Канье Уэст — «The Life of Pablo»

#1 у Dummy, Time Out London и The Flow

От Канье Уэста в этом году было не скрыться, кажется, никому, и довольно просто было отмахнуться от его альбома. «The Life of Pablo», такой же противоречивый, как и его создатель, гораздо проще воспринимать, если последние шесть треков считать приятными, но бонусами. Именно тогда «TLoP» покажется более цельным, а главное — станет яснее, что же Канье имел в виду.

В текстах будет проще найти то, к чему нас отсылает обложка: вечное для рэпера противостояние между жизнью набожной, благочестивой и такой, какой она должна быть, и жизнью красивой, расточительной, какой ее должен прожить рэпер. «Какая из двух?» — спрашивает и нас, и самого себя Канье. И пока не находит ответа.