом Бланте.

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Бейонсе — «Lemonade»

#1 у Complex, Billboard, Rolling Stone, Stereogum,
Consequence of Sound и «Афиши»

Поп-альбом года, который либо обожают, либо стараются игнорировать, — вещь в себе, посвященная тому, как важно прощать. Кого-то может сбить с толку то, что Бейонсе никто не изменял, а они придумали все это вместе с Джей-Зи, однако на качество песен это нисколько не повлияло, а понятия «лирический герой» никто не отменял. «Lemonade» окончательно выводит певицу в ранг больших поп-авторов и после успешного «Beyonce» закрепляет за ней статус альбомного, а не синглового музыканта — точнее даже, настоящей боевой поп-машины, которая смела всех конкурентов на раз-два. Поэтому ниже не похожие, а оставшиеся в тени — скромные поп-альбомы, где есть только музыка.

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Энони — «Hopelessness»

#1 у Bleep и Thump

Политика Обамы, повсеместная слежка, войны, глобальное потепление, глобализация и капитализм — все это волнует Энони Хегарти, которая объединилась с продюсерами Oneohtrix Point Never и Hudson Mohawke и записала настоящий поп-альбом, который, впрочем, все равно остался слишком авангардным, чтобы его крутили на радио (но кого сейчас волнует радио?). На живых концертах позади Энони проецируется другой человек, «поющий» вместе с ней эти песни, — в общем-то, музыкант предлагает каждому стать ею, принять ее точку зрения; она учит эмпатии, умению если не понять, то сосуществовать с кем-то другим. Многим, судя по спискам лучших альбомов года, это сделать удалось.

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Соланж — «A Seat at the Table»

#1 у Pitchfork, Clash, NPR, Spin 

Младшая сестра Бейонсе постоянно находится в тени своей более именитой родственницы — и, несмотря на великолепие ее альбома, первые места могут объясняться как восстановлением справедливости, так и желанием изданий поспорить с создательницей «Lemonade». Все это, впрочем, лишь домыслы, с самим альбомом не связанные. Инди-музыканты — от Dirty Projectors и Chairlift до Blood Orange и Metronomy — помогли здесь с музыкой, рэперы — Лил Уэйн, Кью-Тип и Зе-Дрим — почтили своим участием. Соланж здесь очень красиво сталкивает два одинаково милых ей мира. Сам же «A Seat at the Table», хоть и связан своим названием с поэмой, посвященной расовым проблемам, одной этой темой не ограничивается и вообще представляет собой скорее сильное высказывание о женщине в современности.

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Канье Уэст — «The Life of Pablo»

#1 у Dummy, Time Out London и The Flow 

От Канье Уэста в этом году было не скрыться, кажется, никому, и довольно просто было отмахнуться от его альбома. «The Life of Pablo», такой же противоречивый, как и его создатель, гораздо проще воспринимать, если последние шесть треков считать приятными, но бонусами. Именно тогда «TLoP» покажется более цельным, а главное — станет яснее, что же Канье имел в виду.

В текстах будет проще найти то, к чему нас отсылает обложка: вечное для рэпера противостояние между жизнью набожной, благочестивой и такой, какой она должна быть, и жизнью красивой, расточительной, какой ее должен прожить рэпер. «Какая из двух?» — спрашивает и нас, и самого себя Канье. И пока не находит ответа.

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Енню Вал — «Blood Bitch»

#1 у FACT и The Line of Best Fit

Норвежскую певицу западная пресса заметила после ее третьего альбома, «Innocence is Kinky», вышедшего в 2013 году, но еще большее внимание она получила благодаря прошлогодней записи «Apocalypse, girl». «Blood Bitch» и вовсе выводит ее на новый уровень признания, и есть за что. Формально посвященный крови в различных ее проявлениях (от менструации до вампиризма) концептуальный альбом, конечно, отвечает скорее на следующий вопрос: как побороть одиночество, если ты внезапно стал бессмертным?

Одиночество и смерть (как и отсутствие одного или другого) — это то, что является для Вал своеобразным творческим двигателем. Для нее дыхание и росчерк карандаша могут стать инструментом, а песня может закончиться на ровном месте.

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Chance the Rapper — «Coloring Book»

#1 у Salon и Time Out New York

В этом году Ченселор Беннет только и делал, что соревновался с Джошуа Тиллманом, более известным как Father John Misty, за пост самого часто упоминаемого в заголовках музыканта — профильная пресса одну за другой выпускала новости о том, что решил сделать рэпер на этот раз. Вся эта медиашумиха не должна отвлекать нас от главного (хотя удержаться очень сложно) — третьего его микстейпа. В лучшие свои моменты, а именно когда Ченс становится религиозным рэпером, он уделывает многих, в худшие его как минимум нескучно слушать. А уж его умению выбирать исключительно приятную компанию себе в помощь можно только позавидовать. Что до медиа, то это уж явно не проблема музыканта.

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Эйнджел Олсен — «My Woman»

#1 у American Songwriter и BrooklynVegan

2016-й был отличным годом для современных рок-музыкантов, которые предпочитают рассказывать своей музыкой истории и смотреть в качестве вдохновения скорее в 90-е, нежели в 80-е: отличные альбомы выпустили Car Seat Headrest, Мицки и The Hotelier. Но самой признанной оказалась запись Эйнджел Олсен. Как и других ее коллег, Олсен заботит неуверенность в себе, быт, депрессия и разносторонность личности как таковая: первая часть альбома настолько же яростна, насколько спокойна вторая. Здесь любовь сравнивается с работой, ведется диалог с воображаемой сестрой, а Grateful Dead соседствуют со Сьюзи Сью. Альбом душевнее в этом году найти сложно.

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Фрэнк Оушен — «Blonde»

#1 у Dazed, Noisey, Uproxx и Pigeons & Planes

«Blonde», как и его компаньон «Endless», — это поп-музыка, которой наплевать на то, насколько она вписывается в современные рамки — на кого-то песни Оушена производят впечатления демо-версий, а кому-то кажутся бесхребетными. На деле же это воздушные минималистичные песни о боли расставания и радости обретения, о жизни и смерти, об исчезающем из памяти прошлом и слишком неясном будущем — практически идеальный портрет молодости, как если бы альбом решил записать Ричард Линклейтер. 

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Бонус

Run the Jewels — «RTJ3»

Вышедший всего два дня назад альбом вполне мог бы претендовать на первые места в иных списках лучшего за год — если бы вышел, скажем, летом. На третьем альбоме Ил-Пи и Киллер Майк смешивают разухабистость дебюта и серьезную социальную ответственность второй пластинки — на выходе получилось что-то среднее. Удивительным образом самые слабые треки, за исключением отличной «2100», выходили ранее как синглы, в остальном продакшен все так же изобретателен, рэперы снова не лезут за словом в карман, приглашенные гости не перетягивают одеяло на себя, а приятно добавляют свой вклад в общее дело — если раньше и было лучше, то самую малость, ну совсем чуть-чуть.

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Обложка: Jimmy King/Columbia Records/Sony Music Entertainment